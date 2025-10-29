Fruhvirtová v Čennaí navázala na životní triumf a vyhrála zde pošesté v řadě. Bartůňková končí

DNES, 08:22
WTA ČENNAÍ - Linda Fruhvirtová (20) potvrdila, že je turnaj WTA 250 v Čennaí jejím velmi oblíbeným místem. V roce 2022 zde získala svůj životní titul a letos zde prodloužila svou neporazitelnost. Astrid Lew Yan Foonovou z Francie přehrála snadno 6:2, 6:2 a dál se bude snažit zachránit nevyrovnanou sezonu a znovu nastartovat svou kariéru. V prvním kole naopak dohrála Nikola Bartůňková (19), která neudržela vedení proti nasazené sedmičce Kimberly Birellové a padla po setech 6:1, 1:6, 3:6.
Linda Fruhvirtová v Čennaí opět vítězí (@ Seshadri SUKUMAR / Alamy / Profimedia)

Fruhvirtová – Foonová 6:2, 6:2

Fruhvirtová se do Čennaí vrací se skvělými vzpomínkami. Při posledním ročníku tohoto turnaje před třemi lety zde získala svůj dosud stále největší titul. V posledních letech se ale české hvězdičce moc nedaří a její kariéra spíše upadá. V Indii má ale šanci na nový start, a začala velmi nadějně.

V prvním kole, které bylo kvůli dešti přeloženo z pondělí až na středu, přehrála jasně Francouzku Foonovou. V úvodní sadě oba brejkboly zlikvidovala, dvakrát vzala soupeřce podání a za 34 minut měla v kapse vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Jedinou horší chvilku si prožila na začátku druhé sady, když poprvé ztratila servis a prohrávala 0:2. Následně ale dokázala získat šest her v řadě, a nakonec poměrně snadno postoupila. Dařilo se ji především při proměňování šancí, když využila všech pět brejkbolů.

Aktuálně 139, hráčka světa se tak snaží ještě zachránit sezonu, která byla jako na houpačce. V březnu došla do čtvrtfinále v Trnavě, do třetího kola na tisícovce v Miami a hrála finále na mexickém podniku WTA 125. Po tradičně nepovedeném antukovém jaru, přišlo na trávě další finále na této úrovni a suverénně zvládnutá kvalifikace ve slavném Wimbledonu. Od té doby je ovšem Fruhvirtová opět v krizi.

Bartůňková – Birellová 6:1, 1:6,

Bartůňková do zápasu s turnajovou sedmičkou vstoupila naprosto skvěle, získala úvodní čtyři hry a v sedmé hře Birellové potřetí prolomila podání a tím uzavřela první sadu za pouhých 29 minut. Ve druhém dějství se ale karta úplně otočila a Česká hráčka přestala stíhat. Nedokázala si vypracovat žádné šance při servisu Australanky a uhrála pouze jediný game.

Rozhodnout tak musel třetí set, ve kterém měla od začátku výhodu 117. hráčka světa. Bartůňková nedokázala potvrdit brejk a ztratila tři hry v řadě. Povedlo se jí snížit na 2:3, vyrovnat ale nedokázala. V osmém gamu ještě zvládla odvrátit mečbol. Australanka ale utkání dopodávala čistou hrou a po dvou hodinách slavila vítězný obrat.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bartůňkové se tak nepodařilo zvládnout první kolo na druhém asijském turnaji WTA v řadě, hned na úvod skončila také na pětistovce v Tokiu. Předtím byla však ve své nejlepší formě, když se dostala do semifinále na podniku WTA 500 v mexické Guadalajaře a následně došla do finále menšího podniku v tureckém Samsunu.

I přes aktuální sérii tří porážek může sezonu hodnotit za velmi vydařenou. Z menších turnajů ITF, kde se jí náramně dařilo přešla na větší podniky a v žebříčku si výrazně vylepšila své maximum, když se dostala až na 132. pozici.

