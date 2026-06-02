French Open: Ruská hrozba pro Sabalenkovou, polská senzace a Kanaďan v obležení Italů
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 3. 6.
Čtvrtfinále žen
Kalinská (22-) – Chwaliňská (Pol.) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)
Sabalenková (1-) – Šnajderová (25-) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)
Čtvrtfinále mužů
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Cobolli (10-It.) | Court Philippe-Chatrier (14:00 SELČ)
M. Berrettini (It.) – Arnaldi (It.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)
Kalinská – Chwaliňská | 11:00 SELČ
French Open nabídne překvapivé čtvrtfinále. Anna Kalinská půjde do souboje s kvalifikantkou Majou Chwaliňskou jen s velmi malou výhodou.
Zápasové informace a forma
Kalinská se podruhé v kariéře dostala do čtvrtfinále grandslamu, když vyřadila svou bývalou krajanku Anastasiji Potapovovou. Ruska několikrát nedovolila rozjeté soupeřce dopodávat zápas a finalistku z Lince a semifinalistku madridského Masters po téměř třech hodinách udolala 6:4, 2:6, 7:6. Do Paříže přitom nepřijela v dobré formě a na čtyřech z posledních šesti turnajů nevyhrála víc než jeden zápas.
Navíc se jí na French Open v minulosti nedařilo a napříč čtyřmi starty v hlavní soutěži zapsala dohromady jedno vítězství. Bývalá světová jedenáctka, která se momentálně nachází za hranicí TOP 20, musela letos v Paříži postupně řešit čím dál tím těžší výzvy. Po jasné výhře nad loňskou semifinalistkou Lois Boissonovou potřebovala tie-break proti Alině Kornějevové a pak hrála tři sety s Camilou Osoriovou.
Chwaliňská nepřestává na French Open překvapovat. Hlavní soutěž tohoto grandslamu hraje poprvé v kariéře a do čtvrtfinále se probila až z kvalifikace. Jejím předchozím grandslamovým maximem bylo druhé kolo ve Wimbledonu v roce 2022. V tuto chvíli figuruje až na 114. místě pořadí, ovšem už teď má zajištěn hluboký průnik do TOP 100 a live žebříčku se nachází v nejlepší padesátce.
Vůbec se nečekalo, že by mohla v po sobě jdoucích zápasech porazit Qinwen Zheng, Elise Mertensovou i Marii Sakkariovou. Před startem turnaje totiž neměla ani jeden skalp hráček TOP 50. Čtyřiadvacetiletá tenistka se poté stala čtvrtou polskou čtvrtfinalistkou na grandslamové scéně, když v osmifinálovém utkání na centrálním dvorci deklasovala 6:3, 6:2 domácí naději Diane Parryovou.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Kalinská absolvovala jediné dosavadní grandslamové čtvrtfinále na Australian Open 2024 a nedotáhla vedení o set proti Qinwen Zheng.
Ruská tenistka vyhrála posledních pět duelů s hráčkami mimo TOP 100 žebříčku na grandslamech.
Chwaliňská odehrála své jediné čtvrtfinále na hlavní tour letos na halovém podniku WTA 250 v Kluži a podlehla 0:6, 4:6 Emmě Raducanuové.
Polská naděje v Paříži vyhrála v posledních 15 dnech celkem sedm zápasů a dohromady ztratila jen jeden set.
Sázkařská analýza
Kalinská je bezpochyby mnohem úspěšnější tenistkou. Za sebou má více než 20 čtvrtfinálových zápasů a šestkrát prošla do semifinále. Chwaliňská byla naopak před startem letošního French Open velmi neznámou hráčkou a absolvuje v Paříži životní turnaj. Kurzy jsou naprosto vyrovnané a mírně navrch by mohla mít zkušenější Kalinská.
Kalinská – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Charleston, Dauhá (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na antuce: Charleston (čtvrtfinále)
Bilance: 17:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 8:3
Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 3:1 (kariérní 209:100)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Kalinská – French Open
Kariérní bilance: 5:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (osmifinále)
Cesta turnajem: Boissonová (6:2, 6:2), Kornějevová (7:6, 6:4), Osoriová (6:3, 0:6, 6:2), (28) Potapovová (6:4, 2:6, 7:6)
Chwaliňská – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Kluž (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)
Bilance: 27:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 17:5
Bilance proti hráčkám TOP 30: 1:1 (kariérní 1:2)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)
Chwaliňská – French Open
Kariérní bilance: 4:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: kvalifikace
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: W75 Saint-Gaudens (čtvrtfinále), WTA 125 Parma (1. kolo)
Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:4, 6:0), (23) Mertensová (6:4, 6:0), Sakkariová (1:6, 6:3, 6:2), Parryová (6:3, 6:2)
Sabalenková – Šnajderová | 12:30 SELČ
Aryna Sabalenková má otevřenou cestu nejen do semifinále, ale pravděpodobně až k titulu. Světová jednička by si měla poradit i s Dianou Šnajderovou.
