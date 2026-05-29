French Open: Menšíka a Bouzkovou čeká noční můra, Muchová může být poslední českou nadějí
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 29. 5.
Češi v akci
Muchová (10-ČR) – Teichmannová (Švýc.) | Court Suzanne-Lenglen (13:00 SELČ)
Bouzková (27-ČR) – M. Andrejevová (8-) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)
Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.) | Court Simonne-Mathieu (14:30 SELČ)
Menšíka a Bouzkovou čeká noční můra
Jakub Menšík má na letošním French Open každým zápasem mnohem těžší výzvu. Zatímco s tou úvodní se popral suverénně a přejel v bouřlivé atmosféře domácího Titouana Drogueta, ve druhém kole proti antukovému specialistovi Marianovi Navonemu byl kousek od porážky. Brutální a téměř pětihodinovou bitvu ale nakonec urval v rozhodujícím super tie-breaku. Ta si vybrala velkou daň a Menšík po vítězství zůstal několik minut ležet na kurtu a musel být v péči lékařů. I když říkal v rozhovorech, že už se cítí lépe, je naprosto nutné, aby byl skutečně stoprocentně fit.
V jeho premiérovém třetím kole v areálu Rolanda Garrose ho totiž čeká souboj s velmi neoblíbeným protivníkem Alexem de Minaurem, který nakonec druhé kolo hrát nemusel a bude mít fyzické síly na maximu. Pro Menšíka je Australan noční můrou. V jejich vzájemné bilanci získal jen úplně úvodní set a prohrává jednoznačně 0:5. Poprvé se utkají mimo betony a pro De Minaura je antuka nejslabším povrchem. Ani Menšík však na oranžové drti nijak neexceluje a půjde do tohoto utkání jako výrazný outsider.
Marie Bouzková dokonale využila velmi příznivý los, třetím rokem po sobě postoupila do třetího kola French Open a vyrovnala své maximum na antukovém grandslamu. Set nepovolila kvalifikantce Lucie Bronzettiové ani Francesce Jonesové, proti níž řešila velké komplikace v závěru zápasu. Po dvou relativně snadných výhrách ale přichází soupeřka úplně jiného kalibru. A to loňská čtvrtfinalistka, předloňská semifinalistka a světová osmička Mirra Andrejevová.
Bouzková je na tom podobně jako Menšík proti De Minaurovi. S ruskou kometou prohrála všechny čtyři předchozí duely, a dokonce nezískala ani jeden set. Nejvíc vzdorovala v posledním střetnutí letos v Miami, kde si vynutila tie-break a vyhrála osm gamů. Andrejevová, která má v rámci letošního antukového jara vynikající formu, bude pochopitelně obrovskou favoritkou na postup do druhého týdne.
Muchová by měla dominovat
Karolína Muchová se po skončení pátečního programu s největší pravděpodobností stane jedinou českou zástupkyní ve dvouhře letošního French Open. Po finálové účasti ve Stuttgartu vynechala Madrid a hrála jen Řím, kde skončila po prvním zápase. Možná i proto měla pomalejší vstup do antukového grandslamu a řešila komplikace proti Anastasiji Zacharovové. Ztrátu setu však nepřipustila a ve druhém kole dominovala proti Kamille Rachimovové. Snadné vítězství se očekává také v dalším utkání proti Jil Teichmannové.
Teichmannová už dávno není takovou hrozbou jako před lety, kdy se nacházela na 21. místě žebříčku. Teď jí patří až 170. pozice a musí se pohybovat i na nižších okruzích. Švýcarka se vrací po delší pauze a právě na antuce umí být velmi nebezpečná. Muchová to poznala v těsném finále na Livesport Prague Open 2019 a porážku pak Švýcarce oplatila v Miami 2023. Česká tenistka bude jasnou favoritkou na postup a neměla by zaváhat. Pokud uspěje, projde podruhé v kariéře do druhého týdne French Open (finále 2023).
Páteční program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Linetteová (Pol.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Bouzková (27-ČR) – M. Andrejevová (8-)
3. Fonseca (28-Braz.) – Djokovič (3-Srb.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Halys (Fr.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Borges (Portug.) – Rubljov (11-)
2. Muchová (10-ČR) – Teichmannová (Švýc.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Svitolinová (7-Ukr.) – Korpatschová (Něm.)
4. Ruud (15-Nor.) – Paul (24-USA)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Kosťuková (15-Ukr.) – Golubicová (Švýc.)
2. Michelsen (USA) – Jódar (27-Šp.)
3. Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.)
4. Stearnsová (USA) – Bencicová (11-Švýc.)
COURT 8 (od 11:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Glasspool (3-Brit.)
COURT 12 (od 11:00 SELČ)
1. H. Guo/Mladenovicová (13-Čína/Fr.) – S. Hsieh/Xin. Wang (Tchaj-wan/Čína)
2. Cash/Tracy (15-USA) – Droguet/Gaston (Fr.)
3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Arangová/Jovicová (Kol./USA)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) – Kirkov/Stevens (USA/Niz.)
2. Ostapenková/Routliffeová (5-Lot./N. Zél.) – Aojamaová/E. Liang (Jap./Tchaj-wan)
3. Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Bergs/Collignon (Belg.)
