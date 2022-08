Halepová zastavila Haddadovou Maiaovou a potřetí ovládla Canadian Open, poprvé se raduje v Torontu

Simona Halepová se právě loni v Kanadě vrátila po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lýtka, kvůli němuž přišla o French Open, Wimbledon i olympijské hry. Od té doby byla osmkrát v semifinále, jenže pouze ve dvou případech postoupila dál. V závěru loňské sezony prohrála finále v domácí hale v Kluži a na začátku té letošní ovládla jednu z generálek v Melbourne.

Na další finálovou účast čekala až do včerejška. V Torontu bez ztráty setu přehrála Donnu Vekičovou, Shuai Zhang, Jil Teichmannovou a Cori Gauffovou, po obratu Jessicu Pegulaovou a v dnešním finále po dvou hodinách a čtvrt 6-3 2-6 6-3 Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Bývalá světová jednička v úvodních dvou dějstvích prohrávala 0-3. Zatímco to první šesti gamy v řadě otočila, ve druhém měla navrch skvěle hrající soupeřka. Rozhodující sadu zahájila dvěma odvrácenými brejkboly, úvodní brejk sice nepotvrdila, ale i dvojnásobné grandslamové šampionce se povedl rebrejk a náskok si tentokrát pohlídala až do konce utkání.

Halepová si finále Canadian Open zahrála počtvrté. Před sedmi lety v Torontu vzdala Belindě Bencicové, ale pak ovládla ročníky 2016 a 2018 ve druhém dějišti v Montréalu. Třicetiletá Rumunka vylepšila svou finálovou bilanci na 24-18 a na 9-9 na podnicích WTA 1000.

Poprvé v kariéře vyhrála některý z turnajů potřetí, získala svou nejcennější trofej od Říma 2020 a první pod vedením Patricka Mouratogloua. Rodačka z Constanty si už postupem do finále zajistila návrat do Top 10, ze které loni v srpnu po 373 týdnech vypadla. V pondělí bude světovou šestkou. Letos má bilanci 38 výher a pouhých 10 porážek.

"Ani nevím, kde začít, chtěla bych toho říct hodně. Zaprvé chci pogratulovat Beatriz a jejímu týmu, byl to velmi těžký souboj, hrála jsi tu celý týden skvěle a letos si vyhrála tolik titulů a zápasů. Přeju ti hodně štěstí na US Open. Dnešek je výjimečný, dvakrát jsem vyhrála Montréal, ale tady se mi to povedlo poprvé. Musela jsem hodně bojovat, chtěla jsem to tady před váma vyhrát, vidím tu spoustu rumunských vlajek. Chci poděkovat všem, kteří dnes přišli, vytvořili jste parádní atmosféru," řekla během předávání trofejí.

Haddadová Maiaová má za sebou životní turnaj a znovu potvrdila famózní formu z posledních měsíců. Vůbec první brazilská čtvrtfinalistka akcí WTA 1000, která v červnu na trávě v Nottinghamu a Birminghamu slavila své první triumfy na této úrovni, v kanadské metropoli vyřadila Martinu Trevisanovou, Leylah Fernandezovou, na turnajích této kategorie letos neporaženou světovou jedničku Igu Šwiatekovou, Belindu Bencicovou a Karolínu Plíškovou.

Šestadvacetiletá rodačka ze Sao Paula si finále na okruhu WTA zahrála počtvrté a poprvé na akcích vyšších než WTA 250, před pěti lety neuspěla na hardu v Soulu. Po předloňském návratu z dopingového trestu sotva figurovala v žebříčku, ovšem v pondělí bude debutovat v Top 20, konkrétně na 16. místě.

Obě finalistky teď čeká přesun na další "tisícovku" do Cincinnati. Halepová se má v prvním kole utkat s Karolínou Muchovou, Haddadová Maiaová by měla vyzvat nasazenou Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.