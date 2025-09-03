Pokusím se překazit lidem plány, řekl Djokovič. Na US Open má největší šanci na finále

DNES, 09:15
Novak Djokovič (38) zvládl přehrát Taylora Fritze (27), přestože podle svých slov nepředvedl na své standarty dobrý výkon. V semifinále US Open bude čelit Carlosu Alcarazovi (22), kterého už letos na grandslamu porazil. Hlavním faktorem bude Srbova fyzická kondice. "Musím teď udělat vše pro to, abych své tělo připravil na potencionální pětisetovou bitvu. Vím, že musím předvést svůj nejlepší tenis," řekl na tiskové konferenci.
Djokovičova oslava postupu do semifinále (@ CHARLY TRIBALLEAU / AFP / AFP / Profimedia)

Djokovič svůj výkon ve čtvrtfinále US Open proti Fritzovi hodnotil kriticky a je si vědom, že pokud chce v turnaji pokračovat, bude muset svůj výkon zlepšit. "Ve druhém a třetím setu byl lepším hráčem, musel jsem najít způsob, jak se dostat z problémů. V koncovce za stavu 5:5 se mi to povedlo. Na své standarty jsem ale nehrál dobře," hodnotil těžkou část utkání. "Snažil jsem se jen zůstat ve výměně a nechat ho hrát. Naštěstí se mu nedařilo tak často trefovat první servis, což ve třetím setu zlepšil," dodal.

Srb si pochvaloval svůj výkon na podání ve čtvrtém setu, kde na servisu ztratil jen šest míčků a nemusel odvracet žádný brejkbol. I Američan zvládal své gamy suverénně až do samotného konce. V desáté hře si Srb vypracoval dva mečboly, při kterých byl ve výměnách pasivní a nevyužil je. Následně mu však Fritz pomohl dvojchybou při třetím mečbolu. "Byl to jeden z těch zápasů, ve kterých jsem se necítil dobře, tak jako v předchozích kolech. Musel jsem bojovat, což mi nakonec přineslo vítězství," ukončil upřímné hodnocení svého čtvrtfinálového výkonu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve 14. semifinále na US Open ho čeká střetnutí s Alcarazem, s kterým se v New Yorku utká poprvé. "Je dobré, že mám teď dva dny volno. To mi hodně pomůže. Necítím se teď úplně nejlépe, ale doufám, že to bude za dva dny jinak," odhalil svou fyzickou kondici. "Musím teď udělat vše pro to, abych své tělo připravil na potencionální pětisetovou bitvu. Vím, že musím předvést svůj nejlepší tenis," řekl o pátečním duelu se světovou dvojkou.

Srb potvrdil také to, že Španěl společně s Jannikem Sinnerem jsou bezpochyby dvěma nejlepšími hráči světa a jejich úroveň na turnaji je vyšší než všech ostatních. "Vím, že všichni chtějí vidět jejich společné finále, ale já se pokusím většině lidem překazit plány," dodal.

Djokovič se letos dostal do semifinále na každém ze čtyř grandslamů, s čímž je podle svých slov spokojený a splnil svůj hlavní cíl sezony, kterým bylo hrát nejlepší tenis na těchto čtyřech největších turnajích. Na Austraian Open musel po prohraném tie-breaku skrečovat zápas s Alexanderem Zverevem kvůli trhlině v hamstringu. V Paříži a ve Wimbledonu neuhrál ani set se Sinnerem, v obou zápasech však nebyl stoprocentní. Na US Open má tak největší šanci na finále, jelikož Alcaraze už letos dokázal porazit v Melbourne.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
PTP
03.09.2025 09:38
Novak - poslední žába na prameni z Big 3, která zadusila rozvoj několika generací mladších hráčů
PTP
03.09.2025 09:34
Já jsem měl na finále jiný plány : Lehečka-Sinner
Nola
03.09.2025 09:33
Nole, to je sumak, radsej Carlito NO1 ako ..... pozeram zapas spatne, jednoduche to nebolo, Taylor nehral vobec spatne, si spominam na casy, kedy mu stacilo zahrat uder do BH a bolo vymalovane, dnes je zasluzene NO3, je lepsim hracom ako Sasha

a velmi sa mi paci oblecko, Lacoste
Novakovi ta cierna pristane, vlastne aj Taylorovi
pantera1
03.09.2025 09:41
Srbský černý panter hrál výborně .
pantera1
03.09.2025 09:48
Statky a Hutch jsou pořád borci a kámoši. Moc pěknej záběr na ně .
pantera1
03.09.2025 09:49
Starsky
annah
03.09.2025 09:25
Nole, prosím tě, žádné plány nám nekaz, buď tak hodný ...
The_Punisher
03.09.2025 09:19
Nole je GOAT, ale tvrdit, že má "největší šanci na finále", když mu v cestě stojí Alcaraz ... tak to je trochu protimluv. Určitě budeme mile překvapeni, když uhraje set.
