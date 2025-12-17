Hráči roku jsou podle ITF Sinner a Sabalenková. Alcaraz či Siniaková o cenu přišli
Sinner vstoupil do sezony nejlepším možným způsobem, když obhájil triumf na Australian Open. Poté však musel změnit plány a odpykal si tříměsíční trest za doping. Po návratu na něm ale dlouhá pauza znát nebyla.
Zahrál si finále v Římě a na French Open, kde v obou případech padl s největším rivalem Alcarazem. Po velmi těžké porážce v Paříži se mu povedla odplata ve Wimbledonu. Fantastický měl především závěr sezony. Po dalším neúspěšném souboji o titul se Španělem na US Open vyhrál čtyři z pěti turnajů. Rok zakončil druhým triumfem v řadě na domácím Turnaji mistrů.
Od založení ceny Mistr světa ITF v roce 1978 došlo na výjimku, kdy hráč nezakončil sezonu jako světová jednička, ale vyhrál toto ocenění, jen v sedmi případech a pouze potřetí od roku 1993. V roce 2013 byl zvolen Novak Djokovič před lídrem žebříčku Rafaelem Nadalem a legendární Španěl, byl oceněn před třemi lety, zatímco sezonu na vrcholu pořadí zakončil Alcaraz.
Dvaadvacetiletý Španěl tak o tento triumf přišel už podruhé. Tentokrát však po naprosto fantastické sezoně, která byla jeho nejlepší v kariéře. Letos získal nejvíce titulů ze všech hráčů na okruhu (8) a slavil i na dvou grandslamech French Open a US Open.
Ve dvouhře žen k žádné kontroverzi nedošlo. Hráčkou roku podle ITF se stala světová jednička žebříčku WTA a finalistka tří letošních grandslamů Sabalenková, která byla zvolena i v roce 2023.
V ženském deblu zvítězily Jasmine Paoliniová a Sara Erraniová, přestože párem roku podle WTA byla zvolena dvojice Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Češka toto ocenění od ITF získala už třikrát, v letech 2018, 2021 i o rok později, pokaždé s krajankou Barborou Krejčíkovou
V mužské čtyřhře vyhráli Marcel Granollers a Horacio Zeballos. Nejlepšími juniory podle ITF se mezi chlapci stal Bulhar Ivan Ivanov a mezi dívkami Američanka s českými kořeny Kristina Pěničková. Mistry světa ITF mezi vozíčkáři se stali Japonci. Mužskou kategorii vyhrál Tokito Oda a v ženské triumfovala Yui Kamijiová. Hráčem roku ITF na čtyřkolkovém invalidním vozíku se stal Nizozemec Niels Vink.
