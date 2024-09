Fritz na US Open porazil Zvereva, čtvrtfinále grandslamu překonal na pátý pokus

US OPEN - Taylor Fritz (26) na pátý pokus uspěl ve čtvrtfinále majoru. Americký tenista se do prvního grandslamového semifinále dostal na domácím US Open po výhře 7:6, 3:6, 6:4, 7:6 nad Němcem Alexanderem Zverevem (27). O finále si zahraje s krajanem Francesem Tiafoem, nebo Bulharem Grigorem Dimitrovem.

Taylor Fritz (© Profimedia)