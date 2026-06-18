Muchová neměla nárok a v Berlíně končí. Proti neoblíbené soupeřce neuhrála ani set
Keysová – Muchová 6:4, 7:5
Zatímco Muchová si uhájila úvodní servis suverénně a čistou hrou, Keysová musela o své podání bojovat. Češka si vynutila shodu, nicméně k brejkbolu se nepropracovala. Žádné drama nenabídly ani následující minuty. Obě aktérky si hlídaly servis bez jakýchkoli výraznějších komplikací a útočily, jakmile dostaly možnost.
První komplikace na podání přišly až za stavu 3:3. Keysová vytáhla několik skvělých returnů, vypracovala si dva brejkboly po sobě a Muchová hned na ten úvodní spáchala chybu u sítě. Češka pak držela krok na returnu, ovšem Američanka byla od stavu 30:30 suverénní a brejk potvrdila.
Muchové se podařilo snížit na 4:5 a měla poslední šanci zaregistrovat první brejk v úvodním setu. To se však české hráčce nepodařilo. Keysová výborně servírovala a první sadu uzavřela naprosto s přehledem čistou hrou.
Při skóre 2:1 ve druhém dějství sahala Muchová za stavu 30:15 po prvním brejkbolu v zápase. Keysová ale vůbec neznervózněla a čtyřmi body po sobě nepříznivý vývoj otočila. Češka se na začátku tohoto setu více prosazovala na returnu, ale brejkbolová příležitost stále nepřicházela a Američanka srovnala na 3:3.
Muchová kráčela za suverénním vedením 5:4. Jenže od stavu 30:0 udělala tři chyby po sobě, na brejkbol vyrobila dvojchybu a dala Keysové možnost zápas uzavřít na servisu. Při vlastně poslední šanci se Muchová propracovala ke svému prvnímu brejkbolu, a to po chybě soupeřky, která měla celý kurt otevřený. Keysová následně vyrobila další minelu a bylo srovnáno 5:5.
Keysová hodila nepříjemný nezdar okamžitě za hlavu a opět Muchovou trápila na returnu. První brejkbol sice Češka zlikvidovala, ale na ten druhý se vydala k síti a soupeřka vytáhla jedovatý čopovaný prohoz. Keysová tak měla druhou šanci zápas uzavřít a tentokrát už nezaváhala.
Muchová měla fantastické úvodní měsíce sezony i vstup do antukového jara. Toto období mimo jiné zahrnuje největší triumf na tisícovce v Dauhá a finále na oranžové drti ve stuttgartské hale. Poslední tři turnaje se však české jedničce vůbec nepovedly. V Římě skončila hned na úvod, na French Open nečekaně vypadla ve třetím kole a teď brzy dohrála i v Berlíně.
V Berlíně se jí nikdy nedařilo. Úvodní dva starty uzavřela hned v prvním kole a premiérové vítězství v německé metropoli si připsala až letos.
Do závěrečných kol však nepostoupila a přípravu na Wimbledon rozhodně nezahájila ideálně. S Keysovou navíc prohrála i třetí vzájemný souboj a dál platí, že Američanka je její neoblíbenou soupeřkou.
Před Wimbledonem se Muchová představí ještě v příštím týdnu v německém Bad Homburgu. Keysová má v plánu Eastbourne, ale ještě předtím bude ve čtvrtfinále v Berlíně čelit krajance Jessice Pegulaové.
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Komentáře
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každopádně na trávě moc neumí (16/15), což je s podivem, protože na ní by se mělo dařit těm kreativnějším, za kterou je považována
nicméně nevěste hlavy zápas dne je za dveřmi
věřme, že čeští fotbalisté dnes prohrají i se slabou JAR
na MS postoupili jen díky štěstí a vedení repre dělalo vše proto, aby postup ze skupiny unikl
např. příprava v nízké nadmořské výšce, přestože dva ze tří zápasů se hraje vysoko nad mořem (ostatní soupeři samozřejmě mají kemp vysoko)
důvod je jasný, nechtělo se jim bydlet v Mexiku, a zároveň si mohli udělat výlet v Texasu, kde nakoupili kovbojské klobouky
partnerky také přijely, takže o rozptýlení bylo postaráno
ani trenér nevnímá reality a myslí si, že jsme lepším, než je tomu v realitě
soupeři si musí mnout ruce
JAR
Výmluvy na trávu jak tu někteří prezentují neberu. Karolína je špatná už delší dobu. Poslední dobrej výsledek uhrála ve Stuttgartu před dvěma měsíci. Od té doby je to bída a zmar ...
Padalo jí to tam neuvěřitelně, mnohdy se Muška jenom ironicky usmívala.
Grass Effectiveness
Keys 72% vs. Muchova 57%
Dost vypovidajici o predstavach a realite... stale na tom DecoTurfu se citi asi nejlepe...