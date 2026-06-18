Plíšková přežila kolaps a je ve čtvrtfinále! Na oblíbené akci zdolala nebezpečnou soupeřku

DNES, 14:43
Aktuality 31
WTA NOTTINGHAM - Karolína Plíšková si zahraje na oblíbeném travnatém turnaji v Nottinghamu další čtvrtfinále v této sezoně a po dlouhé zdravotní pauze. Bývalá světová jednička si v obou setech výrazně zkomplikovala cestu k vítězství, nicméně nebezpečnou americkou soupeřku Caty McNallyovou nakonec i díky třem odvráceným setbolům zdolala 6:4, 7:6.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
McNally Caty
Karolína Plíšková urvala postup do čtvrtfinále v Nottinghamu (@ Owen Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Plíšková – McNallyová 6:4, 7:6

Plíšková začala osmifinálový duel v Nottinghamu skvěle. Proti McNallyové v první hře odvrátila brejkbol a následně jí sebrala servis. Hned v úvodu zápasu se tak dostala do vedení a po potvrzení brejku si vytvořila rychlý náskok 3:0. V dlouhé čtvrté hře se česká hráčka dostala k dalšímu brejkbolu, ten ale nevyužila a game tak stále pokračoval. Američanka si své podání po boji dokázala udržet a snížila.

Agresivně hrající česká tenistka ale pokračovala ve své jízdě. Snadno si udržela svůj servis a za stavu 4:1 přidala další úspěšný game na příjmu, ve kterém proměnila třetí brejkbol, a šla podávat na zisk setu. V tu chvíli si ale situaci zkomplikovala a soupeřce nabídla dva brejkboly v řadě. S tím druhým si poradit nedokázala a poprvé v zápase ztratila podání. Následně nevyužila setbol při podání McNallyové a nechala soupeřku snížit na rozdíl dvou her.

Plíšková si při vlastním servisu vytvořila pohodlný náskok 40:15 a byla kousek od zisku první sady. Situaci ale podcenila, podruhé nedokázala set dopodávat a ztratila třetí game v řadě. V desátém gamu se opět dostala k setbolům, ten celkově šestý už využila, získala první sadu a ocitla se krok od postupu do čtvrtfinále.

Úvod druhého dějství žádné drama nenabídl. Plíšková stabilizovala výkon na vlastním servisu, pozvedla svou hru, přerušila sérii dvou nezdarů na podání a po čisté hře vedla 2:1. McNallyová v následujícím gamu spáchala dvě dvojchyby a Češka se po nechytatelném prasátku dostala na shodu a následně k brejkbolu, na který Američanka spáchala další dvojchybu.

Rodačka z Loun tak měla v zádech náskok setu a brejku, pokračovala v agresivní hře a brejk z předchozí hry suverénně potvrdila. Plíšková ale v následujících minutách i kvůli vlastním chybám ztratila sedm míčů po sobě, ve třech gamech uhrála pouhé dva body a McNallyová bleskově srovnala na 4:4 a dostala se zpátky do zápasu.

Zatímco McNallyová pokračovala ve zlepšeném výkonu, Plíšková si vůbec nevěděla rady, dál kazila a snadno si prohrála další servis. Během pár minut se tak ocitla ve druhé sadě v náskoku brejku McNallyová a měla možnost si vynutit rozhodující set. Američanka byla třikrát jediný míček od zisku sady, ale Plíšková včas zabrala, McNallyová jeden setbol zahodila dvojchybou a nakonec druhé dějství pokračovalo.

Radost však českým fanouškům ani Plíškové dlouho nevydržela. Naše naděje totiž odehrála další velmi nepovedený game na servisu a dala McNallyové druhou možnost podávat na zisk druhého setu. Americká soupeřka však ani na druhý pokus nedokázala nabídnutou šanci využít a set plný zvratů musel rozklíčovat tie-break.

Zkrácenou hru rozehrála Plíšková tím nejlepším možným způsobem a i s pomocí ukázkové obrany vedla 3:0 se dvěma minibrejky v zádech. Poté velmi rychle zvýšila na 5:0 a byla pouhé dva míčky od vítězství. Tie-break byl nakonec jednoznačnou záležitostí a česká zástupkyně ho vyhrála suverénně 7:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Plíšková si tak už počtvrté v sezoně a zároveň po dlouhém zranění kotníku zahraje čtvrtfinále na hlavním okruhu. Zároveň bude v pátek útočit na první semifinále přesně po dvou letech a od vystoupení právě v Nottinghamu. Letos ve čtvrtfinálové fázi neuspěla v Linci, Madridu ani před týdnem v londýnském Queen's Clubu.

V Nottinghamu se bývalé světové jedničce náramně daří. V minulosti se tady představila dvakrát a pokaždé došla do finále. Ročník 2016 ovládla a předloni prohrála bitvu s domácí nadějí Katie Boulterovou.

