Fritz na úvod Six Kings Slamu přehrál Zvereva. Do akce jde Sinner

DNES, 19:59
SIX KINGS SLAM - Exhibiční turnaj pro tenisovou elitu Six Kings Slam v Rijádu má za sebou úvodní čtvrtfinálový zápas. V něm se radoval z vítězství Taylor Fritz (27), který si poradil s Alexanderem Zverevem (28) po setech 6:3, 6:4. Ve druhém duelu se utkají Stefanos Tsitsipas (27) a Jannik Sinner (24). Do semifinále byli rovnou nasazeni Carlos Alcaraz (22) a Novak Djokovič (38).
Taylor Fritz si na úvod poradil s Alexanderem Zverevem (@ Jade Gao / AFP / AFP / Profimedia)

Fritz – Zverev 6:3, 6:4

Do úvodního čtvrtfinálového duelu vstoupil mnohem lépe Fritz. Američan prolomil hned úvodní servis v letošní sezoně se trápícího Zvereva, což vzápětí potvrdil na svém podání a šel do vedení 3:0.

Rodák z Hamburku se mohl do hry v úvodním dějství vrátit za stavu 4:2, kdy si na příjmu vypracoval hned tři brejkboly, ani jeden však nedokázal proměnit. Fritz set zakončil čistou hrou, získal ho za 28 minut poměrem 6:3 a šel do vedení.

I ve druhém setu měl více ze hry rodák ze Santa Fe. Ve třetí hře si vypracoval vedení při podání soupeře 40:0, německý tenista dva brejkboly odvrátil, na třetí už nestačil a podruhé v zápase přišel o servis.

Fritz si při svých gamech na podání počínal naprosto suverénně, soupeři nedával šanci se ani přiblížit k možnému brejkbolu a utkání dovedl k bezproblémové výhře za pouhou hodinu hry 6:3, 6:4.

Semifinálovým soupeřem Američana bude úřadující světová jednička Carlos Alcaraz.

Každý z účastníků turnaje si s jistotou odveze startovné ve výši 1,5 milionu dolarů, vítěz si k tomu připočte dalších 4,5 milionu dolarů. Semifinálové duely jsou na programu ve čtvrtek, finále a zápas o třetí místo pak v sobotu. V pátek je volný den.

Za výsledky se neudělují žádné body do žebříčku, utkání se ani nezapočítávají do oficiálních statistik vzájemných zápasů. Vítězem premiérového ročníku se v loňském roce stal Sinner, který ve finále zdolal ve třech setech Alcaraze.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
com
15.10.2025 20:09
Mlátička Zverev si přesně za hodinu vydělal 1 a pul milionu dolaru a muze jet odpocivat na pláž
