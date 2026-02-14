Fantazie! Muchová má největší titul a je novou královnou prestižní tisícovky v Dauhá

DNES, 17:47
WTA DAUHÁ - Karolína Muchová (29) ukončila více než šestileté čekání na svůj teprve druhý kariérní titul. Olomoucká rodačka ovládla prestižní tisícovku v katarském Dauhá, kde ve finálovém souboji skolila po setech 6:4, 7:5 kanadskou kometu Victorii Mbokovou (19) a získala svou nejcennější trofej v kariéře.
Muchová získala v Dauhá svůj největší titul (© KARIM JAAFAR / AFP)

Muchová – Mboková 6:4, 7:5

Mboková začala zostra a pálila vítězné údery. Čistou hrou si mohla udržet první servis i Muchová, ale situaci si zkomplikovala a šla přes shodu. Následně Češka poprvé zahrozila na returnu, ovšem ani po vedení 30:0 se k premiérovému brejkbolu nepropracovala. Kanaďanka v kritickém momentu vždy vytáhla skvělý servis nebo solidní hru od základní čáry a po třech shodách si podání uhájila.

Následující minuty žádné výraznější drama nenabídly. Obě finalistky si vcelku bez problémů hlídaly a po necelé půlhodině hry bylo srovnáno 3:3. Sedmý game už ovšem nabídl první brejkboly utkání a rovnou dva v řadě pro Muchovou, která dvakrát precizně zkrátila hru a díky výbornému prohozu využila hned první šanci.

Muchová pokračovala v precizní hře a brejk z předchozího gamu potvrdila tím nejlepším možným způsobem, když si vyhrála vlastní servis čistou hrou. Mboková naopak začala mnohem víc chybovat a pustila Češku k setbolu už na returnu. Ten ovšem aktivní hrou odvrátila a donutila soupeřku podávat na zisk setu. Olomoucká rodačka tuto výzvu zvládla a první dějství ovládla.

Rovněž ve druhé sadě se jako první dostala k brejkbolu Muchová. V pátém gamu dokonce disponovala sérií tří šancí na brejk. Mboková ale vytáhla to nejlepší ze svého repertoáru, suverénně všechny hrozby zlikvidovala a s přehledem upravila skóre na 3:2 ze svého pohledu.

Vzápětí se Mboková propracovala k prvním vlastním brejkbolům v tomto duelu a po zkaženém voleji Češky využila hned první příležitost. Kanaďanka ovšem udělala několik chyb při snaze brejk potvrdit a ztraceným servisem vrátila Muchovou do boje o druhý set. Za stavu 4:5 se Muchová kvůli vlastním chybám ocitla v kritickém manku 0:30, ale i díky šťastnému prasátku game na podání otočila a srovnala na 5:5.

Problémy na servisu hned v následující hře řešila Mboková a po fenomenálních returnech soupeřky postupně čelila dvěma brejkbolům. Zatímco na ten úvodní Muchová zkazila return, na ten druhý vyrobila chybu kanadská kometa. Češka i tentokrát dokázala dovést set do vítězného konce na vlastním podání.

Muchová prohrála poslední čtyři finále a na svůj teprve druhý kariérní titul čekala od září 2019, kdy ovládla menší akci WTA 250 v jihokorejském Soulu. Finálový duel na prestižních tisícovkách absolvovala potřetí a svou celkovou bilanci v zápasech o triumf upravila na 2:5.

Bývalá světová osmička si už postupem do finále zajistila návrat na post české žebříčkové jedničky. V novém vydání se vyhoupne z 19. místa na pozici světové jedenáctky za Mbokovou, která bude debutovat v elitní desítce.

Grandslamová finalistka Muchová je čtvrtou Češkou, jež v historii Qatar Open došla do finále. V minulosti kralovaly v Dauhá také Lucie Šafářová (2015), Karolína Plíšková (2017) a Petra Kvitová (2018 a 2021). Na český singlový triumf na tisícovkách se čekalo od roku 2023, kdy se radovaly Barbora Krejčíková v Dubaji a Kvitová v Miami.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Mboková, která před rokem působila na nejnižším okruhu ITF, zvládla svá úvodní dvě finále na hlavní tour. Loni šokovala triumfem na domácí tisícovce v Montrealu a titul získala ještě v Hongkongu. Letos naopak nezvládla udělat poslední krok v australském Adelaide ani teď v Dauhá.

