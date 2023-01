Fantazie! 18letá Nosková porazila i světovou dvojku Džabúrovou a je poprvé ve finále

Juniorská vítězka French Open 2021 Linda Nosková po loňských prvních zkušenostech na okruhu WTA prožívá parádní vstup do nové sezony. Na kvalitně obsazeném turnaji WTA 500 v Adelaide sice musela začínat v kvalifikaci, po dnešku už má ale za sebou 6 zápasů a 6 výher proti žebříčkově lépe postaveným soupeřkám.



Dvěma z nich utekla z mečbolu. Recept našla i na dvě členky Top 10 nebo bývalou světovou jedničku a grandslamovou šampionku.



Poprvé byla 18letá Češka míček od porážky proti Anně Kalinské (58. v WTA), následně porazila Anastasii Potapovovou (43.), Darju Kasatkinovou (8.), proti níž zaznamenala první výhru nad hráčkou Top 20 a zároveň Top 10, Claire Liuovou (59.), po odvrácení mečbolu si vyšlápla na dvojnásobnou vítězku Australian Open Viktorii Azarenkovou (26.) a dnes si proti finalistce loňského Wimbledonu a US Open Ons Džabúrové (2.) připsala i nejcennější skalp kariéry.



Nosková do svého druhého a dosud největšího semifinále vstoupila fantasticky a ujala se vedení 3-0. Za stavu 5-2 si tuniská favoritka vyžádala pauzu na ošetření a nechala si promasírovat bolavá záda. Po návratu na kurt sice úvodní set nezachránila, ale zcela zvládla druhou sadu a vyrovnala na 1-1. Navíc hned na začátku rozhodujícího dějství Džabúrová vedla 40-0 a měla tři brejkboly



Talentovaná Češka ale už poněkolikáté předvedla silnou psychickou odolnost a soupeřčin nastartovaný obrat rázně utnula. Přestože Nosková měla v nohách včerejší téměř tříhodinovou bitvu s Azarenkovou, našla dostatek sil k cestě za vítězstvím. Ve třetím setu si všechny své servisy proti o deset let starší soupeřce pohlídala, ve čtvrté hře zaznamenala klíčový brejk a po necelých dvou hodinách zvítězila 6-3 1-6 6-3.

FANTAZIE!

18letá Linda Nosková v Adelaide porazila i světovou dvojku Ons Džabúrovou a je poprvé ve finále!



✅ 6 výher během 8 dnů

✅ 2x únik z mečbolu

✅ 2 skalpy hráčky Top 10 (Kasatkina, Jabeur)

✅ skalp GS šampionky (Azarenka)

✅ 1. finále



"Byl to velmi těžký zápas. Jsem šťastná, že jsem vyhrála poslední míček a s ním i celý zápas. Snažím se jít do každého míčku na sto procent nehledě na to, jaký je stav. Vždycky chci postoupit," řekla šťastná, ale viditelně vyčerpaná Nosková v pozápasovém rozhovoru pár minut předtím, než k divácky atraktivnímu semifinále dvouhry mužů nastoupili 21násobný grandslamový šampion Novak Djokovič a Daniil Medveděv.



Svěřenkyně Tomáše Krupy Nosková do turnaje vstoupila jako 102. hráčka světa, nyní se však může těšit minimálně na posun na 56. místo. Výrazně tak překoná své maximum, kterým je 87. místo. Případný triumf by ji katapultoval o ještě třináct příček výše.



Postupem do finále rodačka ze Vsetína překonala své maximum z loňského Livesport Prague Open (WTA 250). O premiérový titul si už potřetí tento týden zahraje zahraje s členkou elitní světové desítky - pátou hráčku žebříčku Arynu Sabalenkovou.



Proti čtvrtfinálové přemožitelce Markéty Vondroušové Sabalenkové se postaví poprvé. Když dostala na kurtu otázku na soupeřku, usmála se: "Co myslíte? Ještě jsem s ní nehrála," opáčila Nosková, která si v semifinále pomohla i osmi esy.



Zatímco loni Sabalenková ztroskotala na obou akcích v Adelaide na úvodní soupeřce, letos se hned na té první probojovala bez ztráty setu do finále. V boji o něj rodačka z Minsku za necelou hodinu a půl přehrála 6-3 6-2 Rumunku Irinu Beguovou a proti Noskové bude útočit na svůj první titul od předloňského května, kdy na antuce v Madridu získala svou jubilejní 10. trofej.







Ve finále čtyřhry dnes neuspěla Kateřina Siniaková, která hrála s domácí Storm Hunterovou. Z deblového triumfu se radovaly Američanky Asia Muhammadová a Taylor Townsendová.