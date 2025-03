Fruhvirtová dokázala postrachu českých nadějí sebrat set. Jako další to může zkusit Valentová

10:47

K novému povrchu v IW se vyjádřil i Alcaraz či Sabalenková

Organizátoři právě probíhajícího turnaje BNP Paribas v Indian Wells poslali do světa zprávu, že po dlouhých 25 letech mění povrch. Důvodem je sjednotit povrch na všech prestižních amerických akcích. V Kalifornii by tak měly být podmínky stejné jako v Miami a grandslamovém US Open. Výměny se mají zrychlit, což se ne každému zamlouvá. Možná je ale něco jinak, než bylo v plánu. Více informací najdete v článku.