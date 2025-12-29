Ferrera se chtěli zbavit už loni. Alcaraze měl trénovat legendární Murray

DNES, 16:00
Rozchod Carlose Alcaraze (22) s trenérem Juanem Carlosem Ferrerem (45) po životní sezoně je stále velmi diskutovaným tématem v tenisovém světě. Nové informace pořád přibývají a s další přišel šéf španělského tenisového webu Punto de Break. Podle Josého Moróna se chtěl Alcarazův tým zbavit Ferrera už před rokem a měl v hledáčku nového hvězdného kouče.
Carlos Alcaraz se připravuje na novou sezonu (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Napětí mezi Alcarazovým týmem a Ferrerem panovalo podle dostupných informací už od roku 2023 a konec spolupráce visel ve vzduchu již loni. Aktuální lídr žebříčku ale nakonec Ferrera v týmu udržel. Zřejmě k tomu pomohl i příchod nového člena Samuela Lópeze, který na rozdíl od Ferrera zůstává.

Šéf tenisového webu Punto de Break tvrdí, že problémy přišly už při vyjednávání ohledně sezony 2025, která nakonec byla z pohledu Alcaraze nejlepší v kariéře. Právě tehdy podle něj napětí vyvrcholilo. Proto Alcarazův tým přišel s možností, že by se zbavil Ferrera už loni.

Lidé okolo Alcaraze si dělali zálusk na jinou tenisovou legendu. "Chtěli se zbavit Ferrera a najmout nového trenéra. A to Andyho Murrayho," uvedl Morón a odhalil další střípek šokujícího rozchodu španělského supertalentu s Ferrerem.

Murray teprve na loňských olympijských hrách definitivně ukončil profesionální kariéru a evidentně o něj byl obrovský zájem. Trojnásobný grandslamový šampion a bývalá světová jednička ovšem o trenérské roli asi tak rychle neuvažoval.

Nabídek měl Murray zřejmě několik a nakonec se na konci roku 2024 ujal bývalého rivala a nejúspěšnějšího hráče všech dob Novaka Djokoviče. Jejich spolupráce však trvala jen několik měsíců a britská hvězda teď nikoho netrénuje. Ve vzduchu tedy visí otázka, zda Murray v budoucnu nepovede právě Alcaraze.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Tomas_Smid_fan
29.12.2025 16:57
Múra? No to ne, co by ho tak učil? jak se nedostat na operaci kyčlí?
PTP
29.12.2025 17:01
Pevnost, tažnost, metalurgie
Hector.Salamanca
29.12.2025 17:14
jackiec
29.12.2025 16:25
Nové informace pořád přibývají ale prakticky se neví ganc nic
PTP
29.12.2025 16:13
Andy Murray paní Alcarazovou klidně taky přefikne
Tomas_Smid_fan
29.12.2025 16:58
možná týmu prospěje, když se rodiče rozvedou.
pantera1
29.12.2025 17:28
Třeba by mu pak zmizel ten ublížene jvýraz z obličeje
