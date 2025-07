Havlíčková má první titul po dlouhé pauze! Česká hvězdička zničila všech osm soupeřek

ITF MOGYORÓD - Lucie Havlíčková (20) zkouší návrat po nespecifikovaných zdravotních problémech a je zatím velmi úspěšná. Už na třetím turnaji si připsala první titul po dlouhé pauze a svůj celkově druhý kariérní na profesionální tour. V maďarském Mogyoródu smetla včetně kvalifikace všech osm soupeřek a ve finále přehrála 6:2, 7:5 nasazenou dvojku Katerinu Tsygourovovou (25) ze Švýcarska.

Havlíčková – Tsygourovová 6:2, 7:5

Pro české tenisové fanoušky to byl šok, když Havlíčková loni přerušila kariéru. Oznámil to zástupce hráčky Karel Tejkal a vlastně se vůbec nevědělo, co se s jednou z největších mladých českých nadějí děje. "S ohledem na aktuální zdravotní problémy, které si nepřeje specifikovat, Lucie dočasně přerušila kariéru," sdělil Sport.cz Tejkal.

Byla to nakonec roční pauza a šampionka dívčího French Open 2022 ve dvouhře i čtyřhře a bývalá juniorská světová jednička se na kurty vrátila až nedávno na začátku června. Hned na první akci na sebe upozornila a došla z kvalifikace do semifinále. Na dalším turnaji nenastoupila k osmifinále, ovšem v tomto týdnu už se triumfu dočkala.

V maďarském Mogyoródu porazila všech osm soupeřek a více než čtyři gamy ztratila až ve finále s Tsygourovovou. Také v něm dlouho dominovala, ale za stavu 6:2, 5:1 přišly nervy. Havlíčková měla velké potíže finálový zápas uzavřít a náskok ve druhé sadě ztratila. Dokázala se však ještě včas zkoncentrovat a od stavu 5:5 vyhrála dva gamy v řadě.

Pro Havlíčkovou se jedná o teprve druhý kariérní titul na profesionální úrovni. Toto bylo její páté finále a triumf slavila už jen předloni na větším podniku W60 ve slovenské Trnavě.

Brzy by se měla poprvé po dlouhé zdravotní pauze objevit v žebříčku. A to s 22 body na konci první tisícovky. V ženském světovém pořadí to zatím nejdále dotáhla na 196. pozici.

Výsledky turnaje ITF W15 v Mogyoródu