Zápasové informace a forma
Sabalenková počtvrté v kariéře a čtvrtým rokem po sobě postoupila do čtvrtfinále French Open. Úřadující světová jednička zatím na probíhajícím turnaji neztratila set a poradila si s Jessicou Bouzasovou, Elsou Jacquemotovou, Darjou Kasatkinovou i bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou. V Paříži si spravuje chuť po šokujících porážkách s Hailey Baptisteovou v Madridu a Soranou Cirsteaovou v Římě.
Běloruska je nicméně i přes poslední nezdary zaslouženě v čele žebříčku, a to mimo jiné i díky tomu, že je úřadující šampionkou US Open a podniků v Indian Wells a Miami. Do čtvrtfinále French Open sice prošla bez ztráty setu, nicméně tři z posledních šesti urvala až poměrem 7:5. V tuto chvíli je jasně největší favoritkou na titul a jedinou zbývající grandslamovou vítězkou v pavouku.
Šnajderová je naopak ve čtvrtfinále grandslamu poprvé, a to při 12. startu v hlavní soutěži a na turnaji, na kterém nikdy předtím nepřekročila druhé kolo. Nejtěžší výzvu měla v osmifinále, v němž skolila 6:3, 3:6, 6:0 nasazenou devatenáctku a grandslamovou šampionku Madison Keysovou. Proti Američance přerušila sérii osmi porážek s hráčkami TOP 20, s nimiž na grandslamech prohrála všech sedm předchozích duelů.
Sice to byl její zatím jediný ztracený set na turnaji, ovšem komplikace řešila i v předchozích dvou kolech s McCartney Kesslerovou a Oleksandrou Olijnykovovou. Do Paříže rozhodně nepřijela v ideální formě, když na sedmi z posledních osmi turnajů nevyhrála více než jeden zápas. Ještě k tomu v úvodních pěti měsících sezony zapsala jen dvě čtvrtfinále (Adelaide a Charleston) a nepřekvapivě opustila TOP 20.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Sabalenková má ve čtvrtfinálových zápasech na grandslamech fantastickou bilanci 13:1. Jedinou porážku utrpěla s Mirrou Andrejevovou na French Open 2024, ovšem tehdy nebyla stoprocentně fit.
Světová jednička disponuje velmi solidní bilancí 10:3 v soubojích s hráčkami mimo TOP 20 na grandslamech od čtvrtfinále po finále.
Šnajderová nastoupí s katastrofální bilancí 1:14 v soubojích s hráčkami TOP 10, porazila pouze Coco Gauffovou v Torontu 2024.
Pro ruskou tenistku bude duel se Sabalenkovou prvním střetnutím se světovými jedničkami.
Sázkařská analýza
Šnajderová předvedla skvělou jízdu do čtvrtfinále letošního French Open, nicméně ta by měla proti skvěle hrající Sabalenkové skončit. Světová jednička, která tady loni padla až ve finále s Gauffovou, by měla znovu po roce postoupit do semifinále. Dokonce se od ní očekává sobotní triumf, jelikož její největší rivalky už jsou ze hry venku.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Miami, Indian Wells, Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)
Bilance: 31:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 8:2
Bilance proti hráčkám TOP 30: 15:2 (kariérní 158:83)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 13:1)
Grandslamy: Australian Open (finále)
Sabalenková – French Open
Kariérní bilance: 26:8
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 2:1
Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (3. kolo)
Cesta turnajem: Bouzasová (6:4, 6:2), Jacquemotová (7:5, 6:2), Kasatkinová (6:0, 7:5), (16) Ósakaová (7:5, 6:3)
Šnajderová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: Charleston (čtvrtfinále)
Bilance: 17:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 9:4
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:4 (kariérní 1:14)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Šnajderová – French Open
Kariérní bilance: 6:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo)
Cesta turnajem: Zarazúaová (6:4, 6:1), Kesslerová (7:6, 6:1), Olijnykovová (7:5, 6:1), (19) Keysová (6:3, 3:6, 6:0)
Auger-Aliassime – Cobolli | 14:00 SELČ
Félix Auger-Aliassime a Flavio Cobolli by měli sehrát velmi vyrovnanou čtvrtfinálovou bitvu na French Open.
