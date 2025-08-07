Finále v Kanadě: Pohádka se šťastným koncem, nebo triumf Ósakaové? Překvapivý mužský vítěz
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 7. 8.
Finále žen
Ósakaová (Jap.) - Mboková (Kan.) | Montreal | Centre Court (23:59 SELČ)
Finále mužů
Chačanov (11-) - Shelton (4-USA) | Toronto | Centre Court (pátek 01:00 SELČ)
Ósakaová – Mboková | 23:59 SELČ
Naomi Ósakaová přetlačila v semifinálovém duelu rozjetou Claru Tausonovou a zajistila si své největší finále od Miami 2022 a zároveň po mateřské pauze. Ve druhé sadě nedokázala uhájit náskok brejku a musela likvidovat sérii dvou setbolů. Mladou dánskou soupeřku nakonec zdolala 6:2, 7:6.
Sedmadvacetiletá Japonka narazila na Tausonovou v letošní sezoně už podruhé. V lednu ve finále v Aucklandu vyhrála úvodní set, ale pak musela kvůli zranění břišního svalu vzdát. V Montrealu odehrála šest zápasů a po cestě do závěrečného kola potřebovala jen jednou všechny tři sety. A to proti Ljudmile Samsonovové ve druhém kole, která měla mečboly.
Bývalá světová jednička nikdy předtím nevyhrála v Montrealu zápas, jejím předchozím maximem na Canadian Open bylo čtvrtfinále z Toronta 2019. V tomto dějišti před startem letošního ročníku prohrála oba duely, ovšem tentokrát vyřadila čtyři zástupkyně TOP 30 světového pořadí a zahraje si o titul.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka bude bojovat o svůj osmý kariérní titul a první od Australian Open 2021. Konkrétně na úrovni WTA 1000 triumfovala dvakrát a naposledy v Pekingu 2019. Za sebou má 11 odehraných finálových soubojů na nejvyšším okruhu (bilance 7:4) a poprvé v něm potkává někoho figurujícího mimo TOP 60 žebříčku.
Ósakaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (finále)
Bilance: 27:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 16:5
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 7:4 (kariérní 82:31)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:1)
Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 7:4)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Ósakaová – Canadian Open
Kariérní bilance: 11:5
Nejlepší výsledek: finále (Montreal 2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Washington (osmifinále)
Cesta turnajem: Arseneaultová (6:4, 6:2), (13) Samsonovová (4:6, 7:6, 6:3), (22) Ostapenková (6:2, 6:4), Sevastovová (6:1, 6:0), (10) Svitolinová (6:2, 6:2), (16) Tausonová (6:2, 7:6)
Victoria Mboková píše na domácím podniku WTA 1000 v Montrealu jeden z nejvíce neuvěřitelných příběhů letošní sezony. Osmnáctiletá Kanaďanka je jasnou kometou letošní sezony, ale takto raketový progres a postup do finále jednoho z nejprestižnějších turnajů se rozhodně neočekával.
Euforii kanadského publika protáhla po senzačním vítězství 1:6, 7:5, 7:6 nad favorizovanou Jelenou Rybakinovou v semifinále. Přitom musela likvidovat mečbol na returnu a wimbledonská šampionka měla dvakrát možnost utkání dopodávat. Domácí hvězdička ovšem prokázala silnou psychickou odolnost a urvala postup.
Zápas trval dvě a tři čtvrtě hodiny a Mboková musela poprvé na probíhajícím turnaji absolvovat utkání, které překročilo dvě hodiny. Tři sety potřebovala už jen proti Marii Bouzkové a naopak bez ztráty sady přehrála Kimberly Birrellovou, Sofii Keninovou, nasazenou jedničku Coco Gauffovou a Jessicu Bouzasovou.
Jako první kanadská tenistka dokázala na jednom turnaji porazit tři grandslamové šampionky. Životní formu má celou sezonu. V úvodních třech měsících posbírala pět titulů na akcích ITF, nedávno debutovala v TOP 100 žebříčku a teď ji čeká posun minimálně na 34. místo. Na hlavní tour poprvé překročila čtvrtfinále a na začátku sezony byla až ve čtvrté stovce pořadí.
Mboková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montreal (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal (finále)
Bilance: 52:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 18:2
Bilance proti hráčkám TOP 50: 8:4 (kariérní 8:4)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Mboková – Canadian Open
Kariérní bilance: 6:0
Nejlepší výsledek: finále (Montreal 2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Washington (osmifinále)
Cesta turnajem: Birrellová (7:5, 6:3), (23) Keninová (6:2, 6:3), Bouzková (1:6, 6:3, 6:0), (1) Gauffová (6:1, 6:4), Bouzasová (6:4, 6:2), (9) Rybakinová (1:6, 7:5, 7:6)
Vzájemná bilance: 0:0. Mboková může napodobit šokující jízdu krajanky Biancy Andreescuové z roku 2019, jež tehdy coby nenasazená triumfovala ve druhém dějišti tohoto turnaje v Torontu. Favoritkou na vítězství je zkušenější a úspěšnější Ósakaová. Mboková by navíc mohla mít problém s pravým zápěstím, které si zranila v dramatickém semifinále s Jelenou Rybakinovou.
