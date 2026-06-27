Po pařížském zklamání přitvrdil. Sinner vysvětlil, jak se připravuje na Wimbledon
Italský tenista uvedl, že během dvou týdnů od nečekaného vyřazení na Roland Garros maximálně využil čas na přípravu a věří, že mu odvedená práce pomůže úspěšně obhájit wimbledonský titul. Největší pozornost byla věnována jeho fyzické kondici. Po problémech v Paříži, kde se na jeho výkonu podepsalo horké počasí i únava, se Sinner zaměřil na konkrétní oblast.
"Absolvovali jsme delší tréninky bez přerušení," vysvětlil Ital. Cílem bylo zvýšit fyzickou zátěž a co nejlépe se připravit na zápasy hrané na tři vítězné sety. Oproti běžnému programu se tentokrát soustředil především na větší objem práce a zlepšení vytrvalosti.
Světová jednička zároveň ujistila, že se po fyzické stránce cítí dobře. Podle Sinnera byly poslední tréninky velmi pozitivní a čas navíc po brzkém konci na Roland Garros mu umožnil znovu nabrat energii a zapracovat na aspektech, na které během náročné sezony obvykle nezbývá prostor. Součástí přípravy byly také tréninky v Londýně a exhibiční utkání před začátkem turnaje.
"Poslední tréninky byly pozitivní," naznačil Sinner, který věří, že dodatečný čas na přípravu dokázal využít co nejlépe. O svých ambicích před Wimbledonem nechtěl příliš mluvit. Přiznal ale, že do turnaje vstupuje s důvěrou ve vlastní připravenost. "Udělali jsme všechno pro to, abych byl na turnaj připraven co nejlépe," uvedl. Hodnocení losu i srovnávání s ostatními favority se vyhnul a zdůraznil, že se soustředí výhradně na vlastní tenis.
Před rokem Sinner získal ve Wimbledonu svůj první titul, když ve finále porazil Carlose Alcaraze a stal se prvním italským vítězem londýnského grandslamu. Letos vstupuje do turnaje jako obhájce trofeje i světová jednička. Po absenci Alcaraze kvůli zranění je navíc považován za hlavní postavu mužského turnaje.
Právě fyzická příprava má podle Sinnera rozptýlit případné pochybnosti o jeho formě. Delší tréninkové bloky bez přerušení měly především zabránit opakování problémů, které ho provázely v Paříži.
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