Obě aktérky nyní čeká přesun do Dubaje na další podnik kategorie WTA 1000, kde už v pondělí nastoupí k zápasu prvního kola. Muchová začne proti kvalifikantce Mojuce Učidžimaové, Mbokovou čeká Jaqueline Cristianová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
14.02.2026 19:04
Stal se zázrak a Karolína vyhrála ve finále velkýho turnaje. Když Karolína promarnila ve druhém setu vedení 40:0 na returnu a vzápětí darovala soupeřce brejk na 2:4 vypadalo to že se jako obvykle ve finále sesype. Tentokrát se ale Karolína vzepřela osudu a rebrejk na 3:4 byl rozhodujícím momentem zápasu ... smile
Prolomení finálového prokletí by mohlo Karolíně pomoct k dalším titulům. Nejlepší by bylo kdyby s tím začala hned v Dubaji ...
Reagovat
paddy
14.02.2026 19:04
Muchová chytila šanci za pačesy smile smile
a zároveň srazila hřebínek Kanaďanům, se kterými by to tady bylo určitě k nevydržení, což je důležitější než titul smile

velký vliv měla nadprůměrná úspěšnost 1. servisu v 1. setu, díky kterému se Mboko nedostala ani k BB, ve 2. setu to logicky šlo dolů (neudržitelné), ale i tak to zůstalo docela vysoko; nesmí se zapomenout i na soupeřky, které jí odklidili favoritky, ale na to se historie samozřejmě neptá

Mboko hrála často příliš zbrkle, ale u ní lze čekat spíše silový útočný tenis, než hru hlavou
její doba přijde až tak za 2 roky, kdy dozraje, přesto je už nyní v top 10, ale do top 5 se letos nedostane
bude mě spíš zajímat její year-end souboj s Andreevou, které brzy vypadnou další arabské body za neobhajobu titulu

je otázka, jakou váhu na titulu má Grendík?
většina trenérů takovou moc nemá, ale u něj nějaká váha určitě je, protože není náhoda, že GS titul získal se čtyřmi hráči
nicméně nejzajímavější je, že jeho dcera se stala Miss Indonésie smile
Reagovat
paddy
14.02.2026 19:07
odklidily
(i když řekněme si to upřímně soudruzi - "i" je správnější, protože některé ženské jsou hrubější jako chlapi smile)
Reagovat
baba
14.02.2026 18:44
no konečně, Muško !!!A ted´ je odšpuntováno a jedeme dál. Věřím, Karo, že tahle sezóna bude tvoje ....Gratulace
Reagovat
Krisboy
14.02.2026 18:40
https://youtube.com/shorts/GRt6z_0HF3w?si=OsSBOmqRfY8hmp3X

smile
Reagovat
Vlk-v-trave
14.02.2026 18:57
Krasne! ;-)
Reagovat
Gigi22
14.02.2026 18:36
Konečně!! Nikdo jinej si titul nezasloužil víc než právě Muška!!! Snad to teď odšpuntovala a nebude to naposledy
Reagovat
vojta912
14.02.2026 18:34
Fantastická Muška porazila černou klisnu turnaje a opět ukazuje, že tehdy na OH měla hrát místo rozvodny
Reagovat
vojta912
14.02.2026 18:34
Fantastická Muška porazila černou klisnu turnaje a opět ukazuje, že tehdy na OH měla hrát místo rozvodny
Reagovat
Vlk-v-trave
14.02.2026 18:31
Obrovsky..., a hluboky uklon Svenovi Groeneveldovi s Karolinou Muchovou za jejich spolecne hledani nove cesty:-)

Sven, Kaja vs. Liverpool22, a spol.. - 6:0, 6:0 (dva kanary;-) jak nic..., Sven a Kaja nejen Liverpoola22 "uklidili" s teoriemi cz trenera nebo jine machry sermujicimi stats. ve finale, slabou mentalitou a podobnymi sci-fi historkami...
a dost drsne....;-))

