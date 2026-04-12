POHLED: Víc než jen výhra. Češky proti Švýcarsku ukázaly to, o čem každý kapitán sní
Ale popořádku. Barbora Strýcová lákala podle informací komentátora České televize do Bielu, zcela logicky, ty největší hvězdy. U Karolíny Muchové i Kateřiny Siniakové však neuspěla, vsadit tak musela na jiná esa. V zásobě jich má český ženský tenis naštěstí dost.
Dva klíčové body, nebo spíše dvě klíčové slečny, z kvalifikačního klání vynikají zcela mimořádně. Začněme českou jedničkou Lindou Noskovou. Ta se může už naprosto po právu nazývat novou vůdkyní. Poslat vsetínské rodačce pozvánku do národního týmu hraničí prakticky s jistotou, že vás nikdy neodmítne.
Ve Švýcarsku navíc kromě nesporných tenisových kvalit ukázala mimořádnou psychickou odolnost. Nejen že se postarala o dva české body, ale především v neskutečném sobotním mači s domácí hvězdou Belindou Bencicovou ukázala, že slovo "bojovnice" pro ni není prázdnou frází. S ledovým klidem odvrátila tři mečboly hvězdné soupeřky a zajistila Česku naprosto klíčový vyrovnávací bod.
"Já tyhle zápasy miluju. Já se v tomhle trochu vyžívám. Hodněkrát se mi to stalo i z druhé strany, kdy jsem byla v podobné situaci a nedohrála jsem to. Vím, že se musí vždy hrát až do konce a rozhodující je až ten poslední míček," tak okomentovala nervydrásající duel česká jednička.
Tou druhou je bezpochyby Marie Bouzková. Platí pro ni prakticky to samé co pro její krajanku. Pozvání do národního týmu je pro ni svaté, neodmítá se, a to ani v případě, kdy toho máte plné zuby. Věčně rozesmátá tenistka to potvrdila i v praxi. Asi nikdo by se nedivil, kdyby po vyčerpávajícím turnaji v Bogotě, který ovládla, naordinovala znavenému tělu odpočinek. S tím ale na Bouzkovou nechoďte. Myšlenky na únavu odložila na neurčito a absolvovala úmornou cestu z Jižní Ameriky až do Švýcarska.
A druhé housle opravdu nehrála. Na absolutní hranici možností dohnala v úvodním utkání Bencicovou, než jí po více než tříhodinové bitvě podlehla. Sama se pak proti Viktoriji Golubicové postarala o rozhodující bod českého týmu. Její slova po zápase mluví sama za sebe. "Nikdy jsem v takové situaci nebyla. Nechtěla jsem zklamat tým. Čerstvá nejsem, jsem dost unavená. Jsem ale ráda, že jsem to zvládla," uvedla česká bojovnice.
Sázka na deblovou spolupráci v podání Markéty Vondroušové a čerstvé maturantky Terezy Valentové už Strýcové nevyšla, i tak si ale obě tenistky zaslouží za svůj přístup uznání.
O tom už se nedá mluvit, pokud se diváckého zájmu týká. Švýcary tenis v Bielu opravdu netáhl. V pátek ani v sobotu nezaplnili maličkou halu ani z poloviny, po sobotní prohře Bencicové a vyrovnání stavu na 2:2 navíc řada z nich před duelem o vše hlediště opustila. To ale český tým opravdu trápit nemuselo.
Strýcová si tak při své premiéře v roli kapitánky může odškrtnout prakticky samá pozitiva. Ale především to největší. I přes absenci těch největších hvězd má český tenis k dispozici hráčky, pro které je reprezentace v žebříčku jejich priorit na nejvyšším místě.
Češky se tak mohou těšit na finálový turnaj v čínském Shenzhenu, který se hraje v týdnu od 21. září.
