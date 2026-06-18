Plíšková přežila kolaps a je ve čtvrtfinále! Na oblíbené akci zdolala nebezpečnou soupeřku
Plíšková – McNallyová 6:4, 7:6
Plíšková začala osmifinálový duel v Nottinghamu skvěle. Proti McNallyové v první hře odvrátila brejkbol a následně jí sebrala servis. Hned v úvodu zápasu se tak dostala do vedení a po potvrzení brejku si vytvořila rychlý náskok 3:0. V dlouhé čtvrté hře se česká hráčka dostala k dalšímu brejkbolu, ten ale nevyužila a game tak stále pokračoval. Američanka si své podání po boji dokázala udržet a snížila.
Agresivně hrající česká tenistka ale pokračovala ve své jízdě. Snadno si udržela svůj servis a za stavu 4:1 přidala další úspěšný game na příjmu, ve kterém proměnila třetí brejkbol, a šla podávat na zisk setu. V tu chvíli si ale situaci zkomplikovala a soupeřce nabídla dva brejkboly v řadě. S tím druhým si poradit nedokázala a poprvé v zápase ztratila podání. Následně nevyužila setbol při podání McNallyové a nechala soupeřku snížit na rozdíl dvou her.
Plíšková si při vlastním servisu vytvořila pohodlný náskok 40:15 a byla kousek od zisku první sady. Situaci ale podcenila, podruhé nedokázala set dopodávat a ztratila třetí game v řadě. V desátém gamu se opět dostala k setbolům, ten celkově šestý už využila, získala první sadu a ocitla se krok od postupu do čtvrtfinále.
Úvod druhého dějství žádné drama nenabídl. Plíšková stabilizovala výkon na vlastním servisu, pozvedla svou hru, přerušila sérii dvou nezdarů na podání a po čisté hře vedla 2:1. McNallyová v následujícím gamu spáchala dvě dvojchyby a Češka se po nechytatelném prasátku dostala na shodu a následně k brejkbolu, na který Američanka spáchala další dvojchybu.
Rodačka z Loun tak měla v zádech náskok setu a brejku, pokračovala v agresivní hře a brejk z předchozí hry suverénně potvrdila. Plíšková ale v následujících minutách i kvůli vlastním chybám ztratila sedm míčů po sobě, ve třech gamech uhrála pouhé dva body a McNallyová bleskově srovnala na 4:4 a dostala se zpátky do zápasu.
Zatímco McNallyová pokračovala ve zlepšeném výkonu, Plíšková si vůbec nevěděla rady, dál kazila a snadno si prohrála další servis. Během pár minut se tak ocitla ve druhé sadě v náskoku brejku McNallyová a měla možnost si vynutit rozhodující set. Američanka byla třikrát jediný míček od zisku sady, ale Plíšková včas zabrala, McNallyová jeden setbol zahodila dvojchybou a nakonec druhé dějství pokračovalo.
Radost však českým fanouškům ani Plíškové dlouho nevydržela. Naše naděje totiž odehrála další velmi nepovedený game na servisu a dala McNallyové druhou možnost podávat na zisk druhého setu. Americká soupeřka však ani na druhý pokus nedokázala nabídnutou šanci využít a set plný zvratů musel rozklíčovat tie-break.
Zkrácenou hru rozehrála Plíšková tím nejlepším možným způsobem a i s pomocí ukázkové obrany vedla 3:0 se dvěma minibrejky v zádech. Poté velmi rychle zvýšila na 5:0 a byla pouhé dva míčky od vítězství. Tie-break byl nakonec jednoznačnou záležitostí a česká zástupkyně ho vyhrála suverénně 7:3.
Plíšková si tak už počtvrté v sezoně a zároveň po dlouhém zranění kotníku zahraje čtvrtfinále na hlavním okruhu. Zároveň bude v pátek útočit na první semifinále přesně po dvou letech a od vystoupení právě v Nottinghamu. Letos ve čtvrtfinálové fázi neuspěla v Linci, Madridu ani před týdnem v londýnském Queen's Clubu.
V Nottinghamu se bývalé světové jedničce náramně daří. V minulosti se tady představila dvakrát a pokaždé došla do finále. Ročník 2016 ovládla a předloni prohrála bitvu s domácí nadějí Katie Boulterovou.
Její čtvrtfinálovou soupeřkou v rámci letošní edice bude Talia Gibsonová. Australanka prožívá nejlepší sezonu své kariéry a figuruje na 66. místě žebříčku. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Komentáře
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Podle všeho zLoun přežil minimálně dva kolapsy.
Nevím, jestli se radovat z toho, že se jí to povedlo nebo být rozladěný, že ke kolapsům vůbec došlo.
Výhra je samozřejmě fajn
V závěru druhýho setu měla Karolína i trochu štěstí že soupeřka chytla nervy a dvakrát za sebou nedokázala zápas dopodávat. Kdyby to šlo do třetího tak by to asi nedopadlo dobře ...
V příštím kole má Karolína papírově slabší soupeřku ale když jsem dneska viděl jak lehce ztratila jasnej náskok v obou setech tak Karolínu jako velkou favoritku rozhodně nevidím ...
ale ještě není konec zápasu...