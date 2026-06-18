Muchová neměla nárok a v Berlíně končí. Proti neoblíbené soupeřce neuhrála ani set

DNES, 17:07
Aktuality 45
WTA BERLÍN - Karolína Muchová předvedla v osmifinále na trávě v Berlíně nepřesvědčivý výkon, se kterým neměla proti skvěle hrající Madison Keysové nárok. Se svou neoblíbenou soupeřkou prohrála i třetí vzájemný souboj a na grandslamovou šampionku nestačila 4:6, 5:7.
Profily hráčů
Keys Madison
Muchová Karolina
Karolína Muchová v Berlíně dohrála (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Keysová – Muchová 6:4, 7:5

Zatímco Muchová si uhájila úvodní servis suverénně a čistou hrou, Keysová musela o své podání bojovat. Češka si vynutila shodu, nicméně k brejkbolu se nepropracovala. Žádné drama nenabídly ani následující minuty. Obě aktérky si hlídaly servis bez jakýchkoli výraznějších komplikací a útočily, jakmile dostaly možnost.

První komplikace na podání přišly až za stavu 3:3. Keysová vytáhla několik skvělých returnů, vypracovala si dva brejkboly po sobě a Muchová hned na ten úvodní spáchala chybu u sítě. Češka pak držela krok na returnu, ovšem Američanka byla od stavu 30:30 suverénní a brejk potvrdila.

Muchové se podařilo snížit na 4:5 a měla poslední šanci zaregistrovat první brejk v úvodním setu. To se však české hráčce nepodařilo. Keysová výborně servírovala a první sadu uzavřela naprosto s přehledem čistou hrou.

Při skóre 2:1 ve druhém dějství sahala Muchová za stavu 30:15 po prvním brejkbolu v zápase. Keysová ale vůbec neznervózněla a čtyřmi body po sobě nepříznivý vývoj otočila. Češka se na začátku tohoto setu více prosazovala na returnu, ale brejkbolová příležitost stále nepřicházela a Američanka srovnala na 3:3.

Muchová kráčela za suverénním vedením 5:4. Jenže od stavu 30:0 udělala tři chyby po sobě, na brejkbol vyrobila dvojchybu a dala Keysové možnost zápas uzavřít na servisu. Při vlastně poslední šanci se Muchová propracovala ke svému prvnímu brejkbolu, a to po chybě soupeřky, která měla celý kurt otevřený. Keysová následně vyrobila další minelu a bylo srovnáno 5:5.

Keysová hodila nepříjemný nezdar okamžitě za hlavu a opět Muchovou trápila na returnu. První brejkbol sice Češka zlikvidovala, ale na ten druhý se vydala k síti a soupeřka vytáhla jedovatý čopovaný prohoz. Keysová tak měla druhou šanci zápas uzavřít a tentokrát už nezaváhala.

Muchová měla fantastické úvodní měsíce sezony i vstup do antukového jara. Toto období mimo jiné zahrnuje největší triumf na tisícovce v Dauhá a finále na oranžové drti ve stuttgartské hale. Poslední tři turnaje se však české jedničce vůbec nepovedly. V Římě skončila hned na úvod, na French Open nečekaně vypadla ve třetím kole a teď brzy dohrála i v Berlíně.

V Berlíně se jí nikdy nedařilo. Úvodní dva starty uzavřela hned v prvním kole a premiérové vítězství v německé metropoli si připsala až letos.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do závěrečných kol však nepostoupila a přípravu na Wimbledon rozhodně nezahájila ideálně. S Keysovou navíc prohrála i třetí vzájemný souboj a dál platí, že Američanka je její neoblíbenou soupeřkou.

