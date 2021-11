Halepová otočila souboj s Paoliniovou a drží šanci na první letošní titul

Simona Halepová v závěru sezony útočí na první letošní titul. Před dvěma týdny na domácí půdě v Kluži v prvním finále po 13 měsících neuspěla, nyní na další halovém podniku WTA 250 v Linci se potřetí v sezoně prodrala do semifinále.



Ve čtvrtfinálovém duelu 30letá Rumunka sice prohrávala s Italkou Jasminou Paoliniovou 4-6 a 1-3, ale vývoj otočila, zápas zakončila ziskem devíti gamů v řadě a zvítězila4-6 7-5 6-0.



"Byl to velký boj. Nejlepší tenis jsem předvedla na konci druhého setu," komentovala Halepová, jež v závěru druhé sady získala 12 z posledních 13 fiftýnů.



"Ale ve třetím setu, i když to podle skóre nevypadá, to byla znovu vyrovnaná bitva. Naštěstí se mi podařilo získat důležité míčky," dodala bývalá světová jednička.



Vítězka French Open z roku 2017 Halepová, která se v září vdala, bude v semifinále bojovat o své celkově 41. finále. Pokud by nakonec v Rakousku získala 22. titul v kariéře, zakončí již devátou sezonu po sobě se ziskem minimálně jedné trofeje z turnaje WTA.







Semifinálovou soupeřkou Halepové bude krajanka Jaqueline Cristianová, kterou porazila před dvěma týdny v Kluži. 23letá Cristianová, stá hráčka světa, se ve večerním čtvrtfinále postarala o vyřazení čtvrté nasazené Rusky Veroniky Kuděrmetovové a teprve druhým postupem do semifinále vyrovnala své maximum na okruhu WTA.



První semifinálovou dvojici vytvořily Američanky Danielle Collinsová a Alison Riskeová.



27letá Collinsová v Linci hraje svůj vůbec první halový turnaj na okruhu WTA a sbírá v těchto podmínkách svá první vítězství v hlavních soutěžích na turnajích žen. V dnešním čtvrtfinále nasazená trojka porazila 7-5 6-3 pod střechou vždy nebezpečnou Belgičanku Alison Van Uytvanckovou.



31letá Riskeová porazila 6-3 7-5 Číňanku Xinyu Wang, jež nedokázala navázat na svůj včerejší životní skalp vítězky US Open Emmy Raducanuové.

• WTA 250 LINEC •

Rakousko, tv. povrch / hala, 235.280 dolarů

středeční výsledky (10. 11. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Halepová (2-Rum.) - Paoliniová (7-It.) 4-6 7-5 6-0 Collinsová (3-USA) - Van Uytvancková (Belg.) 7-5 6-3 Cristianová (Rum.) - Kuděrmětovová (4-Rus.) 6-3 7-6(5) Riskeová (8-USA) - Xinyu Wang (Čína) 6-3 7-5