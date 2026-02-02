Historický úspěch matek. Svitolinová zajistila v žebříčku WTA naprostý unikát
Svitolinová má za sebou velmi povedený úvod roku. Po triumfu na dvěstěpadesátce v Aucklandu pokračovala ve skvělé jízdě i na Australian Open. V Melbourne překonala své maximum a poprvé na čtvrtý pokus prošla přes čtvrtfinále. V boji o finále ji zastavila až dominantní Aryna Sabalenková.
Ukrajinka se díky skvělým výsledkům posunula zpátky do elitní desítky, poprvé jako matka. Doplnila tak Bencicovou, která se do TOP 10 dostala nedávno po famózním vystoupení na United Cupu, kde v singlu vyhrála všech pět duelů. Poprvé v Open éře jsou tak mezi deseti nejlepšími tenistkami světa hned dvě matky.
Svitolinová porodila dceru Skaï v říjnu roku 2022 a na kurty se vrátila hned následující rok v dubnu. Rychle se dostala zpátky do formy, když v květnu ovládla podnik ve Štrasburku, následně došla do čtvrtfinále French Open a semifinále Wimbledonu.
Bencicová se stala matkou v dubnu 2024 a ještě na konci října se stihla znovu představit na kurtech. Loni prožila skvělou sezonu, když vyhrála podniky v Abú Zabí a Tokiu a postoupila mezi čtyřku nejlepších ve Wimbledonu. Ještě před 15 měsíci neměla žádný žebříček a nyní je už světovou devítkou.