Před Wimbledonem se Muchová představí ještě v příštím týdnu v německém Bad Homburgu. Keysová má v plánu Eastbourne, ale ještě předtím bude ve čtvrtfinále v Berlíně čelit krajance Jessice Pegulaové.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

45
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paddy
18.06.2026 18:00
Muchová potřebuje hrát s podprůměrnými hráčkami, pak září smile
každopádně na trávě moc neumí (16/15), což je s podivem, protože na ní by se mělo dařit těm kreativnějším, za kterou je považována smile

nicméně nevěste hlavy zápas dne je za dveřmi smile
věřme, že čeští fotbalisté dnes prohrají i se slabou JAR smile

na MS postoupili jen díky štěstí a vedení repre dělalo vše proto, aby postup ze skupiny unikl
např. příprava v nízké nadmořské výšce, přestože dva ze tří zápasů se hraje vysoko nad mořem (ostatní soupeři samozřejmě mají kemp vysoko)
důvod je jasný, nechtělo se jim bydlet v Mexiku, a zároveň si mohli udělat výlet v Texasu, kde nakoupili kovbojské klobouky
partnerky také přijely, takže o rozptýlení bylo postaráno
ani trenér nevnímá reality a myslí si, že jsme lepším, než je tomu v realitě

soupeři si musí mnout ruce smile smile
JAR smile
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chlebavevaju
18.06.2026 17:38
A před Wimbledonem přijdou zase skazky o GS titulu. To už ho spíš vyhraje Bartunkova pri nějaké random jízdě, než Muchova.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
18.06.2026 17:45
Přesně. Myslím si, té finále by mohlo být Nikola B. vs Mirra. Skóre 1:2. Jak moc je pravděpodobné, že to vyjde?
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NOLE_unvaccinated_GOAT
18.06.2026 17:47
Muška holt není latě bloomer jako Pegula. Anebo částečně jako Krejča. Ta ale má obrovské problémy se zdravím. Paolini je taky latě bloomer, ale zřejmě pouze na dvě sezóny. Muška je bohužel hráčka, která už brzy bude kvůli svému věku padat v žebříčku jak kámen. Skoro každou to čeká od cca 29 let. Haddad Maia či Sakkari by o tom mohly vyprávět.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
18.06.2026 17:48
*late bloomer
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tommr
18.06.2026 17:54
Karolína svoje nejlepší léta promarodila. Teď už se od ní žádný zázraky čekat nedají ...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
18.06.2026 17:56
Přesně. A k tomu nemá vítěznou mentalitu. Je možná až zázrak, že letos v únoru vyhrála Dauhá! Možná i díky tomu, že tak bylo hodně absencí.
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tommr
18.06.2026 17:37
Karolína proti Keys opět zklamala. Dneska nemohlo být ani na chvíli pochyb kdo vyhraje ...
Výmluvy na trávu jak tu někteří prezentují neberu. Karolína je špatná už delší dobu. Poslední dobrej výsledek uhrála ve Stuttgartu před dvěma měsíci. Od té doby je to bída a zmar ...
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Divak
18.06.2026 17:18
Pisatel článku asi viděl jiné utkání. Pravda, Muchová udělal některé chyby, ale hrála velmi dobrý tenis. Keys až na jediný prohraný game, hrála naprosto super tenis, navíc se značným štěstím na míčky v kurtu. Takže podle mě, nepřesvědčivý výkon Muchové je komentář mimo mísu!
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frenkie57
18.06.2026 17:22
Nepřesvědčivý bych také asi nenapsal, ale hrál umí Karo ještě o dost lépe. Ta dnešní úroveň prostě na Keys nestačila.
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Divak
18.06.2026 17:24
To je pravda, ale kolik jste viděl utkání, aby to hráčce hrající na hranici rizika vycházelo tak, jak dnes Keys?
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frenkie57
18.06.2026 17:28
No, moc často se to neděje, ale zase úplně vzácné to také není.
Padalo jí to tam neuvěřitelně, mnohdy se Muška jenom ironicky usmívala.
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Ondřej.Jirásek
18.06.2026 17:28
Karolína dělala moc chyb a za celý zápas se k ničemu nedostala na returnu, kdyby Keys neznervózněla. O ty servisy se Karolína víceméně připravila sama. Keys hrála velmi dobře, ale šance tam určitě byla. Karolína za mě nepřesvědčivý výkon. Holt můj názor.
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tommr
18.06.2026 17:41
je to tak. Od Karolíny to byl další nepovedený zápas kterých je poslední dobou opravdu hodně ...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
18.06.2026 17:15
Muchová je snad nejhorší na okruhu v překonávání negativní H2H bilance, ne? Nevím o případu, kdy by v takové situaci vyhrála! Vždycky v takové situaci jen prohraje! Ta má psychiku na úrovni juniorky! Anebo se dá říci, že na úrovni Lindy Fru!