preji hodne uspechu v dalsi spolupraci, a drzim tlapy at zapesti vydrzi, a nadseni Karoliny taky...
Ja myslim, ze klidne ty dalsi turnaje muzou vynechat... a staci letet az na to IW... ;-))
Reagovat
Pe3k
14.02.2026 18:30
Byla to fuška, ale vyhrála Muška smile
Reagovat
Sinuhet1
14.02.2026 18:30
Tak nakonec se ta nadeje pred semifinale kdy vypadly vsechny favoritky vyplnila Preci jen kdyz Tommr napsal ze prohraje zacal jsem doufat Gratulace smilesmilesmilesmile
Reagovat
Sinuhet1
14.02.2026 18:39
a jak nekdo psal, ma asi nejhezci trofej co je
Reagovat
Vlk-v-trave
14.02.2026 18:59
A pripomenme si kdo ji take ma ;-)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYa2idFNWb-sjJaP2YMOtHkTksG02G6-mh1Q&s
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 18:53
To je pravda! I Tommrovi poděkování a pochvala!
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 18:22
Měl jsem to sledování dneska značně rozhárané. První set doma, druhý v busu, pričemž na poslední gem jsem musel vystoupit. Dorazil jsem do práce a už bylo hotovo. Ale ten slastný pocit, co se mě zmocnil, když jsem zjistil, že to dopadlo na výbornou, ten byl skvělý.
Karolínko moje, konečně si se dočkala,viď? Ten krásný, široký úsměv s pohárem, ten vydá za všechna slova. Jsem hluboce pohnut a stejně hluboce smekám.
Reagovat
aape
14.02.2026 18:29
Všichni tady roníme slzy štěstí smile smile
Reagovat
Divak
14.02.2026 18:29
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 18:30
Reagovat
pantera1
14.02.2026 18:35
byla úžasná
Reagovat
Walda58
14.02.2026 19:03
Doha26 Final K Muchova
https://ufile.io/ya4a2w6b
Reagovat
com
14.02.2026 18:20
nikdo tu dneska nebleje, co se to deje
Reagovat
Sincaraz
14.02.2026 18:26
Všetci oslavujú
Reagovat
Divak
14.02.2026 18:29
Reagovat
pantera1
14.02.2026 18:36
Karolína se dneska rozhodla, že na její účet blejt nebudeš .
Reagovat
com
14.02.2026 18:44
No kdyby ji Karolina P. neskrečla, tak mohla dnes slavit ona
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 18:54
Na Káju P. tento rok taky dojde, neboj minimálně comeback má nad očekávání
Reagovat
Random33
14.02.2026 18:19
Sleduju ji od ctvrtfinale. A neslo to prepnout. Od prvniho do posledniho micku predvadela krasnou, ucelnou a dominantni hru. Nepochyboval jsem dnes ani vterinu, ze si tvrde jde a dojde pro titul. A hlavne je to snad prvni turnaj, kterej nedohrava ovazana jako mumie. Tzn. zdravi drzi a kez by to vydrzelo dal!
Reagovat
vergus
14.02.2026 18:18
Hodně cenná finálová výhra, snad poprvé jsem viděl Karolínu ve finále turnaje bez nějakých obvazů a tejpů . Desítka už je hodně blízko a přes antuku a trávu prakticky nic nemusí obhajovat (větší porce bodů se jí odepíše už jen za loňské SF v Dubaji), tak snad vydrží zdraví.
Kanaďanka ukázala, že do budoucna se s ní musí počítat ve špičce a když trochu zapracuje na čtení hry, tak ještě letos by měla jít do top 5.
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 18:24
A proto by Dubaj neměla vynechat, i když toho má určitě plné kecky.
Reagovat
Walda58
14.02.2026 18:52
ano, hlavně to zdraví
Reagovat
Serpens
14.02.2026 18:16
Fun fact související s dnešním titulem Karolíny:

Tereza Valentová doposud odehrála 8x hlavní soutěž turnajů WTA, z toho hned pětkrát prohrála s pozdějí vítězkou.

