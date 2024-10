Fils předstihl Sinnera. Na turnajích ATP 500 letos posbírá nejvíce bodů a obdrží tučnou odměnu

Arthur Fils needs semifinal at Basel to top ATP 500 Bonus Pool standings. If he loses before semis, Sinner wins this race - unless AdM, Humbert or Ruud win Vienna/Basel title.

1. Sinner 1330

2. Fils 1200 + Basel

3. De Minaur 880 + Vienna

4. Humbert 830 + Basel

5. Ruud 830 + Basel