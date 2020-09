Peschkeová se Schuursovou vyhrály srpnovou anketu Deblový pár měsíce. Dalšími vítězkami jsou Halepová, Sakkariová a Linetteová

Finalistky jednotlivých kategorií vždy vybírá samotná WTA. Vítězku jako obvykle zvolí samotní tenisoví příznivci. Hlasovat jste mohli do neděle do 5:59 ráno našeho času, kdy bylo hlasování ukončeno.

Hráčka měsíce: Simona Halepová



Jak Simona Halepová své působení před koronavirovou přestávkou zakončila, tak jej po restartu sezony zahájila. Dvojnásobná grandslamová šampionka v únoru ovládla podnik v Dubaji, získala jubilejní 20. kariérní titul a ovládla únorovou anketu Hráčka měsíce.

Ihned po pauze triumfovala na antukovém turnaji v pražské Stromovce a prvenství v této kategorii slaví i v srpnu. V úvodních kolech však měla nečekané potíže, s Polonou Hercogovou musela do tie-breaku rozhodující sady a s Barborou Krejčíkovou utkání otáčela. V závěrečných kolech už ztrátu setu nepřípustila a poradila si s Magdalenou Frechovou, Irinou Beguovou a ve finále s Elise Mertensovou.

Výsledky kategorie Hráčka měsíce

1. Simona Halepová

2. Viktoria Azarenková

3. Fiona Ferrová

| NOMINOVANÉ |

Předchozí vítězky:

Leden: Sofia Keninová

Únor: Simona Halepová



Deblový pár měsíce: Květa Peschkeová, Demi Schuursová



Květa Peschkeová s Demi Schuursovou zahájily spolupráci na začátku letošní sezony a po pauze se dočkaly prvního společného úspěchu. Na svém pátém společném turnaji slavily první triumf, když ovládly generálku na US Open s názvem Western & Southern Open, která byla pro letošek ze Cincinnati přesunuta přímo do dějiště US Open.

Česko-nizozemská dvojice musela nejvíce zabojovat v úvodním kole a pak ve finále proti Nicole Melicharové (bývalá parťačka Peschkeové) a Yi-Fan Xu, další tři zápasy zvládly bez ztráty setu. Pětačtyřicetiletá veteránka Peschkeová slavila 35. kariérní titul, Schuursová brala svou 11. kariérní trofej..

Výsledky kategorie Deblový pár měsíce

1. Květa Peschkeová, Demi Schuursová

2. Lucie Hradecká, Kristýna Plíšková

3. Arantxa Rusová, Tamara Zidanšeková

4. Hayley Carterová, Luisa Stefaniová

| NOMINOVANÉ |

Předchozí vítězky:

Leden: Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová

Únor: Su-Wei Hsieh, Barbora Strýcová



Průlom měsíce: Maria Sakkariová



Maria Sakkariová v kategorii Průlom měsíce triumfovala hlavně díky senzačnímu vítězství nad tenisovou ikonou Serenou Williamsovou. Na ze Cincinnati do dějiště US Open přesunutém turnaji ale neslavila jen vítězství nad majitelkou 23 grandslamových trofejí. Své působení ve Flushing Meadows zahájila drtivým vítězstvím nad talentovanou teenagerkou Cori Gauffovou a set neztratila ani s Julií Putincevovou. Až ve čtvrtfinále padla s Johannou Kontaovou.

Nejvíce si však bude pamatovat na skalp Williamsové, kterého se dočkala v osmifinále. Favorizovaná Američanka sice ve druhé sadě podávala na vítězství, ale řecká jednička jí to nedovolila, ovládla tie-break a v rozhodujícím setu už Williamsové povolila jediný game. K vítězství potřebovala celkem osm mečbolů.

Svou formu Sakkariová potvrdila i na právě probíhajícím US Open, kde se podruhé v kariéře podívala do druhého týdne grandslamů (Australian Open 2020). Tam jí v osmifinále Williamsová porážku oplatila.

Výsledky kategorie Průlom měsíce

1. Maria Sakkariová

2. Jennifer Bradyová

3. Jil Teichmannová

| NOMINOVANÉ |

Předchozí vítězky:

Leden: Ons Džabúrová

Únor: Renata Zarazúaová



Úder měsíce: Magda Linetteová



V srpnu bylo opět z čeho vybírat. WTA zvolila čtyři nejlepší údery měsíce. Z celkového vítězství se raduje polská tenistka Magda Linetteová, která ovládla i poslední vydání této ankety před pauzou.

| NOMINOVANÉ |

Předchozí vítězky:

Leden: Caroline Wozniacká

Únor: Magda Linetteová