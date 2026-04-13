Hradecká o českém zázraku: Povedlo se utahat Bencicovou, odešla jí hlava. Finále teď neřešme
Zázračný postup Češek
Byly to neskutečné dva dny pro české i švýcarské fanoušky. Třikrát chyběl jeden bod k tomu, abychom byli zklamaní a museli znovu po roce do baráže. Souhra několika okolností ale nakonec vedla k postupu českého týmu na zářijový finálový turnaj a úspěšné premiéře nové kapitánky Barbory Strýcové ve švýcarském Bielu.
Někteří dokonce hovoří i o zázraku, včetně bývalé reprezentantky Hradecké v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy. "Linda v sobotu se štěstím porazila Bencicovou. Myslím si, že holkám dost prospěl ten formát, že se hrála jako první čtyřhra a pak teprve dvouhry. Bencicová měla už v nohách tři sety a přes dvě hodiny a pak musela hrát znovu singl na tři sety, takže ji čekalo šest setů během jednoho odpoledne. To si myslím, že je dost náročné."
Mnozí Bencicovou za takový výkon obdivovali. Poslední krok ale domácí hvězda udělat nedokázala. Přitom proti Noskové podávala na vítězství a měla tři mečboly v tie-breaku rozhodujícího setu.
"Neříkám, že to nezvládla fyzicky, ale samozřejmě hlava to ví a už tam není taková koncentrace na ty míče úplně na konci. Belinda mi přišla už od toho prvního zápasu strašně nervní. Nevím, jestli to věděla, že je to takhle na ní postavené. Že bude hrát dvouhru, čtyřhru a zase dvouhru. Už v nějakém rozhovoru předtím říkala, že jí ten formát přijde zajímavý. Že je zvědavá, jak to udělá, že bude hrát debla a pak singla."
Skvělý taktický plán
Hrálo se nakonec všech pět zápasů. Každý bod je v této týmové soutěži extrémně důležitý, ale asi se dá shodnout na tom, že právě utkání mezi Noskovou a Bencicovou bylo to nejvíce klíčové. Minimálně pro domácí výběr.
"Byl to nejdůležitější bod pro Švýcarsko. Belinda vlastně měla v uvozovkách Lindu porazit, i když já jsem si říkala, že Linda určitě na Belindu hru má a dokáže ji dost dostat pod tlak. Já jsem Lindě věřila, že ten bod dá," uvedla Hradecká, která se v minulosti podílela na pěti českých triumfech v BJK Cupu (dříve Fed Cup).
Není tajemstvím, že švýcarský tým nejvíce spoléhal právě na Bencicovou, která nakonec i přes obrovskou bojovnost rozhodující bod nepřidala. "U Belindy vím, že ta hlava občas hapruje. A když víte, že to na vás stojí a ještě je to takhle postavený – singl, debl, singl – tak prostě někde to tam vzadu máte. Myslím si, že i proto bylo na kurtě několikrát vidět, že tam s trenérem dost gestikulovala a nebyla úplně v pohodě."
Právě Bencicová byla pro náš výběr tou největší hrozbou. Trochu se spekulovalo o tom, zda kapitánka Strýcová udělala dobře, že do úvodní dvouhry nasadila Marii Bouzkovou proti Bencicové. Na výběr měla ještě Terezu Valentovou, která ale řešila i jiné povinnosti, a Markétu Vondroušovou, jež se vracela po zranění.
"Maruška sice jela z Bogoty a z úplně jiných podmínek, ale ona má výbornou fyzičku. Kdo jiný by mohl Belindu utahat v tak dlouhém zápase? I kdyby Maruška ten bod neudělala, což se nakonec stalo, tak sehrála svou velkou úlohu a Belindu hodně utahala. To se povedlo," myslí si Hradecká.
Hovořilo se i o tom, zda by nebylo lepší nechat Bouzkovou první den odpočívat a nasadit jako překvapení Vondroušovou. "Markéta by asi měla stejnou šanci Belindu porazit jako Maruška. Ale určitě by s ní nehrála tak dlouhý zápas. Nevím, jak na tom teď Markéta je. Kdy vlastně hrála poslední zápas... jak dlouho byla zraněná. Ale je to zkušená hráčka a myslím si, že kdyby nebyla připravená, tak by tam nejela. Ona má šikovnou ruku od boha a nepotřebuje mít tolik odehraných zápasů. Prostě to v tý ruce má."
Nominaci na finále neřešme
Je polovina dubna, finálový turnaj se hraje až v týdnu od 21. září v čínském Shenzhenu. Podle Hradecké nemá teď smysl nominaci vůbec řešit. "Máme duben a myslím si, že finále se hraje až někdy ke konci sezony, což je dlouhá doba a strašně moc turnajů. Bude důležité, jak ty hráčky budou hrát poslední měsíc, měsíc a půl před tím finále. Já si myslím, že když teď má někdo formu, tak to neznamená, že bude mít fazónu i na konci roku," vysvětluje Hradecká.
A co bude pro nominaci na finálový turnaj klíčové? "Já si myslím, že tam je velmi důležité, aby se vychytaly ty nejlepší hráčky v plné síle a bez zranění ke konci sezony. Což je samozřejmě vždycky dost obtížné, protože ta sezona je dlouhá a náročná. Musí to být hráčky, které nemají zranění, jsou ve formě a mají takový ten elán a chuť hrát finálový turnaj. Teď v dubnu je strašně těžké říct, kdo to bude.
"Záležet bude i na turnajích v Americe, US Open a asijské šňůře. Za nás to také bylo tak, že někdo hrál to první kolo po Austrálii, tohle kolo a pak půl roku nic. Samozřejmě už pak třeba hrály jiné hráčky, prostě bude důležitá aktuální forma."
Smutná atmosféra v Bielu
U nás by nejspíše bylo na takový zápas velmi rychle vyprodáno. Hrálo se ale ve švýcarském Bielu a atmosféra nebyla taková, jaká se očekávala. Zklamala i Hradeckou. Na druhou stranu byli čeští fanoušci alespoň hodně slyšet, což mohlo našemu výběru výrazně pomoct.
"Byla jsem strašně překvapená. V pátek jsem si říkala, že je pátek odpoledne, takže jsou lidi v práci, a proto tam není tak plno. Ale překvapilo mě, že v sobotu bylo stejně lidí. A potom vlastně po Bencicové na Golubicovou mi přišlo, že tam jsou převážně jenom Češi. Naopak u Švýcarů tam zůstala tak půlka těch lidí, co tam byli předtím. Takže to mi přišlo na jednu stranu takový strašně smutný, protože Švýcaři hrajou doma."
"Kdyby to bylo tady u nás, tak věřím, že bude úplně narváno a Češi prostě ten tým půjdou podpořit. A samozřejmě hrajete doma a to domácí publikum cítíte v zádech při těch zápasech v BJK Cupu, což v tomhle zápase Švýcarky určitě neměly."
POHLED: Víc než jen výhra. Češky proti Švýcarsku ukázaly to, o čem každý kapitán sní