Chačanov – Shelton | pátek 01:30 SELČ
Karen Chačanov překonal na probíhajícím Masters hned několik problémů, které ho v dosavadním průběhu letošní sezony trápily. Proti Casperovi Ruudovi v osmifinále se na 11. pokus dočkal svého premiérového skalpu TOP 20 v tomto roce, po semifinálové bitvě s Alexanderem Zverevem zapsal své první vítězství nad někým z TOP 10 žebříčku od loňského listopadu a po dlouhé době si zahraje finále na velkém turnaji.
Devětadvacetiletý Rus porazil alespoň dva členy TOP 20 pořadí na jednom turnaji poprvé od zisku stříbrné medaile na olympiádě v Tokiu 2021. V japonské metropoli přehrál Uga Humberta a Pabla Carreňa a v souboji o nejcennější kov podlehl Zverevovi. Jedná se o jeho poslední velké finále.
Finále na turnajích Masters si zahraje podruhé v kariéře. Před sedmi lety v pařížské hale porazil čtyři hráče TOP 10 v řadě a po finálové výhře nad Novakem Djokovičem slavil svůj dosud nejcennější triumf. Pro někoho možná není jeho postup do finále v Torontu takovým překvapením, protože alespoň na tři semifinálové účasti na Canadian Open dosáhl z aktivních tenistů už jen Djokovič. Navíc má Chačanov na kontě třetí nejvyšší počet vítězství (16) na tomto podniku z aktivních hráčů.
Včetně zmíněného úspěchu na olympiádě v Tokiu má ve finálových zápasech na nejvyšším okruhu bilanci 7:3. Shodou okolností bude v této fázi čelit někomu z TOP 10 světového hodnocení teprve potřetí, na Masters v Paříži 2018 jasně porazil Djokoviče a na olympiádě v Tokiu 2021 prohrál se Zverevem.
Chačanov – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Toronto (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (finále)
Bilance: 27:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 10:6
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 16:55)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 1:0)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 7:3)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)
Chačanov – Canadian Open
Kariérní bilance: 16:6
Nejlepší výsledek: finále (Toronto 2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Ficovich (6:4, 6:2), Nava (6:7, 6:4, 6:1), (8) Ruud (6:4, 7:5), (26) Michelsen (6:4, 7:6), (1) Zverev (6:3, 4:6, 7:6)
Ben Shelton se nedávno vyšplhal do TOP 10 žebříčku a zhoršil se výkonnostně i výsledkově. Diskutovalo se o tom, zda je coby člen elitní desítky pod větším tlakem a jak ho případně ustojí. Chvíli mu to trvalo, ale už je zase zpátky v nejlepší formě a teď na Masters v Torontu zaznamenal největší úspěch své kariéry.
V posledních týdnech opět potvrzuje, že nejlepší tenis obvykle produkuje na těch největších akcích. Po debutu v TOP 10 se představil na dvou prestižních turnajích a v obou případech zazářil. Ve Wimbledonu došel až do čtvrtfinále, v němž ho zastavil lídr žebříčku a pozdější šampion Jannik Sinner, a nyní v Torontu vyřadil kolegy z TOP 10 Alexe de Minaura a Taylora Fritze a zabojuje o titul.
V Torontu pokořil několik milníků. Dvaadvacetiletý Američan se v posledních dnech dočkal svého prvního letošního skalpu TOP 10, poprvé překročil čtvrtfinále na Masters a zahraje si své největší finále. Nedávno se stal nejmladším Američanem v elitní desítce pořadí od Andyho Roddicka v roce 2004. A teď je nejmladším americkým finalistou na Masters od Roddicka v Torontu 2004, který tehdy ve finále nestačil na Rogera Federera.
Shelton má na papíře rozhodně mnohem hratelnějšího soupeře než jeho krajan před 21 lety. Za sebou má čtyři finále na nejvyšší tour a ve většině z nich čelil žebříčkově níže postavenému protivníkovi. Přesto má jen poloviční úspěšnost 2:2. Poslední dva finálové duely nezvládl, a to s Giovannim Mpetshim Perricardem loni v Basileji a Alexanderem Zverevem letos v Mnichově.
Shelton – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (finále)
Bilance: 31:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 17:6
Bilance proti hráčům TOP 20: 5:6 (kariérní 13:25)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)
Shelton – Canadian Open
Kariérní bilance: 7:2
Nejlepší výsledek: finále (Toronto 2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Washington (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Mannarino (6:2, 6:3), (25) Nakashima (6:7, 6:2, 7:6), (13) Cobolli (6:4, 4:6, 7:6), (9) De Minaur (6:3, 6:4), (2) Fritz (6:4, 6:3)
Vzájemná bilance: Shelton vede 1:0. Chačanov má více zkušeností s velkými finálovými zápasy, disponuje v soubojích o titul mnohem lepší bilancí a už vlastní titul z Masters. Shelton je ale obvykle v klíčových momentech sebevědomějším hráčem a v takto důležitých zápasech se vyžívá, takže má rozhodně velmi solidní šanci urvat svůj největší triumf. Navíc měl v posledních týdnech o něco lepší formu.
V letošní sezoně je to už počtvrté, co máme nového finalistu na úrovni Masters. Dva ze tří předchozích získali titul, konkrétně Jack Draper v Indian Wells a Jakub Menšík v Miami. Shelton je proti Chačanovovi mírným favoritem a mohl by britského mladíka a českého teenagera napodobit.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
