Federer zpátky na kurty? Ve hře je vytvoření seniorské série turnajů, říká legenda
Zatímco nová generace v čele s Carlem Alcarazem a Jannikem Sinnerem jednoznačně kraluje současnému tenisovému světu, mnoho fanoušků i expertů stále považuje duely mezi Federerem a Nadalem za jedny z nejlepších v historii tenisu. Ty by se mohly vrátit alespoň v podobě seniorských klání legend.
"Jo, proč ne?" reagoval Federer na otázku o možném vzniku nového turné, na kterém by se představily ikony nedávné doby. "Hrál jsem čtyři hodiny tenis v San Franciscu a také hodinu a půl v Los Angeles. Jsem v kondici," říkal dvacetinásobný grandslamový šampion.
A pokračuje: "Hraju hodně, snažím se udržovat v dobré formě. A vím, že Rafa je také otevřený myšlence vrátit se na kurty. Zní to hrozně… tenis pro seniory. Možná bychom mohli vytvořit turné. ‚Fedal‘ Tour," říkal s úsměvem Federer.
Federer rovněž připomněl, že jedním z důvodů, proč založil Laver Cup, bylo zdůraznit význam minulých šampionů a možnost podobného seniorského turné. "Je velká poptávka po tom, vidět minulé šampiony v tenise zpět na kurtu. Takže určitě stojí za to o tom přemýšlet."
Švýcarský tenista se začátkem tohoto roku svěřil, že po ukončení kariéry potřeboval čas, aby si zvykl na nový život bez tenisu. "Během své kariéry jsem neměl žádné plány, protože jsem se vždycky snažil vrátit, a pak jsem si najednou uvědomil, že to je konec," přiznal Federer.
"Myslím, že teď mám větší kontrolu nad svým životem než dřív. Musím si dávat pozor, abych správně naplánoval svůj čas. Jsem rád, že mám pořád co dělat, ale je velmi důležité trávit čas i s jinými lidmi a především s rodinou. Někdy si prostě musíte najít správnou rovnováhu, a já mám pocit, že ji mám, takže je to skvělé."
Federer také prozradil, že se snaží udržovat kondici: "Chodím do posilovny čtyřikrát týdně. Doma jsem si zařídil místnost, kterou mám plnou posilovacích strojů, a od Laver Cupu v Londýně je pravidelně využívám. Už tolik nehraju tenis, takže si musím dávat větší pozor na to, co jím. Pořád bych rád odehrál nějaké exhibiční zápasy v budoucnu, takže se chci udržet ve formě," uzavřela švýcarská legenda.
