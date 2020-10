Hlasujte v říjnových anketách WTA. Mezi nominovanými je Krejčíková

Za říjen si to v kategorii Hráčka měsíce mezi sebou rozdají vítězka French Open Iga Šwiateková, finalistka antukového grandslamu Sofia Keninová a šampionka ostravského halového podniku Aryna Sabalenková.

V anketě Nejlepší deblový pár měsíce se utkají dvojice Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová; Alexa Guarachiová, Desirae Krawczyková a Elise Mertensová, Aryna Sabalenková.

V anketě Průlom měsíce máte možnost hlasovat pro Barboru Krejčíkovou, Němku Lauru Siegemundovou a Argentinku Nadiu Podoroskou.

Kategorie Úder měsíce v říjnu vyhlášena nebyla.

Finalistky jednotlivých kategorií vždy vybírá samotná WTA. Vítězku jako obvykle zvolí tenisoví příznivci. Hlasovat můžete do soboty do 4:59 ráno našeho času, kdy bude hlasování ukončeno.



Hráčka měsíce



V říjnu se tenis vrátil na evropský kontinent a na antukovém French Open naprosto senzačně zvítězila Iga Šwiateková. Devatenáctiletá rodačka z Varšavy po cestě za svým premiérovým triumfem na hlavním okruhu v sedmi zápasech neztratila jediný set, svým soupeřkám dohromady povolila pouhých 28 gamů a stala se první polskou grandslamovou šampionkou v historii.

Další nominovanou je Sofia Keninová. Jednadvacetiletá Američanka na pařížské antuce našla formu ze začátku roku, kdy senzačně ovládla Australian Open, v semifinále vyřadila dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Petru Kvitovou a stopku jí až ve finále vystavila právě Šwiateková. Keninová si tak na dvou ze tří letošních grandslamů zahrála finále.

Poslední nominovanou je Aryna Sabalenková. Dvaadvacetiletá Běloruska nenašla přemožitelku na novém halovém podniku v Ostravě, přestože v úvodním zápase prohrávala v rozhodující sadě o dva brejky 2-5 s Cori Gauffovou a ve čtvrtfinále se Sarou Sorribesovou 0-6 0-4, sérií 12 vyhraných gamů však vývoj otočila, dále porazila Jennifer Bradyovou a v prvním historicky běloruském finále na okruhu WTA měla jasně navrch proti Viktorii Azarenkové. Získala svůj sedmý titul..

Deblový pár měsíce



Tímea Babosová s Kristinou Mladenovicovou úspěšně obhájily triumf na antukovém French Open. Maďarsko-francouzský tandem v semifinálové bitvě přemohl české duo Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, poté si poradil s nečekanými finalistkami Alexou Guarachiovou a Desirae Krawczykovou a získal svůj čtvrtý společný grandslamový titul.

Právě Guarachiová s Krawczykovou jsou také nominovány. Chilanka a Američanka vyřadily letos fenomenální Su-Wei Hsieh s Barborou Strýcovou a v semifinále ukončily jízdu pozdější singlové šampionky Igy Šwiatekové, která nastupovala s Nicole Melicharovou, a obě poprvé v kariéře postoupily do grandslamového finále.

Posledními nominovanými jsou Elise Mertensová s Arynou Sabalenkovou. Vítězky loňského US Open sice v ostravské hale zpočátku dvakrát musely do super tie-breaku, ovšem v semifinále už set neztratily, ve finále smetly dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová a získaly svou čtvrtou společnou trofej. Sabalenková dokonce slavila double, přemožitelku nenašla ani ve dvouhře..

Průlom měsíce



Dvaatřicetiletá Laura Siegemundová v říjnu našla svůj nejlepší tenis a na French Open poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamů. Po cestě do něj vyřadila Kristinu Mladenovicovou, Julii Görgesovou, nasazenou třináctku Petru Martičovou a Paulu Badosaovou, ve čtvrtfinále ji zastavila Petra Kvitová.

Třiadvacetiletá Nadia Podoroská před startem letošního French Open nikdy nevyhrála zápas hlavní soutěže na akcích velké čtyřky. Na pařížské antuce ovšem prožila svůj nejlepší turnaj, když se stala teprve třetí kvalifikantkou v open éře (první na French Open), která postoupila do semifinále grandslamu. Ve čtvrtfinále navíc zaskočila nasazenou trojku Elinu Svitolinovou.

Bývalá deblová světová jednička Barbora Krejčíková zazářila ve dvouhře. Čtyřiadvacetiletá Češka na French Open mimo jiné porazila svou nasazenou krajanku Barboru Strýcovou a postupem do osmifinále vylepšila své grandslamové maximum. Ve skvělé formě pokračovala i v ostravské hale, kde se coby kvalifikantka dostala do druhého kola, v němž sebrala set bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové. Ve čtyřhře se na obou akcích probojovala do semifinále..

