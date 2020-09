Hlasujte v srpnových anketách WTA. Ocenění mohou získat Kristýna Plíšková s Hradeckou nebo Peschkeová

Za srpen si to v kategorii Hráčka měsíce mezi sebou rozdají vítězka úvodního podniku po pauze v Palermu Fiona Ferrová, šampionka pražského antukového turnaje Simona Halepová a Viktoria Azarenková, která ovládla generálku Premier 5 ve Flushing Meadows.

V anketě Nejlepší deblový pár měsíce se utkají dvojice Lucie Hradecká, Kristýna Plíšková; Květa Peschkeová, Demi Schuursová; Arantxa Rusová, Tamara Zidanšeková a Hayley Carterová, Luisa Stefaniová.

V anketě Průlom měsíce máte možnost hlasovat pro Řekyni Marii Sakkariovou, Američanku Jennifer Bradyovou a Švýcarku Jil Teichmannovou.

Nominovanými pro kategorii Úder měsíce jsou Elise Mertensová, Magda Linetteová, Camila Giorgiová a Petra Martičová.

Finalistky jednotlivých kategorií vždy vybírá samotná WTA. Vítězku jako obvykle zvolí tenisoví příznivci. Hlasovat můžete až do neděle do 5:59 ráno našeho času, kdy bude hlasování ukončeno.



Hráčka měsíce



Všechny tři nominované hráčky ovládly jeden z turnajů po restartu sezony. Hned úvodní podnik po více než pětiměsíční pauze na antuce v Palermu vyhrála Fiona Ferrová, úspěšně navázala na skvělé výkony na domácích exhibicích a získala svůj druhý titul.

Aktuální světová dvojka Simona Halepová potvrdila na antuce v pražské Stromovce roli největší favoritky a po únorovém triumfu v Dubaji nenašla přemožitelku na druhé akci v řadě, které se zúčastnila. Rumunka slavila celkově 21. trofej.

Také Viktoria Azarenková se dočkala 21. kariérního triumfu, ovšem prvního po více než čtyřech letech. Bývalá světová jednička ovládla podnik Premier 5 s názvem Western & Southern Open, který se pro letošek přesunul ze Cincinnati do dějiště US Open, a vrátila se do Top 30 žebříčku.

Předchozí vítězky:

Leden: Sofia Keninová

Únor: Simona Halepová



Deblový pár měsíce



Všechny čtyři nominované páry po restartu sezony získaly titul. Jako první se radovaly Arantxa Rusová s Tamarou Zidanšekovou na antuce v Palermu, Lucie Hradecká a Kristýna Plíšková potěšily české příznivce triumfem na antuce v pražské Stromovce, Hayley Carterová s Luisou Stefaniovou ovládly nový podnik v americkém Lexingtonu a Květa Peschkeová s Nizozemkou Demi Schuursuovou vyhrály hned svůj první společný turnaj po pauze, když nenašly přemožitelky na Premier 5 v New Yorku.

Předchozí vítězky:

Leden: Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová

Únor: Su-Wei Hsieh, Barbora Strýcová



Průlom měsíce



Jennifer Bradyová měla letos k velkým výsledkům našlápnuto již před pauzou, kdy slavila skalpy Marie Šarapovové, Ashleigh Bartyové, Eliny Svitolinové či Garbiñe Muguruzaové. Po pauze na skvělé výkony z úvodních měsíců roku navázala, když bez ztráty setu ovládla nový turnaj v americkém Lexingtonu a získala premiérový titul. Po cestě za ním odehrála 43 gamů na servisu a pouze třikrát o své podání přišla.

Jil Teichmannová nepřijela obhajovat loňský triumf do Palerma ani Prahy a rovnou se vydala na americké betony. A dobře udělala. V Lexingtonu se dostala do svého třetího kariérního finále na okruhu WTA, v němž nestačila právě na Bradyovou. Následně zvládla kvalifikaci Western & Southern Open v New Yorku a prošla do druhého kola.

Maria Sakkariová zaznamenala průlom již na lednovém Australian Open, kde se poprvé v kariéře dostala do druhého týdne grandslamu a vybojovala si debut v Top 20 žebříčku. Řekyně se po pauze vrátila postupem do čtvrtfinále Western & Southern Open, kde smetla Cori Gauffovou, porazila Julii Putincevovou a po obratu zdolala Serenu Williamsová. Padla až ve čtvrtfinále s Johannou Kontaovou.

Předchozí vítězky:

Leden: Ons Džabúrová

Únor: Renata Zarazúaová



Úder měsíce



Předchozí vítězky:

Leden: Caroline Wozniacká

Únor: Magda Linetteová