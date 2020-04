Halepová během pauzy doléčila zraněnou nohu, v červenci podle ní restart sezony neproběhne

Halepová se naposledy představila na konci února v Dubaji, kde vybojovala svůj jubilejní 20. titul. Kvůli zranění nohy se však musela následně odhlásit z Indian Wells. Kalifornský prestižní turnaj se ale nakonec stejně neuskutečnil, byl vůbec první obětí pandemie koronaviru. Neplánovanou tenisovou přestávku tak využila k doléčení zranění.

"Noha vypadá dobře. Už můžu zase běhat bez bolestí. Tenis jsem sice ještě nehrála, ale to, že jsem se mohla vrátit k tréninku, je pro mě nesmírně pozitivní," uvedla dvojnásobná grandslamová šampionka.

Je jasné, že wimbledonský triumf letos obhajovat nebude. Nejslavnější a nejstarší tenisový turnaj světa byl kvůli koronavirové krizi zrušen poprvé od druhé světové války. "Chybí mi můj tým, soupeřky, turnaje, všechno to dění na tour," řekla 28letá Rumunka.

Restart sezony má proběhnout 13. července. Halepová si však myslí, že dojde k dalšímu posunu tohoto termínu. "Podle mě se na kurty vrátíme později. Všichni doufáme alespoň v US Open (hlavní soutěž má proběhnout od 31. srpna do 13. září), jenže New York má teď obrovské potíže."

"Vůbec netuším, co se bude dít, až restart proběhne. Nebudeme hrát tolik měsíců, tohle je nová situace pro všechny. Já budu mít problémy s návratem určitě. Bude mi trvat, než se zase dostanu do rytmu. Budu pracovat hlavně na fyzičce, musím udržet nohy v pohybu a udržet svaly na nohou, abych byla na zátěž připravená."

Bývalé světové jedničce a aktuální světové dvojce je jasné, že kvůli novému typu koronaviru netrpí pouze tenisté, ale celý svět. "Pokud zůstaneme doma a budeme silní a pozitivní, hodně to pomůže," řekla Halepová, která už na počátku pandemie přispěla na lékařské vybavení nemocnicím v Bukurešti a rodné Constantě.

Rumunsko k dnešnímu ránu eviduje přes 4 tisíce nakažených a 176 obětí.