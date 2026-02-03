Frustrace roste. Většina hráčů trénuje s vědomím, že nikdy nevyhrají grandslam, říká Ivaniševič

DNES, 16:00
Téma 3
Jsou jednoznačnými králi současného tenisového světa. Nic na tom nemění, že dominanci Carlose Alcaraze (22) a Jannika Sinnera (24) si "dovolil" na Australian Open narušit finálovou účastí Novak Djokovič (38). Nadvláda hvězdné dvojice však má podle řady expertů i negativní dopad.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Alexander Zverev během semifinálového zápasu s Carlosem Alcarazem (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Nemají konkurenci. Alcaraz a Sinner hrají tenis, jako by byli ve vlastní dimenzi. Jejich rivalita fascinuje fanoušky a zapisuje se do historie, zároveň ale upozorňuje na absenci konkurence. Podle španělských médií právě tato dominance řadu fanoušků odrazuje. V loňském roce se o grandslamový titul utkali současní vládci ve třech ze čtyř případů, jedinou výjimkou bylo klání v Melbourne, kde Alcaraze v boji o titul zastoupil Alexander Zverev.

Největším vyzyvatelem španělsko-italského tandemu tak navzdory pokročilému tenisovému věku zůstává osmatřicetiletý Djokovič. Světová čtyřka Alexander Zverev už několikrát v klíčových okamžicích selhal, navíc přiznal, stejně jako někteří další tenisté, že bojuje s psychickými či zdravotními problémy. Nastupující generace v čele s Jakubem Menšíkem, Learnerem Tienem či Joaem Fonsecou zatím na Alcaraze a Sinnera nestačí.

O negativním vlivu současných hegemonů na zbytek tenisového světa mluví i legendární Chorvat Goran Ivaniševič. "Velká většina hráčů, kteří jsou v současnosti v první desítce, trénuje každý den s vědomím, že nikdy nevyhrají grandslam. A to není dobré pro ně ani pro tenis jako celek."

A pokračuje: "Máme štěstí, že můžeme sledovat ve vzájemných soubojích takové tenisty a že jsme svědky zrodu dvou naprosto výjimečných kariér. Zároveň je ale třeba se smířit s tím, že v současné době nemají nikoho, kdo by je mohl vyzvat. A ani v nejbližší budoucnosti nikoho takového nevidím," dodává wimbledonský šampion z roku 2001.

"Alcaraz a Sinner mohou být pro ostatní zároveň motivací – nutí je překonávat své limity a posouvat tenis na novou úroveň. Je jen na nich, jak s tím dokáží popasovat," uzavírá Ivaniševič.

Alcaraz po triumfu na Australian Open: Ferrero? Bylo jasně vidět, že je potřeba změna

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

3
Přidat komentář
NOLE_unvaccinated_GOAT
03.02.2026 16:28
Jednou se to stane. Že někdo vyhraje GS mimo trojici Alkáč, Sinner a Nole. Nole ty šance má už teď velmi nízké. Je to prostě věc pravděpodobnosti. Zranění, den blbec... Sázkaři si taky mysleli, že Alkáč proti totálním outsiderům budou vyhrávat věčně. A tak si vysázeli ty kurzy 1,01 či 1,03. A hle, v Římě ho porazil Marozsan a na USO Botic. V cca stejných kurzech kolem 23-24.

Nejsem moc velký odborník na tenisovou historii. Můžete někdo napsat, kdy naposledy někdo vyhrál u mužů GS s obrovskou mírou štěstí. Někdo mimo hlavní favority. U žen takové případy byly mnohem častější, ne? Třeba Raducanu na USO či Lenin na AO.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
03.02.2026 16:32
Musetti teď málem vyřadil Noleho. Třeba by byl býval měl větší šanci ve finále než Alkáč. On má sice dosti špatnou bilanci proti němu, ale jednou to vyjít musí. Ale spíš mu to vyjde na nějakém menším turnaji než na GS, no. A na Wimbledonu 25 Dimitrov málem vyřadil Sinnera. Prostě takovéto případy jsou a jednou za dlouho se sejdou, a a i Sinner ani Alcaraz to nevyhrají.
Reagovat
misa
03.02.2026 16:39
Kenin
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist