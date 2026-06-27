Muchová po triumfu: Jako v pekle. Každý by si zasloužil medaili, Naomi je mi líto
"Jsem strašně ráda, že se mi to povedlo. Na druhou stranu asi nikdo nechce vyhrát skrečí. Je mi líto Naomi, že dnes nebyla schopná dohrát," uvedla Muchová.
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce vedla nad čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou rychle 3:0. Ósakaová si pak vzala pauzu na ošetření pravého chodidla. Muchová nepolevila, první set dotáhla a poté, co získala další game, Japonka vzdala.
"Myslím, že jsem ale od prvního až do posledního míče předváděla dobrý tenis. Dnes jsem si věřila, padalo mi to tam zprava zleva a na kurtu jsem se cítila dobře. Jsem ráda, že mám další titul," cenila si svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda.
V novém žebříčku WTA se Muchová před slavným grandslamem posune na deváté místo. Na trávě vybojoval titul poprvé, letos po Kataru druhý a celkově třetí. "Jsem ráda, že se mi to povedlo a je to můj druhý titul za tento rok. Myslím, že jsem v tomto finále hrála lépe než v těch předešlých. Hrála jsem možná uvolněněji," podotkla.
Nyní čeká finalistku Roland Garros z roku 2023 Wimbledon, na němž byla v letech 2019 a 2021 ve čtvrtfinále. V posledních čtyřech ročnících ale vypadla hned v prvním kole. Do turnaje v londýnském All England Clubu vstoupí v pondělí proti Rusce Anastasiji Zacharovové. "Sezona je super. Je důležité neusnout na vavřínech, pracovat dál a doufám, že se mi ještě tento rok něco povede," dodala.
Po triumfu v Bad Homburgu vypíchla také extrémně těžké podmínky na turnaji. "Byl to úžasný týden. Kdyby bylo možná o deset stupňů méně, bylo by to lepší. Jsem ale moc ráda, že jsem získala svůj první titul na pětistovce a na trávě. Každý, kdo sem tento týden přišel, by si zasloužil medaili. Je tu horko jako v pekle, a přesto jsem neviděla v hledišti volná místa," řekla v proslovu na kurtu Muchová.
Muchová slaví bleskový titul
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