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Diabolique
18.06.2026 17:19
Ale FruLinda ma negativni H2H proti kazde hracce, ne?
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frenkie57
18.06.2026 17:19
A co utkání s Gauff?
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Nola
18.06.2026 17:19
vy Cesi ste fakt neskutocni, narocni a neodpustate ziadne zlyhanie, po tej vyhre na M1000 od Kaji ocakavate iba vyhry, ale treba si uvedomit, ze nejaky ten utlm pride na kazdeho hraca, naviac nehrala s nejakou hrackou z druhej stovky, ale s GS sampionkou....
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Divak
18.06.2026 17:26
Máte ve všem pravdu.
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tenisman1233
18.06.2026 17:28
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frenkie57
18.06.2026 17:12
Keys dneska po zásluze Mušku přehrála, ta doplatila na zbytečné chyby v deváté a jedenícté hře při svém servisu. Na servisu byl znát dost velký rozdíl, Muška musela častokrát jít přes druhý, kde jí to Mad často zabíjela.
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Diabolique
18.06.2026 17:07
Holt ne kazda ceska hracka se jmenuje Nikola.
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frenkie57
18.06.2026 17:08
Dneska by si Nikola také neškrtla, Keys hrála mnohem lépe než předtím s Nikolou.
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tenisman1233
18.06.2026 17:14
Navíc na trávě je velmi nebezpečná.
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frenkie57
18.06.2026 17:16
Jj, dneska to názorně předvedla.
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Nola
18.06.2026 17:16
Madison ma hlavne 3 tituly z travy, zavisi od povrchu....., to niektori nedokazu si nejak poupratovat v hlavicke, to akoby som zrovnavala Nadala na antuke a na harde
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Vlk-v-trave
18.06.2026 17:11
misa ji dostal pod velky tlak tim svym ukolem :-)
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zfloyd
18.06.2026 16:52
Muška si to zřejmě prodhraje sama svýma otřesnýma chybama , asi dlouho netrénovala
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frenkie57
18.06.2026 16:52
A je to v...
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frenkie57
18.06.2026 16:56
Uf...
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frenkie57
18.06.2026 17:03
A je to tu znovu. Myslím, že na podruhé už to klíče dopodávají...
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tenisman1233
18.06.2026 17:08
Kája prostě na Keys neumí.
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frenkie57
18.06.2026 17:14
Ani nevím, jakou s ní má zápasovou bilanci, ale asi zápornou, podle toho, co píšeš.
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tenisman1233
18.06.2026 17:15
Po dnešku 0:3 + jedno W.O.
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frenkie57
18.06.2026 17:17
Díky.
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frenkie57
18.06.2026 17:25
Stejně je zajímavé, že za ty roky na sebe natrefily jenom 4x. Důvodem bude asi to časté pauzírování Mušky v nedávných letech.
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Vlk-v-trave
18.06.2026 16:40
Mad se hlavne na trave hodne zlepsila.
Grass Effectiveness
Keys 72% vs. Muchova 57%

Dost vypovidajici o predstavach a realite... stale na tom DecoTurfu se citi asi nejlepe...
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frenkie57
18.06.2026 16:05
Klíče to tam Mušce z druhého podání pěkně zabíjí.
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frenkie57
18.06.2026 16:18
Mad na té trávě nějak ožila, pěkně to tam Mušce střílí a po zásluze bere první set.
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Diabolique
18.06.2026 15:59
Maruska prvni set 7:5
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com
18.06.2026 16:13
Bouzkovic nikoho nezajima, proto tu nema clanek zive
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Diabolique
18.06.2026 15:52
Nikola klice smazla, proc by nemohla Karolina? O tolik horsi neni!
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tommr
18.06.2026 16:05
Karolína oba dosavadní zápasy s Keys prohrála a ani do třetice jí nezdolá ...
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peek
18.06.2026 15:48
Klíčová bitva: buď Mušce čvrtfinále odemkne, nebo zamkne...
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frenkie57
18.06.2026 16:17
Madison právě zamkla na jeden západ.
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