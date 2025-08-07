Finalista Chačanov: Toronto? Zvláštní turnaj. Cestou na stadion jsem spal v autě
"Trochu jsem na něj zatlačil a on byl nervózní," okomentoval Rus dramatický tiebreak, ve kterém zvrátil vývoj. "Myslím, že udělal dvě chyby, když vedl 3:1. V takových chvílích rozhoduje, kdo udělá méně chyb nebo zahraje víc vítězných míčů."
Ve finále se Chačanov střetne s Benem Sheltonem a bude spoléhat na své zkušenosti, které může proti mladému Američanovi zúročit. Naposledy získal titul na turnaji této kategorie v roce 2018 v Paříži.
Chačanov přiznal, že návrat do finále tak velkého turnaje trval déle, než si představoval. "Měl jsem skvělý týden a i když mi trvalo mnoho let, než jsem se sem vrátil, dosáhl jsem mezitím velkých úspěchů na grandslamových turnajích," uvedl.
Na adresu turnaje v Torontu poznamenal, že zpočátku mu rychlé podmínky příliš nesedly. "Ale je to o přizpůsobení. Každý týden je jiný – vlhkost, teplota, denní doba... a kdo se přizpůsobí lépe, má výhodu."
Zároveň si postěžoval na rozpis zápasů. "Je to zvláštní turnaj. V prvním týdnu jsem hrál v 11 dopoledne, takže jsem musel vstávat brzy a dokonce jsem spal v autě cestou na stadion. Ve druhém týdnu to bylo naopak – večerní zápasy, pozdní usínání. Připadalo mi to jako dva úplně odlišné turnaje."
Formát prodlouženého turnaje nehodnotí jednoznačně pozitivně. "Je to skoro jako půlka Grand Slamu. Nevadí mi den volna, ale udržet si mentální koncentraci je náročné. Třeba 8 až 10 dní by mohlo stačit."
Chačanov se také vyjádřil k problematice obtěžování od neúspěšných sázkařů. "Během kariéry se to stalo každému. Díky sociálním sítím vám může kdokoli napsat a dostat se vám do hlavy. Když prohrajete, jste zklamaní, snažili jste se, a pak si přečtete hnusné zprávy," popisuje.
Dodává, že nejlepším řešením je nevšímat si jich. "Pokud odpovíte, dají vám najevo, že je to baví. Pomohlo mi, že jsem loni půl roku nebyl na sítích. Trávil jsem čas jinak. Manažeři je spravují za mě a já se dívám jen na to, co chci."
Výsledky turnaje Masters 1000 v Torontu
Chačanov přetlačil Zvereva po odvrácení mečbolu. Souboj Američanů o finále vyhrál Shelton
