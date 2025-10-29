Fritz je pátým jistým účastníkem Turnaje mistrů. Boj o poslední volná místa pokračuje
Fritzovi měl po velmi povedené sezoně k účasti na podniku pro osm nejlepších hráčů skvěle nakročeno a v Paříži mu stačilo zvládnout úvodní duel, ve kterém přehrál Aleksandara Vukice. Zároveň zde poprvé po třech letech přešel přes druhé kolo.
V hodnocení letošní sezony je na pátém místě a kvalifikaci si zajistil poté, co Musetti, který je momentálně na 8. místě v celkovém pořadí, prohrál ve druhém kole s krajanem Lorenzem Sonegem. Díky tomu může Američan skončit nejhůře na 8. místě, což mu zaručuje účast v Turíně. Připojil se tak k už jisté čtveřici Carlosu Alcarazovi, Janniku Sinnerovi, Novaku Djokovičovi a Alexandru Zverevovi.
Přeskočit Američana může ještě jeho krajan Ben Shelton, Australan Alex de Minaur a Kanaďan Félix Auger-Aliassime. Právě ti jsou společně s Musettim největší favoriti na zbylá tři volná místa. Minimálně jeden z nich se ale mezi osmičku nejlepších nedostane. Do Turína se ale teoreticky může dostat i hráč z deváté pozici.
Kartami ještě může pořádně zamíchat už kvalifikovaný Djokovič, u kterého není jisté, zde se na Turnaji mistrů představí. Srb na prestižní závěrečný podnik sezony totiž i přes jistotu účasti nepřijel ani loni. To dává šanci ještě dalšímčtyřem hráčům, kteří si v Paříži mohou devátou pozici vybojovat. Jsou jimi Daniil Medveděv, Alejandro Davidovich, Alexander Bublik a Andrej Rubljov.
