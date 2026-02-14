Fantazie! Muchová má největší titul a je novou královnou prestižní tisícovky v Dauhá
Muchová – Mboková 6:4, 7:5
Mboková začala zostra a pálila vítězné údery. Čistou hrou si mohla udržet první servis i Muchová, ale situaci si zkomplikovala a šla přes shodu. Následně Češka poprvé zahrozila na returnu, ovšem ani po vedení 30:0 se k premiérovému brejkbolu nepropracovala. Kanaďanka v kritickém momentu vždy vytáhla skvělý servis nebo solidní hru od základní čáry a po třech shodách si podání uhájila.
Následující minuty žádné výraznější drama nenabídly. Obě finalistky si vcelku bez problémů hlídaly a po necelé půlhodině hry bylo srovnáno 3:3. Sedmý game už ovšem nabídl první brejkboly utkání a rovnou dva v řadě pro Muchovou, která dvakrát precizně zkrátila hru a díky výbornému prohozu využila hned první šanci.
Muchová pokračovala v precizní hře a brejk z předchozího gamu potvrdila tím nejlepším možným způsobem, když si vyhrála vlastní servis čistou hrou. Mboková naopak začala mnohem víc chybovat a pustila Češku k setbolu už na returnu. Ten ovšem aktivní hrou odvrátila a donutila soupeřku podávat na zisk setu. Olomoucká rodačka tuto výzvu zvládla a první dějství ovládla.
Rovněž ve druhé sadě se jako první dostala k brejkbolu Muchová. V pátém gamu dokonce disponovala sérií tří šancí na brejk. Mboková ale vytáhla to nejlepší ze svého repertoáru, suverénně všechny hrozby zlikvidovala a s přehledem upravila skóre na 3:2 ze svého pohledu.
Vzápětí se Mboková propracovala k prvním vlastním brejkbolům v tomto duelu a po zkaženém voleji Češky využila hned první příležitost. Kanaďanka ovšem udělala několik chyb při snaze brejk potvrdit a ztraceným servisem vrátila Muchovou do boje o druhý set. Za stavu 4:5 se Muchová kvůli vlastním chybám ocitla v kritickém manku 0:30, ale i díky šťastnému prasátku game na podání otočila a srovnala na 5:5.
Problémy na servisu hned v následující hře řešila Mboková a po fenomenálních returnech soupeřky postupně čelila dvěma brejkbolům. Zatímco na ten úvodní Muchová zkazila return, na ten druhý vyrobila chybu kanadská kometa. Češka i tentokrát dokázala dovést set do vítězného konce na vlastním podání.
Muchová prohrála poslední čtyři finále a na svůj teprve druhý kariérní titul čekala od září 2019, kdy ovládla menší akci WTA 250 v jihokorejském Soulu. Finálový duel na prestižních tisícovkách absolvovala potřetí a svou celkovou bilanci v zápasech o triumf upravila na 2:5.
Bývalá světová osmička si už postupem do finále zajistila návrat na post české žebříčkové jedničky. V novém vydání se vyhoupne z 19. místa na pozici světové jedenáctky za Mbokovou, která bude debutovat v elitní desítce.
Grandslamová finalistka Muchová je čtvrtou Češkou, jež v historii Qatar Open došla do finále. V minulosti kralovaly v Dauhá také Lucie Šafářová (2015), Karolína Plíšková (2017) a Petra Kvitová (2018 a 2021). Na český singlový triumf na tisícovkách se čekalo od roku 2023, kdy se radovaly Barbora Krejčíková v Dubaji a Kvitová v Miami.
Mboková, která před rokem působila na nejnižším okruhu ITF, zvládla svá úvodní dvě finále na hlavní tour. Loni šokovala triumfem na domácí tisícovce v Montrealu a titul získala ještě v Hongkongu. Letos naopak nezvládla udělat poslední krok v australském Adelaide ani teď v Dauhá.
Obě aktérky nyní čeká přesun do Dubaje na další podnik kategorie WTA 1000, kde už v pondělí nastoupí k zápasu prvního kola. Muchová začne proti kvalifikantce Mojuce Učidžimaové, Mbokovou čeká Jaqueline Cristianová.
Komentáře
Prolomení finálového prokletí by mohlo Karolíně pomoct k dalším titulům. Nejlepší by bylo kdyby s tím začala hned v Dubaji ...
a zároveň srazila hřebínek Kanaďanům, se kterými by to tady bylo určitě k nevydržení, což je důležitější než titul
velký vliv měla nadprůměrná úspěšnost 1. servisu v 1. setu, díky kterému se Mboko nedostala ani k BB, ve 2. setu to logicky šlo dolů (neudržitelné), ale i tak to zůstalo docela vysoko; nesmí se zapomenout i na soupeřky, které jí odklidili favoritky, ale na to se historie samozřejmě neptá
Mboko hrála často příliš zbrkle, ale u ní lze čekat spíše silový útočný tenis, než hru hlavou
její doba přijde až tak za 2 roky, kdy dozraje, přesto je už nyní v top 10, ale do top 5 se letos nedostane
bude mě spíš zajímat její year-end souboj s Andreevou, které brzy vypadnou další arabské body za neobhajobu titulu
je otázka, jakou váhu na titulu má Grendík?
většina trenérů takovou moc nemá, ale u něj nějaká váha určitě je, protože není náhoda, že GS titul získal se čtyřmi hráči
nicméně nejzajímavější je, že jeho dcera se stala Miss Indonésie
(i když řekněme si to upřímně soudruzi - "i" je správnější, protože některé ženské jsou hrubější jako chlapi )
Sven, Kaja vs. Liverpool22, a spol.. - 6:0, 6:0 (dva kanary;-) jak nic..., Sven a Kaja nejen Liverpoola22 "uklidili" s teoriemi cz trenera nebo jine machry sermujicimi stats. ve finale, slabou mentalitou a podobnymi sci-fi historkami...
a dost drsne....;-))
preji hodne uspechu v dalsi spolupraci, a drzim tlapy at zapesti vydrzi, a nadseni Karoliny taky...
Ja myslim, ze klidne ty dalsi turnaje muzou vynechat... a staci letet az na to IW... ;-))
Karolínko moje, konečně si se dočkala,viď? Ten krásný, široký úsměv s pohárem, ten vydá za všechna slova. Jsem hluboce pohnut a stejně hluboce smekám.
Kanaďanka ukázala, že do budoucna se s ní musí počítat ve špičce a když trochu zapracuje na čtení hry, tak ještě letos by měla jít do top 5.
Tereza Valentová doposud odehrála 8x hlavní soutěž turnajů WTA, z toho hned pětkrát prohrála s pozdějí vítězkou.
Čili, kdo porazí Terku, může se už víceméně radovat
V krátké době dva tituly proČR. Super holky.
Karolíno, mám z tebe opravdu obrovskou radost
Navíc, ten ptáček je má oblíbená trofej
Moc a moc a moc ti to přeju, Karolínko!!!!!!!!!!!
Hlavně, Muškou, buď zdravá. Gratuluji
Ježiiiiš, já mám takovou radost :D :D :D gratuluju, Muško, ze srdce!!!!
A ako jej to tu všetci prajú, nádhera
To je fanoušek!