Její čtvrtfinálovou soupeřkou v rámci letošní edice bude Talia Gibsonová. Australanka prožívá nejlepší sezonu své kariéry a figuruje na 66. místě žebříčku. Bude se jednat o první vzájemný zápas.

Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Ondřej Jirásek
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Komentáře

31
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Tomas_Smid_fan
18.06.2026 15:12
Zeynep vyndala Holubička
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tommr
18.06.2026 15:08
Karolína si po postupu do čtvrtfinále připíše do žebříčku 54 plusových bodů a ještě víc si upevní pozici v první stovce. Ještě pár výher a nebude muset používat chráněný žebříček a nebude muset hrát žádné kvalifikace ...
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Tomas_Smid_fan
18.06.2026 15:02
viděl jsem jen čísla...
Podle všeho zLoun přežil minimálně dva kolapsy.
Nevím, jestli se radovat z toho, že se jí to povedlo nebo být rozladěný, že ke kolapsům vůbec došlo.
Výhra je samozřejmě fajn
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tommr
18.06.2026 15:00
To byl teda hodně divokej zápas ale naštěstí s dobrým koncem ... smile
V závěru druhýho setu měla Karolína i trochu štěstí že soupeřka chytla nervy a dvakrát za sebou nedokázala zápas dopodávat. Kdyby to šlo do třetího tak by to asi nedopadlo dobře ...
V příštím kole má Karolína papírově slabší soupeřku ale když jsem dneska viděl jak lehce ztratila jasnej náskok v obou setech tak Karolínu jako velkou favoritku rozhodně nevidím ...
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volejman
18.06.2026 14:46
Od stavu 5:4 obě hořely na servisu. McNally to při těch svých 3 setbolech vždycky napálila do sítě. Závěr hodně nervózní oboustranně.
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lvicek
18.06.2026 14:44
Konec dobry, vsechno dobre, uff...
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Diabolique
18.06.2026 14:42
Woooow, 6 matchballu nebo kolik? Tak ten druhej set nakonec zvladla!
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tommr
18.06.2026 14:53
Karolína proměnila šestej setbol v prvním setu a třetí mečbol ve druhém setu ...
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Kapitan_Teplak
18.06.2026 14:38
To je groteska
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tommr
18.06.2026 14:33
Co se to s tou Karolínou děje? Třetí ztracený podání v řadě není normální? McNally si podruhý za sebou podání vzít nenechá ...
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tenisman1233
18.06.2026 14:44
McNally byla v závěru hodně nervózní,škoda že Kája pomohla ale i tak postup se počítá
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tommr
18.06.2026 15:02
dobře to dopadlo ale ty ztráty jasnýho vedení v obou setech by měly být velkým varováním ...
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Kapitan_Teplak
18.06.2026 14:30
Zahodit na podání 3 SB, taky dobrá práce
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Tomas_Smid_fan
18.06.2026 14:23
aneb, jak nastartovat zdecimovanou soupeřku
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tommr
18.06.2026 14:21
to je strašnej kolaps. Ze 4:1 na 4:5 a McNally bude podávat na set ...
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Kapitan_Teplak
18.06.2026 14:21
Co to vyvádí, 4 hry v řadě v čudu
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tommr
18.06.2026 14:14
Karolína dobře rozehrála i druhej set ale náskok brejku nedokázala udržet ...
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chlebavevaju
18.06.2026 13:47
Zloun se zdravě naštval, teď to bude lítat.
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GaelM
18.06.2026 14:06
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Tomas_Smid_fan
18.06.2026 14:17
ale kam
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Diabolique
18.06.2026 14:19
Aut, paska, jeste nekam jinam?
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tommr
18.06.2026 13:36
Karolína neproměnila setbol na returnu za stavu 5:2 ani dva setboly na podání za stavu 5:3. Začíná to vypadat na pěknej průšvih ...
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frenkie57
18.06.2026 13:41
Naštěstí to docvakla na returnu, ale je to dřina, teda.
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tommr
18.06.2026 13:43
nemám z toho dobrej pocit. V závěru prvního setu Karolína nehrála dobře ...
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frenkie57
18.06.2026 13:48
Až moc chyb a nedůraz, souhlasím.
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Tomas_Smid_fan
18.06.2026 13:52
byla to dřina, ale tommr to ustál
ale ještě není konec zápasu...
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tommr
18.06.2026 13:23
Za stavu 5:1 Karolína nedopodávala první set když minimálně ve dvou případech hrubě podcenila soupeřku ...
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frenkie57
18.06.2026 13:35
Ani na podruhé ne, Ještě to bude boj o první set.
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tommr
18.06.2026 13:14
Karolína Plíšková začala skvěle ale ani McNally nehraje špatně. Čekám ještě velkej boj ...
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tommr
18.06.2026 13:12
V rubrice Profily hráčů na TP ma McNally pořád ještě uvedenou výšku 167 cm zatímco podle jiných zdrojů měří 181 cm. Tak kde je pravda?
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Oin
18.06.2026 13:42
Já jsem našel přes AI 180 cm.
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