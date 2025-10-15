Fritz i Sinner slaví pohodové výhry. Na Six Kings Slamu si zahrají semifinále
Fritz – Zverev 6:3, 6:4
Do úvodního čtvrtfinálového duelu vstoupil mnohem lépe Fritz. Američan prolomil hned úvodní servis v letošní sezoně se trápícího Zvereva, což vzápětí potvrdil na svém podání a šel do vedení 3:0.
Rodák z Hamburku se mohl do hry v úvodním dějství vrátit za stavu 4:2, kdy si na příjmu vypracoval hned tři brejkboly, ani jeden však nedokázal proměnit. Fritz set zakončil čistou hrou, získal ho za 28 minut poměrem 6:3 a šel do vedení.
I ve druhém setu měl více ze hry rodák ze Santa Fe. Ve třetí hře si vypracoval vedení při podání soupeře 40:0, soupeř dva brejkboly odvrátil, na třetí už nestačil a podruhé v zápase přišel o servis.
Žebříčkově níž postavený Fritz si při svých gamech na podání počínal naprosto suverénně, soupeři nedával šanci se ani přiblížit k možnému brejkbolu a utkání dovedl k bezproblémové výhře za pouhou hodinu hry 6:3, 6:4.
Semifinálovým soupeřem Američana bude úřadující světová jednička Carlos Alcaraz.
Tsitsipas - Sinner 2:6, 3:6
Úvodní tři gamy mezi Sinnerem a Tsitsipasem se hrály osmnáct minut, všechny šly přes shody a pokaždé byl úspěšnější italský tenista. Čtyřnásobný grandslamový šampion uspěl při všech třech úvodních gamech Řeka na servisu, sám odvrátil dvě brejkové možnosti a šel do vedení 5:0.
Tsitsipas za prakticky beznadějného stavu ještě zabojoval, i on poprvé uspěl na returnu, na víc než úpravu výsledku mu to nestačilo. Sinner za 37 minut získal úvodní sadu poměrem 6:2.
Druhé dějství začalo v podobné režii jako první sada. Trápící se rodák z Atén marně hledal jistotu na servisu, znovu ztratil úvodní dva gamy na podání a nabral ztrátu 0:3.
Alespoň náznak naděje vykřesal ve čtvrté hře, kdy i on uspěl na příjmu a snížil na 2:3. Favorit už žádný obrat nepřipustil, naopak. Za stavu 5:3 ještě jednou brejkl trápícího se soupeře a za hodinu a 16 minut mohl slavit vítězství 6:2, 6:3.
Sinner se ve čtvrtečním semifinále utká v atraktivním duelu s Novakem Djokovičem.
Každý z účastníků turnaje si s jistotou odveze startovné ve výši 1,5 milionu dolarů, vítěz si k tomu připočte dalších 4,5 milionu . Semifinálové duely jsou na programu ve čtvrtek, finále a zápas o třetí místo pak v sobotu. V pátek je volný den.
Za výsledky se neudělují žádné body do žebříčku, utkání se ani nezapočítávají do oficiálních statistik vzájemných zápasů. Vítězem premiérového ročníku se v loňském roce stal Sinner, který ve finále zdolal ve třech setech Alcaraze.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
