Fruhvirtová v Čennaí navázala na životní triumf a vyhrála zde pošesté v řadě. Bartůňková končí
Fruhvirtová – Foonová 6:2, 6:2
Fruhvirtová se do Čennaí vrací se skvělými vzpomínkami. Při posledním ročníku tohoto turnaje před třemi lety zde získala svůj dosud stále největší titul. V posledních letech se ale české hvězdičce moc nedaří a její kariéra spíše upadá. V Indii má ale šanci na nový start, a začala velmi nadějně.
V prvním kole, které bylo kvůli dešti přeloženo z pondělí až na středu, přehrála jasně Francouzku Foonovou. V úvodní sadě oba brejkboly zlikvidovala, dvakrát vzala soupeřce podání a za 34 minut měla v kapse vedení 1:0.
Jedinou horší chvilku si prožila na začátku druhé sady, když poprvé ztratila servis a prohrávala 0:2. Následně ale dokázala získat šest her v řadě, a nakonec poměrně snadno postoupila. Dařilo se ji především při proměňování šancí, když využila všech pět brejkbolů.
Aktuálně 139, hráčka světa se tak snaží ještě zachránit sezonu, která byla jako na houpačce. V březnu došla do čtvrtfinále v Trnavě, do třetího kola na tisícovce v Miami a hrála finále na mexickém podniku WTA 125. Po tradičně nepovedeném antukovém jaru, přišlo na trávě další finále na této úrovni a suverénně zvládnutá kvalifikace ve slavném Wimbledonu. Od té doby je ovšem Fruhvirtová opět v krizi.
Bartůňková – Birellová 6:1, 1:6,
Bartůňková do zápasu s turnajovou sedmičkou vstoupila naprosto skvěle, získala úvodní čtyři hry a v sedmé hře Birellové potřetí prolomila podání a tím uzavřela první sadu za pouhých 29 minut. Ve druhém dějství se ale karta úplně otočila a Česká hráčka přestala stíhat. Nedokázala si vypracovat žádné šance při servisu Australanky a uhrála pouze jediný game.
Rozhodnout tak musel třetí set, ve kterém měla od začátku výhodu 117. hráčka světa. Bartůňková nedokázala potvrdit brejk a ztratila tři hry v řadě. Povedlo se jí snížit na 2:3, vyrovnat ale nedokázala. V osmém gamu ještě zvládla odvrátit mečbol. Australanka ale utkání dopodávala čistou hrou a po dvou hodinách slavila vítězný obrat.
Bartůňkové se tak nepodařilo zvládnout první kolo na druhém asijském turnaji WTA v řadě, hned na úvod skončila také na pětistovce v Tokiu. Předtím byla však ve své nejlepší formě, když se dostala do semifinále na podniku WTA 500 v mexické Guadalajaře a následně došla do finále menšího podniku v tureckém Samsunu.
I přes aktuální sérii tří porážek může sezonu hodnotit za velmi vydařenou. Z menších turnajů ITF, kde se jí náramně dařilo přešla na větší podniky a v žebříčku si výrazně vylepšila své maximum, když se dostala až na 132. pozici.
Výsledky turnaje WTA 250 v Čennaí
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Adeptkou na první stovku je i Linda Fruhvirtová ale té vůbec nevěřím. Obávám se že nad její síly bude už Tjen v příštím kole ...
