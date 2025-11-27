Havlíčková řádí! Otočila těžkou bitvu s Britkou, v Trnavě je už ve čtvrtfinále
Havlíčková – Miyazakiová 5:7, 7:5, 6:2
Havlíčkové patří v žebříčku 325. příčka, její vyzyvatelka Miyazakiová je 249. hráčkou světa. Úvod prvního vzájemného utkání však tomu vůbec nenasvědčoval. Česká reprezentantka vstoupila do duelu fantasticky. V úvodních dvou gamech nenechala zaskočené soupeřce ani fiftýn a bleskově se dostala do vedení 3:0.
Až poté se Britka, která do března roku 2022 reprezentovala rodné Japonsko, dostala do hry. Výrazně zpřesnila hru, přidala na agresivitě i aktivitě a na soupeřku to platilo.
Havlíčková znejistěla, začala chybovat a dvakrát za sebou přišla o podání. Miyazakiová se pěti gamy dostala do vedení 5:3 a zdálo se, že si úvodní set již nenechá utéct.
Rodačka z Prahy se ale ještě vzpamatovala a dvěma gamy srovnala na 5:5, závěr setu už ale patřil její soupeřce. Rodačka z Tokia si koncovku úvodního dějství pohlídala a po 48 minutách získala první sadu 7:5.
A ani ve druhém setu to nevypadalo s vyhlídkami české tenistky dobře. Ztratila oba gamy na svém podání a prohrávala už 1:3. Proti o deset let starší soupeřce se ale dokázala vrátit do zápasu. Výrazně zpřesnila hru a srovnala na 5:5.
V závěru to byla tentokrát ona, kdo měl jistější ruku. O osudu druhé sady rozhodla velmi dlouhá dvanáctá hra, ve které Havlíčková využila šestý setbol. Set získala také 7:5 a srovnala stav na 1:1.
Češka, povzbuzená povedenou koncovkou, vstoupila do třetí sady skvěle, když se ujala vedení 3:0. Havlíčková už žádné komplikace nedopustila.
Agresivní hrou s minimem chyb nedovolila Britce vrátit se do utkání, set dovedla k pohodové výhře 6:2 a po dvou hodinách a 40 minutách se mohla radovat z postupu.
