Fonseca v Basileji postoupil do největšího finále v kariéře a přepsal historii brazilského tenisu
Munar – Fonseca 6:7, 5:7
Zápas začal přehlídkou udržených servisů. Fonseca ani Munar se v první sadě nedostali k brejkbolu a rozhodnout musel tie-break. V něm byl o kousek úspěšnější brazilské teenager, kterému stačil jediný bod při soupeřově podání a zkrácenou hru vyhrál poměrem 7:4.
Ve druhém dějství byl dlouho lepší Španěl, náskok 4:2 však neudržel. Brazilec poprvé uspěl na příjmu a srovnal. Znovu se mu to podařilo ve dvanácté hře, ve které využil hned první mečbol a postoupil do největšího finále.
Cestu turnajem měl však Fonseca dost zjednodušenou. Do druhého kola nemusel nastoupit, jelikož Jakub Menšík z očekávaného duelu odstoupil. Ve čtvrtfinále mu vzdal za stavu 4:1 ve třetím setu Denis Shapovalov. Obhájce titulu Giovanni Mpetshiho Perricarda v prvním kole přehrál ve dvou setech.
Brazilec na sebe nejvíce upozornil především na začátku sezony. Jako čerstvý šampion Turnaje mistrů do 20 let ovládl challenger v Canbeře a na Australian Open si připsal skalp tehdejšího člena TOP 10 Andreje Rubljova. V Buenos Aires odvrátil ve čtvrtfinále mečbol, a nakonec slavil zisk premiérového titulu.
Během sezony už ale výraznější výsledek nezapsal, na turnajích Masters ani grandslamech nijak zvlášť nepřekvapil, přesto se probojoval do TOP 50. Své umístění po Basileji ještě vylepší, posun na 34. místo už má jistý. V případě titulu by poskočil do TOP 30 a pravděpodobně by si zajistil nasazení na Australian Open.
Fonseca je teprve na začátku své kariéry, přesto už teď prokázal obrovský potenciál a posouvá hranice brazilského tenisu. V Basileji dokázal jako první ze své země postoupit do finále na podniku ATP 500. Být nejlepším hráčem své země má však ještě hodně daleko. Jeho krajan Gustavo Kuerten je bývalým prvním hráčem světa, trojnásobným grandslamovým šampionem a vítězem 20 turnajů. Od dob jeho největší slávy však Brazilci na svého dalšího úspěšného hráče čekali přes dvě desetiletí.