Zápasové informace a forma
Auger-Aliassime má po několika šokujících vyřazeních největších favoritů velkou šanci vybojovat na letošním French Open titul a vypadá to, že formu načasoval dokonale. V horní polovině pavouka je navíc jediným přeživším z TOP 10. Turnaj odstartoval vydřenou pětisetovou výhrou nad Danielem Altmaierem, pak zvládl čtyřsetové bitvy s Románem Andrésem Burruchagou a Brandonem Nakashimou a v osmifinále předvedl zatím nejlepší výkon a přejel Alejandra Tabila.
Už postup do čtvrtfinále je jeho novým maximem na French Open, kde prohrál obě předchozí osmifinále a uspěl v něm až letos. Čtvrtfinále v areálu Rolanda Garrose už si nicméně vyzkoušel, a to předloni v rámci olympijského turnaje. Tehdy ve čtvrtfinálové fázi skolil Caspera Ruuda a pak prohrál s Carlosem Alcarazem v semifinále a Lorenzem Musettim v souboji o bronzovou medaili.
Cobolli prošel do druhého týdne bez ztráty setu, ale v osmifinále už se nutnosti hrát víc než tři sady nevyhnul. Navíc zahodil luxusní náskok 5:1 ve čtvrtém dějství a musel proti outsiderovi Zacharymu Svajdovi do tie-breaku. Psychické selhání v koncovce zápasu mu zkazilo jinak parádní jízdu na letošním French Open. Na druhou stranu ještě nebyl na probíhajícím turnaji pořádně prověřen a jeho první vážnější hrozbou bude až Auger-Aliassime.
Také na French Open potvrzuje letošní pravidlo. Buď vypadne v úvodních kolech, nebo dojde daleko. Na většině turnajů skončil brzy, nicméně párkrát se mu podařilo zazářit. Kromě French Open se mu povedla i vystoupení v Delray Beach (semifinále), Mnichově (finále) a Acapulku (triumf). Hlavně díky těmto výsledkům se přibližuje k debutu v TOP 10 pořadí, který si může zajistit už v případě vítězství v tomto čtvrtfinále.
Vzájemná bilance
Cobolli vede včetně Hopman Cupu 3:0 a má tuto rivalitu pod kontrolou. Poprvé se však potkávají mimo betony a dva ze tří soubojů dospěly do rozhodujícího setu.
Zajímavosti a fakta
Auger-Aliassime si letos zahrál jen jedno čtvrtfinále na antuce a na Masters v Monte Carlu v něm neuhrál set s italským protivníkem Jannikem Sinnerem.
Ve čtvrtfinále grandslamů má Auger-Aliassime poloviční úspěšnost 2:2, oba nezdary utrpěl proti hráčům TOP 10.
Cobolli má za sebou zatím jen jedno čtvrtfinále na grandslamech, loni ve Wimbledonu nestačil ve čtyřech setech na Novaka Djokoviče.
Proti hráčům TOP 10 má Cobolli katastrofální kariérní bilanci 3:18, konkrétně na grandslamech 0:6.
Sázkařská analýza
Cobolli je obecně spolehlivějším hráčem na antuce a přináší na tento povrch větší stabilitu i bojovnost. Vypadá to ale, že Auger-Aliassime opravdu načasoval formu na výbornou a mohl by mít mírně navrch. Ani jednomu z aktérů se ale nedá v takto důležitém zápase stoprocentně věřit, protože v minulosti v takových situacích, kdy je tlak obrovský, opakovaně selhali.
Dá se tedy očekávat vypjatá koncovka a rozhodujícím faktorem bude zřejmě to, kdo bude mít v kritických okamžicích pevnější nervy. Šance na postup i kurzy jsou naprosto vyrovnané.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montpellier (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (čtvrtfinále)
Bilance: 23:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na antuce: 8:4
Bilance proti hráčům TOP 20: 2:3 (kariérní 55:65)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Auger-Aliassime – French Open
Kariérní bilance: 10:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (2. kolo), Hamburk (osmifinále)
Cesta turnajem: Altmaier (4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6), Burruchaga (4:6, 6:0, 7:5, 6:1), (31) Nakashima (5:7, 6:1, 7:6, 7:6), Tabilo (6:3, 7:5, 6:1)
Cobolli – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Acapulco (triumf); Mnichov (finále)
Největší úspěchy na antuce: Mnichov (finále)
Bilance: 22:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 13:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:2 (kariérní 3:18)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Cobolli – French Open
Kariérní bilance: 7:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (3. kolo), Hamburk (1. kolo)
Cesta turnajem: Pellegrino (6:4, 7:6, 6:3), Yibing Wu (6:4, 6:4, 6:4), (18) Tien (6:2, 6:2, 6:3), Z. Svajda (6:2, 6:3, 6:7, 7:6)
Berrettini – Arnaldi | 20:15 SELČ
Matteo Arnaldi srší sebevědomím, a proto bude velmi nebezpečným soupeřem pro zkušenějšího krajana Mattea Berrettiniho.
