Fruhvirtová je zpět v dějišti šokujícího triumfu. Může české hvězdičce pomoct zlomit krizi?

DNES, 13:45
Linda Fruhvirtová (20) se po třech letech vrátila do dějiště svého největšího kariérního úspěchu. V indickém Čennaí získala na konci sezony 2022 svůj nejcennější titul a třeba by v příštím týdnu ve stejném městě mohla ukončit momentální trápení a podpořit své úsilí o návrat mezi tenisovou elitu.
Linda Fruhvirtová v roce 2022 ovládla v Čennaí turnaj WTA (© SRI LOGANATHAN VELMURUGAN / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP)

Už v roce 2022 patřila Fruhvirtová k největším mladým talentům, ale triumf na podniku WTA 250 byl opravdovým šokem. A hodně příjemným pro české tenisové fanoušky. Nejen Česko vidělo ve starší z tenisových sester obrovský potenciál.

Tehdy startovala v Čennaí coby 130. hráčka světa, porazila mimo jiné Varvaru Gračovovou, grandslamovou semifinalistku Nadiu Podoroskou a nasazenou trojku a tehdy 67. ženu pořadí Magdu Linetteovou v dramatickém finále. Fruhvirtovou triumf katapultoval do TOP 100 žebříčku.

V indickém městě ukázala neskutečnou fyzickou i psychickou odolnost a na turnaji předvedla tři obraty z manka setu. Svůj potenciál znovu potvrdila postupem do osmifinále lednového Australian Open a následným vzestupem až do TOP 50 žebříčku.

Nádherný moment pro český tenis se ale postupně vytratil. Kariéra Fruhvirtové totiž začala stagnovat, což mnohé překvapilo. A bylo ještě mnohem hůř. Pražská rodačka s odřenýma ušima zakončila sezonu 2023 v elitní stovce, ovšem v té loňské se propadla až mimo TOP 200 pořadí.

V úvodní polovině letošního roku to vypadalo na znovuzrození. Fruhvirtová angažovala trenéra Martina Tříšku a bylo vidět velké zlepšení. A to výkonnostní i výsledkové. V březnu došla do čtvrtfinále v Trnavě, do třetího kola na tisícovce v Miami a hrála finále na mexickém podniku WTA 125.

Po tradičně nepovedeném antukovém jaru, během něhož začala spolupracovat se slovenským koučem Vladimírem Pláteníkem, přišlo na trávě další finále na této úrovni a suverénně zvládnutá kvalifikace ve slavném Wimbledonu. Od té doby je ovšem Fruhvirtová opět v krizi.

Na začátku září sice zapsala finále na větším turnaji ITF v Portugalsku, nicméně byl to jen záblesk v jinak nepovedeném období. Z posledních devíti akcí pouze na dvou dokázala přejít přes první kolo hlavní soutěže.

Její fanoušci určitě doufají, že vzpomínka na šokující triumf a návrat do indického dějiště by jí mohl výrazně pomoct. Sama Fruhvirtová by se třeba mohla svým životním úspěchem inspirovat. V prvním kole bude čelit soupeřce z kvalifikace.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
Mony
26.10.2025 14:06
Na stejném místě po 3 letech a ze stejné pozice....že by se stejným výsledkem?
Reagovat
tommr
26.10.2025 14:05
V Chennai se hraje poprvé od roku 2022 takže Linda vlastně obhajuje titul. To se jí ale určitě nepovede i když konkurence je tam slabá. Obzvláště to vynikne ve srovnání s turnajem stejné kategorie v HongKongu. Turnajová jednička v Chennai by v HongKongu nebyla ani mezi nasazenými ...
Reagovat
Mony
26.10.2025 14:10
Ty holky jsou nějak rozmazlené.
Jedou kam se jim zachce, ne tam ,kde bude menší odpor.
To je jako v zápasech. Práskaj to, kam chtěj, ne tam, kde nikdo nestoji
Reagovat
PTP
26.10.2025 14:01
Ani kozy
Reagovat
frenkie57
26.10.2025 14:01
Zapůsobí na Lindu Genius loci tohoto místa? Snad tam chvíli vydrží. Pro cestu zpět do stovky si nevybrala špatný turnaj, žádná silná jměna tam nevidím. Budu jí držet palce. Samozřejmě i Nikole a v Čině hrající Dominice.
Reagovat
com
26.10.2025 13:57
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když je rozkrojí, uvidím smile hvězdičku smile
co byla schována v červeném jablíčku.

Reagovat
Liverpool22
26.10.2025 14:40
smile smile smile
Reagovat
muster
26.10.2025 13:48
Místo činu... už 3 roky, to letí
Reagovat

