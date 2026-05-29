French Open: Noční můra pro Menšíka a Bouzkovou. Stane se Muchová poslední nadějí?
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 29. 5.
Češi v akci
Muchová (10-ČR) – Teichmannová (Švýc.) | Court Suzanne-Lenglen (13:00 SELČ)
Bouzková (27-ČR) – M. Andrejevová (8-) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)
Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.) | Court Simonne-Mathieu (14:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Menšíka a Bouzkovou čeká noční můra
Jakub Menšík má na letošním French Open každým zápasem mnohem těžší výzvu. Zatímco s tou úvodní se popral suverénně a přejel v bouřlivé atmosféře domácího Titouana Drogueta, ve druhém kole proti antukovému specialistovi Marianovi Navonemu byl kousek od porážky. Brutální a téměř pětihodinovou bitvu ale nakonec urval v rozhodujícím super tie-breaku. Ta si vybrala velkou daň a Menšík po vítězství zůstal několik minut ležet na kurtu a musel být v péči lékařů. I když říkal v rozhovorech, že už se cítí lépe, je naprosto nutné, aby byl skutečně stoprocentně fit.
V jeho premiérovém třetím kole v areálu Rolanda Garrose ho totiž čeká souboj s velmi neoblíbeným protivníkem Alexem de Minaurem, který nakonec druhé kolo hrát nemusel a bude mít fyzické síly na maximu. Pro Menšíka je Australan noční můrou. V jejich vzájemné bilanci získal jen úplně úvodní set a prohrává jednoznačně 0:5. Poprvé se utkají mimo betony a pro De Minaura je antuka nejslabším povrchem. Ani Menšík však na oranžové drti nijak neexceluje a půjde do tohoto utkání jako výrazný outsider.
Marie Bouzková dokonale využila velmi příznivý los, třetím rokem po sobě postoupila do třetího kola French Open a vyrovnala své maximum na antukovém grandslamu. Set nepovolila kvalifikantce Lucie Bronzettiové ani Francesce Jonesové, proti níž řešila velké komplikace v závěru zápasu. Po dvou relativně snadných výhrách ale přichází soupeřka úplně jiného kalibru. A to loňská čtvrtfinalistka, předloňská semifinalistka a světová osmička Mirra Andrejevová.
Bouzková je na tom podobně jako Menšík proti De Minaurovi. S ruskou kometou prohrála všechny čtyři předchozí duely, a dokonce nezískala ani jeden set. Nejvíc vzdorovala v posledním střetnutí letos v Miami, kde si vynutila tie-break a vyhrála osm gamů. Andrejevová, která má v rámci letošního antukového jara vynikající formu, bude pochopitelně obrovskou favoritkou na postup do druhého týdne.
Muchová by měla dominovat
Karolína Muchová se po skončení pátečního programu s největší pravděpodobností stane jedinou českou zástupkyní ve dvouhře letošního French Open. Po finálové účasti ve Stuttgartu vynechala Madrid a hrála jen Řím, kde skončila po prvním zápase. Možná i proto měla pomalejší vstup do antukového grandslamu a řešila komplikace proti Anastasiji Zacharovové. Ztrátu setu však nepřipustila a ve druhém kole dominovala proti Kamille Rachimovové. Snadné vítězství se očekává také v dalším utkání proti Jil Teichmannové.
Teichmannová už dávno není takovou hrozbou jako před lety, kdy se nacházela na 21. místě žebříčku. Teď jí patří až 170. pozice a musí se pohybovat i na nižších okruzích. Švýcarka se vrací po delší pauze a právě na antuce umí být velmi nebezpečná. Muchová to poznala v těsném finále na Livesport Prague Open 2019 a porážku pak Švýcarce oplatila v Miami 2023. Česká tenistka bude jasnou favoritkou na postup a neměla by zaváhat. Pokud uspěje, projde podruhé v kariéře do druhého týdne French Open (finále 2023).
Páteční program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Linetteová (Pol.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Bouzková (27-ČR) – M. Andrejevová (8-)
3. Fonseca (28-Braz.) – Djokovič (3-Srb.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Halys (Fr.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Borges (Portug.) – Rubljov (11-)
2. Muchová (10-ČR) – Teichmannová (Švýc.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Svitolinová (7-Ukr.) – Korpatschová (Něm.)
4. Ruud (15-Nor.) – Paul (24-USA)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Kosťuková (15-Ukr.) – Golubicová (Švýc.)
2. Michelsen (USA) – Jódar (27-Šp.)
3. Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.)
4. Stearnsová (USA) – Bencicová (11-Švýc.)
COURT 8 (od 11:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Glasspool (3-Brit.)
COURT 12 (od 11:00 SELČ)
1. H. Guo/Mladenovicová (13-Čína/Fr.) – S. Hsieh/Xin. Wang (Tchaj-wan/Čína)
2. Cash/Tracy (15-USA) – Droguet/Gaston (Fr.)
3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Arangová/Jovicová (Kol./USA)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) – Kirkov/Stevens (USA/Niz.)
2. Ostapenková/Routliffeová (5-Lot./N. Zél.) – Aojamaová/E. Liang (Jap./Tchaj-wan)
3. Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Bergs/Collignon (Belg.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://www.sport.cz/clanek/tenis-french-open-silene-oslavy-na-french-open-fanousci-okradli-slavici-americkou-hvezdu-5471076
ATP 1973-2019 (167,211 matches) 2,1 %
RG 2026 7,3 %
všem hrozí kolaps
https://youtu.be/mHe36bIHHhU?si=AX08jiW-qbdrIakt
výbuch radosti Federera po postupu Švýcarska
výbuch Sinnera
výbuch rakety Blue Origin Jeffa Bezose
přestože se často zdůrazňuje, že máme přes tři sta hráčů v top 100, tak do třetího kola postoupili jen tři, a do druhého týdne by se měla podívat jen jedna, a to jen díky lehkému losu
to je kvalita jak u nákupu na Temu
dnes bude v Paříži předposlední tropický den (přes 30 st. ve stínu)
kdo zkolabuje dnes? dá si Menšík repete?
Djokoviče čeká první těžká zkouška, nakonec to není Prizmič, který by měl asi více šancí než Fonseca
zápas se dá označit jako výměnu generací s tím, že v budoucnu oba asi získají stejný počet GS, s největší pravděpodobností nula
nebudou si mít tedy, co vyčítat
na vybuch radosti Skautika po postupu Noru
na vybuch radosti Marusky po postupu Finu
na vybuch radosti kanadskych fans po vybuchu americanu
na vybuch radosti argentinskych fans v hledisti, po vyhre Comesani
na vybuch radosti Patyka jak skolaboval Sinner
na vybuch radosti v San Antoniu kteri srovnali serii
Dnes to bude o něčem jiném. Proti tenistkám top 10 už není schopná konkurovat. Díval jsem se, že průměrná rychlost jejího druhého servisu je v Paříži okolo 115 km/h, což je pro dobrou soupeřku nabídka k winneru. Za pár hodin bude pro Marii úspěchem každé udržené podání.