Zápasové informace a forma
Berrettini nastupoval do osmifinále po vyčerpávající pětisetové bitvě s Franciscem Comesaňou a panovaly obavy ohledně jeho kondice. Ty se však velmi rychle rozplynuly, jelikož Juana Manuela Cerúndola přehrál ve třech setech. Tato čtvrtfinálová účast pro něj musí být obrovskou vzpruhou. V posledních letech totiž neustále bojoval se zraněními, a dokonce opustil TOP 100 žebříčku. Teď je ale v živém pořadí zpátky v nejlepší padesátce.
Ještě před pár lety prožíval nejlepší období kariéry, byl stabilním členem TOP 10 a pravidelně hrál závěrečná kola grandslamů. Měl však smůlu, že v nich potkával skutečnou elitu. Na kontě má tři čtvrtfinálové nezdary na grandslamech (Novak Djokovič x2 a Casper Ruud) a v obou semifinále podlehl Rafaelovi Nadalovi. Zahrál si i jedno finále a nestačil na Djokoviče. Letošní French Open je ovšem v tomto ohledu naprosto otevřené a většina největší favoritů je ze hry venku.
Arnaldi na letošním French Open definitivně otočil sezonu 2026 a prožívá naprosto nečekaně fantastický turnaj. Ještě před pár měsíci musel kousat nepříjemné porážky například s Mackenziem McDonaldem a Dušanem Lajovičem a nestačil ani na žebříčkově níže postavené protivníky, přičemž zaznamenal i sérii pěti porážek a další šňůru čtyř proher. A to i kvůli zdravotním problémům.
Jenže z této složité situace se italský talent dokázal vyhrabat a na French Open ustál už čtyři velmi vyrovnané bitvy. V posledních dvou kolech dokonce hrál všech pět setů a na kurtu vždy strávil přes pět hodin. Po skalpech Tallona Griekspoora, Stefanose Tsitsipase, Raphaëla Collignona a Francese Tiafoea si zajistil své první kariérní čtvrtfinále na grandslamové úrovni.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Berrettini startuje na French Open poprvé od roku 2021 a také tehdy se dostal do čtvrtfinále, v němž podlehl ve čtyřech setech Djokovičovi.
Ve čtvrtfinálových zápasech na grandslamech má Berrettini poloviční úspěšnost 3:3.
Arnaldi má teď skvělou formu a vyhrál 11 z posledních 12 utkání. Navíc ho čeká první grandslamové čtvrtfinále.
Na letošním French Open absolvoval Arnaldi čtyři zápasy a každý z nich se hrál na čtyři nebo pět setů.
Sázkařská analýza
Arnaldi strávil v posledních dvou zápasech na kurtu dohromady skoro 11 hodin a nechal tam všechno. To je pořádná dávka fyzické námahy a za normálních okolností by to asi každého tenistu ve čtvrtfinále grandslamu ovlivnilo. Arnaldi má však proti sobě Berrettiniho, který se na postup do čtvrtfinále také nadřel a v posledních letech neustále bojoval se zdravím.
Je tedy dost možné, že tentokrát se Arnaldi v jednotlivých výměnách, gamech a setech tolik nenadře jako v posledních zápasech. Navíc je obdivuhodné, jak se dokázal během letošního French Open několikrát dostat z velmi obtížné pozice. Kurzovým favoritem je Berrettini, ale sebevědomý Arnaldi je výborně rozjetý a jeho vítězství by nebylo nijak obrovským překvapením.
Berrettini – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro (čtvrtfinále)
Bilance: 15:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 12:9
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 5:0 (kariérní 157:64)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:3)
Grandslamy: Australian Open (nehrál)
Berrettini – French Open
Kariérní bilance: 12:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Madrid (1. kolo), Cagliari challenger (čtvrtfinále), Řím (1. kolo), Valencie challenger (osmifinále)
Cesta turnajem: Fucsovics (6:7, 7:5, 6:1, 6:2), (22) Rinderknech (6:4, 6:4, 6:4), Comesaňa (7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6), J. M. Cerúndolo (6:3, 7:6, 7:6)
Arnaldi – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)
Bilance: 13:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 12:6
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 2:4 (kariérní 141:84)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Arnaldi – French Open
Kariérní bilance: 9:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Madrid (kvalifikace), Cagliari challenger (triumf), Řím (3. kolo)
Cesta turnajem: (29) Griekspoor (6:7, 6:3, 7:6, 6:3), Tsitsipas (7:6, 5:7, 6:3, 6:2), Collignon (6:4, 6:7, 5:7, 6:4, 7:6), (19) Tiafoe (7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 6:4)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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