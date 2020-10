Hewitt vyhrál hlasování fanoušků o uvedení do Síně slávy

Pro uvedení do elitní společnosti tenisté potřebují celkově 75 procent hlasů. Hlavní skupinu volitelů tvoří tenisoví novináři, historici a samotní členové Síně slávy. Noví členové budou oznámeni na začátku příštího roku a ceremoniál by se měl tradičně konat během červencového turnaje v americkém Newportu, kde Síň slávy sídlí.

Australan Hewitt získal tituly na US Open a ve Wimbledonu a je bývalou světovou jedničkou. Na prvním místě žebříčku byl také Španěl Ferrero, jenž vyhrál Roland Garros. Dva tituly z pařížského grandslamu má jeho krajan Bruguera. Elitní deblisty v nominaci zastupují Švéd Björkman, devítinásobný grandslamový šampion. Dokonce jedenáct titulů z největších turnajů má z ženské čtyřhry a mixu Američanka Raymondová.

"Být nominovaný do síně slávy je pro mě obrovská pocta. A cítit tu neuvěřitelnou podporu fanoušků pro přijetí do Síně slávy je ještě výjimečnější," řekl Hewitt.

"Na hlasovacím lístku se mnou byli další čtyři skvělí kandidáti a já jsem moc vděčný za podporu, kterou jsem dostal od fanoušků v Austrálii i po celém světě," dodal 39letý Australan, který je v současnosti kapitánem daviscupového týmu.

V kategorii takzvaných přispěvatelů budou příští rok do Síně slávy uvedeny členky skupiny nazývané "Original 9", která před 50 lety položila základy ženské profesionální tenisové tour. Ve stejné kategorii byl pro rok 2021 nominován i loni zesnulý tenisový instruktor Dennis Van der Meer.

