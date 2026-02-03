Frustrace roste. Většina hráčů trénuje s vědomím, že nikdy nevyhrají grandslam, říká Ivaniševič
Nemají konkurenci. Alcaraz a Sinner hrají tenis, jako by byli ve vlastní dimenzi. Jejich rivalita fascinuje fanoušky a zapisuje se do historie, zároveň ale upozorňuje na absenci konkurence. Podle španělských médií právě tato dominance řadu fanoušků odrazuje. V loňském roce se o grandslamový titul utkali současní vládci ve třech ze čtyř případů, jedinou výjimkou bylo klání v Melbourne, kde Alcaraze v boji o titul zastoupil Alexander Zverev.
Největším vyzyvatelem španělsko-italského tandemu tak navzdory pokročilému tenisovému věku zůstává osmatřicetiletý Djokovič. Světová čtyřka Alexander Zverev už několikrát v klíčových okamžicích selhal, navíc přiznal, stejně jako někteří další tenisté, že bojuje s psychickými či zdravotními problémy. Nastupující generace v čele s Jakubem Menšíkem, Learnerem Tienem či Joaem Fonsecou zatím na Alcaraze a Sinnera nestačí.
O negativním vlivu současných hegemonů na zbytek tenisového světa mluví i legendární Chorvat Goran Ivaniševič. "Velká většina hráčů, kteří jsou v současnosti v první desítce, trénuje každý den s vědomím, že nikdy nevyhrají grandslam. A to není dobré pro ně ani pro tenis jako celek."
A pokračuje: "Máme štěstí, že můžeme sledovat ve vzájemných soubojích takové tenisty a že jsme svědky zrodu dvou naprosto výjimečných kariér. Zároveň je ale třeba se smířit s tím, že v současné době nemají nikoho, kdo by je mohl vyzvat. A ani v nejbližší budoucnosti nikoho takového nevidím," dodává wimbledonský šampion z roku 2001.
"Alcaraz a Sinner mohou být pro ostatní zároveň motivací – nutí je překonávat své limity a posouvat tenis na novou úroveň. Je jen na nich, jak s tím dokáží popasovat," uzavírá Ivaniševič.
Alcaraz po triumfu na Australian Open: Ferrero? Bylo jasně vidět, že je potřeba změna
Nejsem moc velký odborník na tenisovou historii. Můžete někdo napsat, kdy naposledy někdo vyhrál u mužů GS s obrovskou mírou štěstí. Někdo mimo hlavní favority. U žen takové případy byly mnohem častější, ne? Třeba Raducanu na USO či Lenin na AO.