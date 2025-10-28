Fonseca po triumfu v Basileji napodobil legendy. Vyrovnal se Federerovi, Djokovičovi i Murraymu
Fonseca byl ještě loni touto dobou mimo TOP 150, za poslední rok však zaznamenal obrovský skok žebříčkem. V únoru získal svůj premiérový titul na okruhu ATP, když ovládl antukovou dvěstěpadesátku v Buenos Aires a minulý týden přidal druhou trofej. Přemožitele nenašel na podniku ATP 500 v Basileji a po zatím největším kariérním triumfu se posunul do elitní třicítky.
Nově 28. hráč žebříčku oslavil své 19. narozeniny teprve nedávno, přesně před dvěma měsíci na konci srpna. Do TOP 30 se tak dostal v naprosto stejném věku jako ty největší legendy bílého sportu. V 19 letech a dvou měsících se takto vysoko vyšplhali i nejlepší hráč historie Djokovič, 20násobný grandslamový vítěz Federer a bývalá světová jednička Murray.
Fonseca se zároveň stal nejmladším šampionem švýcarského podniku od roku 1989, kdy zde zvítězil Jim Courier. Američan byl tehdy jen o kousek mladší. V den triumfu mu bylo 19 let, jeden měsíc a 21 dní.
Brazilský teenager má už teď jistotu nasazení na lednovém Australian Open, kde letos vyřadil člena TOP 10 Andreje Rubljova a postoupil do druhého kola. V aktuálním živém žebříčku je už na 24. pozici a kdyby se mu zadařilo i v Paříži může své postavení ještě vylepšit. Na průnik do TOP 20 by ale potřeboval postup do finále.
