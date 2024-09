Favoritka Sabalenková má na dosah třetí triumf na grandslamech, Pegulaová odehraje první finále

Aryna Sabalenková (26) může v sobotním finále US Open potvrdit roli největší favoritky turnaje a zapsat už 12. vítězství v řadě. Šampionka posledních dvou ročníků Australian Open bude o svůj třetí grandslamový triumf bojovat proti domácí Jessice Pegulaové (30), která neměla před pár dny na kontě ani jednu semifinálovou účast na podnicích velké čtyřky.

Pegulaová – Sabalenková | 22:00 SELČ

Jessica Pegulaová odehrála v rámci čtvrtečního programu své první grandslamové semifinále a prohrála osm z úvodních devíti gamů. Pak ale nastartovala obrat a rozjetou loňskou semifinalistku Karolínu Muchovou nakonec po dvou hodinách a čtvrt udolala poměrem 1:6, 6:4, 6:2.

Ještě před pár dny měla na kontě bilanci 0:6 ve čtvrtfinále grandslamů, než zaskočila 6:2, 6:4 světovou jedničku a předloňskou šampionku Igu Šwiatekovou. Aktuální světová šestka, která musela v úvodní půlce sezony vynechat čtyři tisícovky a také French Open, je v posledních týdnech ve vynikající formě.

Po vyřazeních ve druhém kole Wimbledonu i olympiády v Paříži se rozjela. Od té doby vyhrála 15 ze 16 zápasů, což zahrnuje úspěšnou obhajobu titulu na akci WTA 1000 v Kanadě a finálovou účast v Cincinnati. Ve finále má bilanci 6:7 (na betonech 5:6) a čtyři trofeje získala na severoamerickém kontinentu.

Třicetiletá Američanka, jež debutovala v TOP 100 žebříčku až v roce 2019, je nejstarší americkou debutantkou ve finále grandslamů v open éře. Na US Open kralovaly z Američanek po oslavě 30. narozenin pouze dvě její krajanky, konkrétně Martina Navrátilová a Serena Williamsová.

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Berlín (triumf); Cincinnati (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf); Cincinnati (finále)

Bilance: 36:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 24:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 21:28)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 2:1 (kariérní 6:7)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (2. kolo)

Pegulaová – US Open

Kariérní bilance: 18:7

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Toronto (triumf), Cincinnati (finále)

Cesta turnajem: Rogersová (6:4, 6:3), Keninová (7:6, 6:3), Bouzasová (6:3, 6:3), (18) Šnajderová (6:4, 6:2), (1) Šwiateková (6:2, 6:4), Muchová (1:6, 6:4, 6:2)

Aryna Sabalenková porazila ve čtvrtečním semifinále 6:3, 7:6 skvěle hrající Emmu Navarrovou a druhým rokem po sobě prošla do finále US Open. Šestadvacetiletá Běloruska byla dva míčky od nutnosti absolvovat rozhodující sadu a prohrávala 0:2 v tie-breaku, který zakončila ziskem sedmi bodů v řadě.

Světová dvojka upravila svou skvělou bilanci na hardových grandslamech od začátku roku 2021 na 42:5 (na US Open 22:3). Už ve čtvrtém ročníku po sobě se dostala v New Yorku minimálně do semifinále a v tom letošním ztratila v šesti zápasech pouze jeden set (s Jekatěrinou Alexandrovovou ve třetím kole).

V loňském finále US Open neuspěla proti domácí Coco Gauffové, ačkoli si vypracovala náskok setu. Bývalá světová jednička ovšem jinak finálové duely na hardových majorech umí, v posledních dvou ročnících Australian Open v něm dokázala porazit Jelenu Rybakinovou i Qinwen Zheng.

Po vynechání Wimbledonu kvůli zranění ramene vyhrála 15 ze 17 utkání a momentálně se veze na vlně 11 vítězství v řadě. Ve finálových zápasech na betonech disponuje velmi dobrou úspěšností 13:6 (na ostatních površích dohromady 2:8) a v tom posledním před pár týdny v Cincinnati přehrála právě Pegulaovou.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 45:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 29:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:4 (kariérní 35:35)

Bilance ve finále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:1)

Bilance ve finále: 2:3 (kariérní 15:14)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála)

Sabalenková – US Open

Kariérní bilance: 27:6

Nejlepší výsledek: finále (2023-24)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve finále: 0:1

Generálka: Washington (semifinále), Toronto (čtvrtfinále), Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: Honová (6:3, 6:3), Bronzettiová (6:3, 6:1), (29) Alexandrovová (2:6, 6:1, 6:2), (33) Mertensová (6:2, 6:4), (7) Qinwen Zheng (6:1, 6:2), (13) Navarrová (6:3, 7:6)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 5:2. Bude se jednat o jejich první souboj na grandslamové scéně od utkání úvodního kola na French Open 2020, kde Sabalenková dominovala 6:3, 6:1. Běloruska vyhrála také jejich jediné dosavadní střetnutí ve finále, před pár týdny v Cincinnati měla navrch 6:3, 7:5 a je zaslouženě favoritkou.

Sobotní program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. Purcell/Thompson (7-Austr.) - Krawietz/Pütz (10-Něm.)

2. Pegulaová (6-USA) - Sabalenková (2-) / nejdříve ve 22:00 SELČ

Kompletní program | Přehled ženského turnaje