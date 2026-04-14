French Open má jisté 13 Čechů. Silná česká účast se objeví i v kvalifikaci
Seznamy přihlášených hráčů a hráček na letošní antukový grandslam v mužské a ženské dvouhře byly oficiálně zveřejněny. Po přečtení jistých účastníků má určitě radost každý český tenisový fanoušek, který bude French Open sledovat. V obou pavoucích totiž najdeme dohromady hned 13 Čechů.
Mezi muži nebude chybět žádný Čech v elitní stovce. Mezi nasazené aktuálně patří 25. muž žebříčku ATP Jakub Menšík a světová třináctka Lehečka, který zde loni došel nejdál z našich reprezentantů a bude usilovat o obhájení třetího kola. Doplní je Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Do kvalifikace by měl z českých tenistů zasáhnout Dalibor Svrčina, který se na pařížský grandslam pokoušel kvalifikovat už celkem čtyřikrát, ale ani jednou neuspěl. Chybět by neměl ani Zděněk Kolář, který si zde před čtyřmi lety zahrál druhé kolo.
Daleko rozsáhlejší je počet českých tenistek, které zavítají do Paříže. Do hlavní soutěže se jich s jistotou dostane hned devět v čele s dvěma členkami TOP 15 Muchovou a Lindou Noskovou. Mezi nasazené by se měla vejít i Marie Bouzková. Nebude chybět aní Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková či Nikola Bartůňková.
Velký zástup českých tenistek by se v Paříži měl zúčastnit také kvalifikačních bojů, do těch by měly zasáhnout Darja Viďmanová, Dominika Šalková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Karolína Plíšková, Lucie Havlíčková, Anna Sisková a Gabriela Knutson.
Mezi muži bude obhajovat triumf aktuálně druhý hráč světa Carlos Alcaraz. O premiérový pařížský titul bude usilovat Jannik Sinner, který ovládl první antukovou tisícovku sezony v Monte Carlu. Na seznamu přihlášených nechybí ani trojnásobný šampion a nejlepší hráč historie Novak Djokovič, který ale od podniku v Indian Wells nehrál a není jasné, zda se na poslední chvíli nerozhodne vynechat celou antukovou sezonu.
Loňský triumf se pokusí zopakovat také Coco Gauffová. Američance se pokusí překazit obhajobu světová jednička Aryna Sabalenková, která jí minulý rok podlehla ve finále. Na už pátý pohár Suzanne Lenglenové zaútočí Iga Šwiateková, která se ještě před pár dny připravovala na antukovou sezonu pod dohledem pařížského krále a 14násobného šampiona Rafaela Nadala.
Na seznamu se objevuje i Holger Rune, který se však stále zotavuje ze zranění achilovky a v květnu by se měl vrátit na turnaji v Hamburku. Zhizhen Zhang a Thanasi Kokkinakis těží z chráněného žebříčku ATP, protože oba měli dlouhou pauzu kvůli zranění. Tuto výhodu využijí i čtyři ženy Sara Sorribesová, Jil Teichmannová, Danka Koviničová a Anhelina Kalininová.