Čili, kdo porazí Terku, může se už víceméně radovat
Reagovat
aape
14.02.2026 18:21
dobrý postřeh
Reagovat
Mantra
14.02.2026 18:14
well well, dneska jsem to nezakřiknul
Reagovat
Ianny
14.02.2026 18:14
Není hráčka, které bych to přál víc, mám obrovskou radost
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 18:25
Mám to stejně. Muška je miláček.
Reagovat
Divak
14.02.2026 18:31
I já.
Reagovat
Babolet
14.02.2026 18:34
Reagovat
aligo
14.02.2026 18:09
Zápas jsem viděl, byla to pecka, Muška překvapila. Hra soustředěná od začátku do konce
Reagovat
Fransoas
14.02.2026 18:09
Karolína Machová. Tak to je výborná zpráva z dějiště velkého turnaje. Ambiciózní Kanaďanku dokázala Karolína přehrát ve dvou setech,i když to nekdy nebylo tak jednoznačné. Tim získala pro sebe největší titul ve své kariéře. Velká gratulace.
Reagovat
zfloyd
14.02.2026 18:08
tak takovou oslavu vítězství Muška ještě určitě nezažila
Reagovat
JLi
14.02.2026 18:07
Letos už dva muži v lednu a zatím dvě ženy v únoru, kam až máme nakročeno?
Reagovat
JLi
14.02.2026 18:10
Navíc Kovačky dva triumfy, Detiuc jeden a uvidíme už zítra Prahu
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 18:31
I Katka uz ma titul :)
Reagovat
JLi
14.02.2026 18:39
No jo
Reagovat
hanz
14.02.2026 18:07
Cože? Jaktože se nehraje třetí set a po zisku brejku neodpadne?
Reagovat
pantera1
14.02.2026 18:09
Měl by ses radovat, že Karol vyhrála. Zaslouženě, hrála skvěle, co to je za blbý kecy panebože .
Reagovat
hanz
14.02.2026 18:12
chjo, už jsem měl vsazeno...
Reagovat
JLi
14.02.2026 18:16
Šťastná prohra
Reagovat
aape
14.02.2026 18:22
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 18:28
Vsázet proti českým sportovcům u tebe o něčem svědčí...
Reagovat
hanz
14.02.2026 18:37
Víra v nevíru, pane Frenký
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 18:55
V pohodě, jsi takto nastavený, respektují to, pane Hanz.
Reagovat
Babolet
14.02.2026 18:35
Reagovat
Serpens
14.02.2026 18:06
To je Infantino? Kde je cena míru pro Mušku?
Reagovat
budul
14.02.2026 18:00
Slastný pocit..díky Muško a gratulace
Reagovat
Walda58
14.02.2026 18:00
ale ta modrá klec s tím jestřábem jí bude slušet.
Reagovat
Blondie
14.02.2026 18:05
To je sokol, ne? :D
Reagovat
Walda58
14.02.2026 18:30
Díky, taky jsem si říkal že je malej
Reagovat
aape
14.02.2026 18:10
Slušela Petře a Mušce taky sluší smile
Reagovat
Walda58
14.02.2026 18:32
jak říkal Kotyza, Petra když vyhrála Wimbledon, tak šla po každém míči. A Plíškové taky slušel.
Reagovat
tmora
14.02.2026 17:59
Karolíně pomáhá Sven Groeneveld? Wow
Reagovat
Walda58
14.02.2026 18:00
užil si to.
Reagovat
farr
14.02.2026 17:58
Když už se i "na stará kolena" podařilo Mušce urvat konečně pořádný titul, tak letos se mohou dít ještě velké věci. Zkušeně no, skvělá práce a hlavně bez zbytečných nervů. Už i statisticky musela jednou vyhrát ten nejdůležitější zápas. Kája se evidentně inspirovala u Metoděje a žádný druhý místa od teď už brát nikdy nebude..
Reagovat
JLi
14.02.2026 18:04
To nám arabská zima zatopila
Reagovat
aape
14.02.2026 18:11
Nebo u malé Sáry
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 18:30
Doufám, že do konce kariéry tu nedobrou finálovou bilanci ještě dost vylepší.
Reagovat
jirkaS
14.02.2026 17:58
smilemiluji tě lejdy Jájosmile
Reagovat
HAJ
14.02.2026 17:57
Fantazie. Kája hrála celý turnaj velice stabilně. Malinko malý výkyv ve 2. setu, ale ihned zase naběhla na vlnu. Mboko je teda ranařka, ale Kája ji variabilní hrou rozleptala. Mboko začala plašit.
V krátké době dva tituly proČR. Super holky.
Reagovat
Walda58
14.02.2026 18:06
Reagovat
Walda58
14.02.2026 17:56
Co to bylo? To aby Karolína Muchová nezapomněla co to jest za moment. Success (úspěch) smile + smile + smile Gratulace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reagovat
Nola
14.02.2026 17:55
Konecne je to tam, dlhe cakanie, ale odmena je sladka, velky titul Kaja potrebovala ako sol, verim, ze dokaze ziskat aj GS, trebars ten najblizsi.... a o.i. zasluzena ceska NO1, lepsiu nemate
Reagovat
aape
14.02.2026 17:59
konečně dospěla naše Karol
Reagovat
Nola
14.02.2026 18:01
ked prelomila to prekliatie, uz to pojde ovela jednoduchsie, nakoniec porazi aj Coco, ziskala velku porciu sebadovery
Reagovat
Walda58
14.02.2026 18:34
Hlavně to zdraví se nějak usadilo.
Reagovat
Walda58
14.02.2026 18:01
dospěla a tohle se stalo
Reagovat
Otmar
14.02.2026 17:54
Štěstí? Co je štěstí? Muška jenom zlatá! Gratuluji a zapřísahám Vás, zůstaňte zdravá!
Reagovat
Walda58
14.02.2026 17:57
štěstí to je přítomnost milované osoby
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 18:32
Hezky řečeno.
Reagovat
Mony
14.02.2026 17:54
Někdy si říkám, jestli ty holky nebláznněj si najímat tyto drahé špičkové trenéry, ale když si věří, tak je vidět, že se to vyplácí. Stabilizace základních úderů je očividná . Dříve to byla hráčka dvou , tří úderů. Dneska to střílí do nekonečna bez nějaké chybky!
Reagovat
aape
14.02.2026 18:00
Jo zdá se,že změna trenéra byla dobrá volba
Reagovat
Mony
14.02.2026 18:04
Ona před tím měla fousatého Šafránka jako kouče, teď si asi přidala Gronevelda jako hl.kouče a mentora, který asi dělá tréninkové plány
Reagovat
Petruco
14.02.2026 17:53
Peckáááá! No, myslím si, že na počátku tohoto roku na nás Čechy má v tenise málokterá země. Je to velká dařba. Muška to parádně zvládla, těším se na záznam... A den je zase o něco krásnější...
Reagovat
ziza
14.02.2026 17:53
a paddy mlčí..
Reagovat
Walda58
14.02.2026 17:58
je němej úžasem
Reagovat
Serpens
14.02.2026 17:53
Sezóna je už úspěšnější než loňská. Když už máme tu arabskou tour tak fajně rozjetou, Dubaj bych hádal na Lindu.
Reagovat
bardunek666
14.02.2026 17:56
Lindě by titul z Dubaje velmi slušel
Reagovat
Mony
14.02.2026 17:58
Jo, přetahovaná o českou no.1 začíná!
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 18:58
No to by se tam musela herně chytnout, protože momentálně je dost marná.
Reagovat
aape
14.02.2026 17:52
No ne, já nevěřím vlastním očím Karolína to zvládla !!! A má konečně pořádný titul smile
Karolíno, mám z tebe opravdu obrovskou radost smile
Reagovat
Serpens
14.02.2026 17:51
Velká gratulace Karolíně, konečně velký titul Konečně si schovala svůj nejlepší tenis i na finále, a hlavně i stabilní výkon, ten velký titul si skutečně zaslouží.