Výsledky turnaje WTA 250 v Čennaí

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
tommr
29.10.2025 11:59
Boj mezi Sárou Bejlek a Nikolou Bartůnkovou o to kdo se dostane dřív do první stovky vyzněl jasně pro Sáru. Nikola si bude muset počkat až do příštího roku ...
Adeptkou na první stovku je i Linda Fruhvirtová ale té vůbec nevěřím. Obávám se že nad její síly bude už Tjen v příštím kole ...
Reagovat
Mantra
29.10.2025 09:15
IMO Bartůňkové se to nepovede. Zůstane někde na úrovni Bejlek, tj wta125. Co je nad, bude vždy do 2.kola
Reagovat
misa
29.10.2025 09:28
Bartůňková má 19.
Reagovat
Kandinsky1
29.10.2025 12:07
A Sára taky, to jsou zase kecy
Reagovat
com
29.10.2025 12:27
je libo kyblíček? \_/
Reagovat
Babolet
29.10.2025 12:12
Řekl expert
Reagovat
subaru
29.10.2025 09:06
Tagger, 17,6 let. Nový objev z Rakouska?
Reagovat
Mantra
29.10.2025 09:14
jo ale už asi rok ty objeve
Reagovat
wymwsze
29.10.2025 09:45
Tagger je prototyp moderního ženského tenisu - zavři oči a napal co největší bombu.
Reagovat
HAJ
29.10.2025 08:44
Díval jsem se na Nikol 2. a 3. set. Shrnul bych to takto: Viděl jsem ji hrát už mnohem, mnohem lépe. Závěr sezóny ji asi nezastihl zatím v dobré formě. Tak potrénovat (hlavně podání) a vzhůru k lepším zítřkům.
Reagovat
baba
29.10.2025 08:43
Byla jsem zvědavá na Nikolu. Viděla jsem to bohužel až od druhého setu a nebylo to hezké. Ten SERVIS, to byla hrůza ! Nikola musí ještě hooodně přidat.
Reagovat
frenkie57
29.10.2025 08:45
Nikola měla zdravotní indispozici, podle toho, co naznačovala lékařce, tak bojovala se závratěmi. Proto ten slabý výkon od druhého setu.
Reagovat
wymwsze
29.10.2025 08:53
Hrát tam v poledne asi není ideál. Vlhkost 70 % a pocitová teplota 42 C.
https://www.timeanddate.com/weather/india/chennai/hourly
Reagovat
A211
29.10.2025 10:26
V tom případě to je masakr.
Reagovat
Alien
29.10.2025 08:41
Dobré ráno. Právě sleduji zápas Maaya Rajeshwaran Revathi vs. Shrivalli Bhamidipaty. To je řež! Neuvěřitelné výkony obou zúčastněných. Zatím lepší Shrivalli Bhamidipaty. Maaya Rajeeshwaran Revathi zatím trošku zaostává. Já osobně spíš přeji Maaye Rajeeshwaran Revathi, ale to je jenom můj pohled, respektive má mé sympatie. Vřele doporučuji!
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.10.2025 11:19
Tak dávejte hlavně pozor, aby se vám při vyslovováno těch jmen nezamotal jazyk. Nejsem si totiž jistý, jestli rozvázání jazyku odborným zdravotním personálem je pokryto vaším zdravotním pojištěním. V každém případě zdravotní péče v Indii pro cizince musí být zajisté velmi drahá.
Reagovat
com
29.10.2025 11:34
ja se akorat chystam na zapas Sahaja Yamalapalli vs. Priska Madelyn Nugroho
Reagovat
Lad
29.10.2025 08:31
Kdyz ted porazi Tjen, tak se budu uz radovat.
Reagovat
com
29.10.2025 09:50
tak to zustanes smutnej
Reagovat
Lad
29.10.2025 08:29
Souperce je 20 a je 380. To by jeste nemelo byt oslavovane vitezstvi, co prokaze zlepšeny tenis. Je potreba pockat na hracky kolem 100.
Reagovat

