Frustrace z Djokoviče roste: On zvládá důležité momenty, já ne, smutní Fritz
Čtvrtfinálový zápas Djokoviče s Fritzem se lámal zejména na brejkbolech. Domácí tenista měl příležitostí dost, ale ani jednu nedokázal využít.
"Myslím, že statistika využitých brejkbolů byla něco jako 0:10. (2:13, pozn. red.). Ale ve skutečnosti to bylo ještě horší, protože jsem měl spoustu šancí i za stavu 15:30 nebo 30:30. Ty body jsem prostě zahrál špatně. Někdy jsem byl moc opatrný, jindy jsem se unáhlil. Byla to špatná rozhodnutí,“ smutnil Fritz.
Poslední Američan v pavouku mužské dvouhry přitom cítil, že podle svých slov na Djokoviče měl. "Nechybělo moc, kdybych hrál jen o trošku lépe, mohl jsem vyhrát. To je na tom nejhorší. Měl jsem ty šance, ale nevyužil jsem je. To je přesně rozdíl mezi mnou a těmi nejlepšími – oni zvládají důležité body, já ne," přiznal.
Fritz si uvědomuje, že Djokovič ho v kritických chvílích převyšuje hlavně servisem. "Vždycky podává dobře, obzvlášť výborný je jeho první servis. Získává díky tomu hodně bodů a es. U druhého servisu bych chtěl útočit víc, ale je těžké ho přečíst. Jsou momenty, kdy dokážu odhadnout, jaký servis přijde, čekám na něj, ale stejně ho nejsem schopen vrátit. To je frustrující," doplnil.
Čtvrtý set přinesl nejlepší tenis obou hráčů, ale ani tam Fritz nenašel cestu. "Byl to jediný set, kde jsem ukázal vysokou úroveň od základní čáry. Měl jsem více příležitostí než v předchozích sadách, ale právě v těch klíčových momentech moje zbraně nefungovaly," dodala světová čtyřka.
Djokovič tak může dál snít svůj sen o rekordním 25. grandslamovém titulu. Jeho další překážkou však bude ve výborné formě hrající Carlos Alcaraz.