Navíc, ten ptáček je má oblíbená trofej
Reagovat
zfloyd
14.02.2026 17:49
je to tam Muška zcela zaslouženě po vynikajícím výkonu , nádhera
Reagovat
Krisboy
14.02.2026 17:49
smile smile smile

Moc a moc a moc ti to přeju, Karolínko!!!!!!!!!!!
Reagovat
Walda58
14.02.2026 17:58
já též, krása
Reagovat
bardunek666
14.02.2026 17:49
Nemůžu tomu uvěřit. Karolína dnes velmi dobrý výkon, Kanaďanka pomáhala, ale to tak bývá.
Hlavně, Muškou, buď zdravá. Gratuluji
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 18:13
Já myslím, že celý turnaj podávala konzistentní výkony a tak si titul zcela po právu zaslouží.
Reagovat
joe39
14.02.2026 17:49
zasluzene, konzistentne cely turnaj, s rozumom a uderovou rozmanitostou..gratulka !!
Reagovat
Walda58
14.02.2026 17:59
Reagovat
Random33
14.02.2026 17:49
Tak jdem zapit ten kalich horkosti to, jak nekteri neverej, ikdyz cech/ceska kontroluje zapas, je nekdy na povazenou
Reagovat
Honza-K
14.02.2026 17:49
Vynikající Karolína !!! Velká gratulace
Reagovat
Blondie
14.02.2026 17:48
KLETBA PROLOMENA!!!!

