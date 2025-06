Fritz počtvrté ovládl Eastbourne. Ve finále přehrál Brooksbyho

ATP EASTBOURNE - Taylor Fritz (27) slaví svůj desátý kariérní titul na okruhu ATP. Ve finále travnatého podniku v Eastbourne přehrál krajana Jensona Brooksbyho (24) ve dvou setech 7:5, 6:1 a letos tak ovládl již druhý travnatý turnaj. Z triumfu se radoval i nedávno ve Stuttgartu, kde ve finále přehrál Alexandera Zvereva. Turnaj v Eastbourne navíc ovládl už počtvrté.

Fritz - Brooksby 7:5, 6:1

Nadřel se. A to pořádně. Taylor Fritz postoupil do boje o titul přes Brazilce Joaa Fonsecu, krajana Marcose Girona a Španěla Alejandra Fokinu. Ve všech třech duelech však musel o postup bojovat až v rozhodujícím třetím setu, dvakrát pak vydřel rozhodující dějství poměrem 7:5.



Jeho finálový soupeř Jenson Brooksby sehrál do této doby v Eastbourne už šest zápasů, do hlavní soutěže se navíc dostal až jako šťastný poražený z kvalifikace. Třísetový duel si ale zahrál jen jednou, a to v semifinále s Francouzem Ugo Humbertem. Argentince Francisca Comesanu, Portugalce Nuno Borgese i Brita Daniela Evanse vždy vyprovodil z kurtu ve dvou setech.



Do dnešního finálového souboje se Fritz s Brooksbym potkali dvakrát s vyrovnanou bilancí 1:1. Naposledy se z výhry radovala světová pětka letos v prvním kole Australian Open, kdy svého krajana zničil 6:2, 6:0, 6:3.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Fritz začal bitvu o titul problémy hned při svém úvodním gamu na servisu, kdy musel odvracet dvě brejkbolové hrozby. Ty se mu ještě povedlo zažehnat, v páté hře už ale také štěstí neměl a poprvé v zápase přišel o servis.

Brooksby ale vzápětí brejk nepotvrdil a sada směřovala k tie-breakovému rozuzlení. K tomu nakonec nedošlo, Fritz za stavu 6:5 podruhé uspěl na returnu a za 51 minut dovedl sadu k vítěznému konci.



I ve druhém setu se jako první dostal do složitější situace Fritz, když ve třetí hře znovu úspěšně odvracel dvě hrozby ztráty servisu. Brooksbyho nevyužité možnosti mrzely vzápětí dvojnásob. Bývalý 33. hráč světa neobhájil své podání, a to se také nakonec ukázalo jako rozhodující moment zápasu.



Brooksby vzápětí přišel o servis znovu a rozjetého krajana už zastavit nemohl. Fritz se tak za hodinu a 28 minut mohl radovat z vítězství 7:5, 6:1.



Fritz dominoval jak ve statistice vítězných míčů 22:12, tak i nevynucených chyb – 18:22. Svůj triumf podpořil osmi esy, Brooksby si nepřipsal ani jediné.

Výsledky turnaje ATP 250 v Eastbourne