Fruhvirtová je zpět v dějišti šokujícího triumfu. Může české hvězdičce pomoct zlomit krizi?
Už v roce 2022 patřila Fruhvirtová k největším mladým talentům, ale triumf na podniku WTA 250 byl opravdovým šokem. A hodně příjemným pro české tenisové fanoušky. Nejen Česko vidělo ve starší z tenisových sester obrovský potenciál.
Tehdy startovala v Čennaí coby 130. hráčka světa, porazila mimo jiné Varvaru Gračovovou, grandslamovou semifinalistku Nadiu Podoroskou a nasazenou trojku a tehdy 67. ženu pořadí Magdu Linetteovou v dramatickém finále. Fruhvirtovou triumf katapultoval do TOP 100 žebříčku.
V indickém městě ukázala neskutečnou fyzickou i psychickou odolnost a na turnaji předvedla tři obraty z manka setu. Svůj potenciál znovu potvrdila postupem do osmifinále lednového Australian Open a následným vzestupem až do TOP 50 žebříčku.
Nádherný moment pro český tenis se ale postupně vytratil. Kariéra Fruhvirtové totiž začala stagnovat, což mnohé překvapilo. A bylo ještě mnohem hůř. Pražská rodačka s odřenýma ušima zakončila sezonu 2023 v elitní stovce, ovšem v té loňské se propadla až mimo TOP 200 pořadí.
V úvodní polovině letošního roku to vypadalo na znovuzrození. Fruhvirtová angažovala trenéra Martina Tříšku a bylo vidět velké zlepšení. A to výkonnostní i výsledkové. V březnu došla do čtvrtfinále v Trnavě, do třetího kola na tisícovce v Miami a hrála finále na mexickém podniku WTA 125.
Po tradičně nepovedeném antukovém jaru, během něhož začala spolupracovat se slovenským koučem Vladimírem Pláteníkem, přišlo na trávě další finále na této úrovni a suverénně zvládnutá kvalifikace ve slavném Wimbledonu. Od té doby je ovšem Fruhvirtová opět v krizi.
Na začátku září sice zapsala finále na větším turnaji ITF v Portugalsku, nicméně byl to jen záblesk v jinak nepovedeném období. Z posledních devíti akcí pouze na dvou dokázala přejít přes první kolo hlavní soutěže.
Její fanoušci určitě doufají, že vzpomínka na šokující triumf a návrat do indického dějiště by jí mohl výrazně pomoct. Sama Fruhvirtová by se třeba mohla svým životním úspěchem inspirovat. V prvním kole bude čelit soupeřce z kvalifikace.