Ježiiiiš, já mám takovou radost :D :D :D gratuluju, Muško, ze srdce!!!!
Reagovat
Krisboy
14.02.2026 17:50
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 17:51
Jsem na tom stejně!
Reagovat
Honza-K
14.02.2026 17:51
Jí mám také velkou radost a jsem rád, že zavřela ústa různým "Hanzům", kteří se o ní otírali
Reagovat
Babolet
14.02.2026 17:57
Reagovat
Mony
14.02.2026 17:59
Nene..Head!
Reagovat
chlebavevaju
14.02.2026 17:48
Tak a Muchová je zase kariérně před Bejlek. Gratulace, nevěřil jsem, překvapila.
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 17:47
Já věřil a je to tam!!!! Gratulace, Muško
Reagovat
Serpens
14.02.2026 17:45
mega return
Reagovat
Sincaraz
14.02.2026 17:45
Titul na dosah
Reagovat
budul
14.02.2026 17:44
Věřím, že to dopodava..pojď
Reagovat
pantera1
14.02.2026 17:44
Hlavně to teď zvládni a gazelu zařízni .
Reagovat
Sincaraz
14.02.2026 17:45
drsné, ale presne tak
Reagovat
pantera1
14.02.2026 17:48
Je to tam, má titul z tisícovky, pecka gratulka. Zasloužila si ho a moc.
Reagovat
Honza-K
14.02.2026 17:52
Reagovat
kupa
14.02.2026 17:54
Reagovat
Babolet
14.02.2026 17:58
Reagovat
Sincaraz
14.02.2026 18:24
Je to krásne
A ako jej to tu všetci prajú, nádhera
Reagovat
zfloyd
14.02.2026 17:44
tak teď to doraz Muško
Reagovat
Sinuhet1
14.02.2026 17:44
ty vole Karolino, musis dopodavat, proste musis
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 17:28
Karolína prostě musí to prokletí překonat, má na to.
Reagovat
JLi
14.02.2026 18:02
Tommring a coming pracuje zaručeně
Reagovat
hanz
14.02.2026 17:24
Rozlučte se s titulem... a kdo na to bude koukat.... tomu přát jen, aby ten kalich hořkosti byl rychle zapit něčím sladším...
Reagovat
joe39
14.02.2026 17:27
klidek
Reagovat
Random33
14.02.2026 17:31
Clovek by rekl, ze nekteri prispevatele, co cumi na tenis x let, nebudou mit tak zbrkle uvahy. Ale opak je pravdou.
Reagovat
Serpens
14.02.2026 17:24
Tak, a čokoláda už je na koni. Stačilo pár es.
Reagovat
bardunek666
14.02.2026 17:26
Uvidíme. Teď důležitý game nezvládla. Snad Karolína zase najde první podání
Reagovat
Serpens
14.02.2026 17:28
Hmm, Mboková se snaží řídit auto se šešlápnutým plynem a brzdou zároveň, naštěstí
Reagovat
pantera1
14.02.2026 17:24
Karta se začíná obracet, vypadá to, že bude třetí set.
Reagovat
chlebavevaju
14.02.2026 17:18
Nevyužít 40:00 na podání soupeřky. Tohle je tzv. otočka zápasu?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
14.02.2026 17:18
Mboková jí nedala šanci cokoli využít, suverénně to otočila.
Reagovat
hanz
14.02.2026 17:19
Přesně tak... na to je Muchovic specialistka... posadit protihráče na koně
Reagovat
chlebavevaju
14.02.2026 17:23
Otočka, hotovo. Ale člověk je na to u Muchové už tak nějak připraven.
Reagovat
bardunek666
14.02.2026 17:15
Uch, ještě že tak
Reagovat
bardunek666
14.02.2026 17:18
Teď ty BB Mboko odvrátila zcela nemilosrdně. Škoda
Reagovat
zfloyd
14.02.2026 16:57
tak polovina hotova Muška je zatím skvělá , tak snad to vydrží
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 17:04
Reagovat
hanz
14.02.2026 16:56
Kdo si vsadil na Mbůčka?
Reagovat
JLi
14.02.2026 17:02
Reagovat
bardunek666
14.02.2026 16:51
Tak a dopodávat!!!
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 16:53
To nebude snadné, Mboko do toho dá všechno. zatím je Karo na servisu jistá, ale...
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 16:56
Dobré to je, set je doma.
Reagovat
bardunek666
14.02.2026 16:57
Velmi dobře. Snad Mboko bude nadále trochu pomáhat nějakou tou chybou
Reagovat
Random33
14.02.2026 17:16
Zatim nekolikrat nastesti pomohla tesnym outem. Bejt to cara, bylo by ve druhem setu dost komplikaci
Reagovat
chlebavevaju
14.02.2026 16:50
A je tady neproměněný SB na podání Mboko, udělá to něco s psychikou Muchové?
Reagovat
Krisboy
14.02.2026 16:59
Ne.
Reagovat
frenkie57
14.02.2026 16:44
Muška jako první má brejk. Tak doufám, že ho potvrdí, neboť těch šancí nebude mnoho. Mboko se mi zdá trošičku nervózní z toho, že se nedostává tolik ke své hře, ale možná je to jen můj pocit.
Reagovat
elsky
14.02.2026 16:47
Karolína navazuje na svůj výkon z konce minulého zápasu se Sekerkou.
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 16:47
A podle protahování trochu unavená. Tak snad se to dále podepíše na průběhu setu a matche
Reagovat
Krisboy
14.02.2026 16:44
A jedem!!!!!!
Reagovat
pantera1
14.02.2026 16:43
Paráda Kájo, zkus to udržet. Máš na to vyhrát .
Reagovat
elsky
14.02.2026 16:35
Bude to fuška..
Reagovat
chlebavevaju
14.02.2026 16:34
Karolína zatím těží jen z chyb Mboko a sama se vyhazuje.
Reagovat
Mark976
14.02.2026 16:58
To teda nevím, na jaký zápas se díváš....moc toho teda nezkazila!
Reagovat
chlebavevaju
14.02.2026 16:59
téměř 20 UE za set?
Reagovat
zfloyd
14.02.2026 16:30
zdá se že diváci přejí více gazele , ale proč ? když je z Kanady ?
Reagovat
chlebavevaju
14.02.2026 16:32
Diváci přejí zázračnému dítěti.
Reagovat
Krisboy
14.02.2026 16:33
Protože tenisu nerozumí a nemají vkus.
Reagovat
jeronym
14.02.2026 16:35
Je tam hodne diletantu
Reagovat
aligo
14.02.2026 16:20
Každá druhá je komena nebo outsiderka... možná by to chtělo začít používat i jiná slova
Reagovat
Alien
14.02.2026 16:14
Kájo do toho. Kájo do toho. Muchová!
Reagovat
Stippy
14.02.2026 16:14
Nesnáším nabubřelé presstitutské "smázla" či "smetla", " poradila si" atd. Často vidíme docela vyrovnané zápasy. Dnes Finále čtyřhry žen v Kataru: Danilina/Krunič vyhrály, Šůvej s Ostapenkou zápas ztratily i když první set vyhrály s kanárem; ale ani ten nešel tak jednoznačně. Nádherný mač, chyby i zázraky, ale pojmenovat takovéto superzážitky nějakou novinářskou zkratkou je zkrátka nesprávné. Viděl jsem dost "tuhých" zápasů v Dauhá, každý by si zasloužil hledat zpravodajovo pojmenování tak, aby poklona nebyla upřena ani poražené hráčce. Sakkari nebyla daleko od vítězství nad Muchovou, jen postupem času bylo vidět, že nemá plán B, nemá změny ve hře, pestrost hry, vtip. Co chci říct: poklona dobrým tenisovým novinářům, jen ty uspěchané zkratky osobně nemám rád.
Reagovat
jorgge98
14.02.2026 16:09
vsadil jsem skoro celý spořák manželky, snad Muchová vyhraje, jinak nemáme na život
Reagovat
Krisboy
14.02.2026 16:30

To je fanoušek!
Reagovat
jeronym
14.02.2026 16:33
Kolik tam mela?
Reagovat
PTP
14.02.2026 18:46
????
Reagovat
zfloyd
14.02.2026 16:08
hezky nám zazpívaly jakési Katarské princezny , docela hezké holky
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 16:07
Muško, držím palce! Pojď!
Reagovat
The_Punisher
14.02.2026 16:11
Jinak mohu poprosit o funkční stream? Vím, že se to tady často postuje, ale teď je nemohu najít. Předem děkuji
Reagovat
Sinuhet1
14.02.2026 16:16
https://jokerlivestreams.net/580c0271/712bb064/d157d308
Reagovat
Krisboy
14.02.2026 16:31
Nebo totok:

https://tennistream.online/
Reagovat

