Hrozba pro Lehečku. Jsem unavený, ale chci mnohem víc, říkal Fils po neskutečném obratu
Fils se vrací na kurty po náročném zranění zad a comeback mu vychází na výbornou. Na prvním podniku Sunshine Double v Indian Wells skončil až ve čtvrtfinále na hvězdném Alexanderovi Zverevovi, v Miami si zahraje o finále. Na turnaji mu již gratulovali k postupu mimo jiné Stefanos Tsitsipas, kterého Francouz zostudil výsledkem 6:0, 6:1, dále Valentin Vacherot a naposledy právě Paul.
"Myslím, že Tommy hrál ve všech třech setech lépe než já, ale našel jsem v sobě potřebnou energii k návratu. Kdybych prohrál, neměl bych si co vyčítat, nechal jsem na kurtu naprosto všechno," uvedl po zápase šťastný Fils.
Postupem do semifinále zaznamenal Fils několik významných milníků. Stal se jedním z mála hráčů, kteří se dostali do semifinále turnaje Masters 1000 bez ztráty servisu, a zároveň nejmladším francouzským hráčem, jenž dosáhl účasti mezi posledními čtyřmi na turnaji této kategorie.
V rozhodujícím tie-breaku třetího setu odvrátil čtyři mečboly v řadě, když otočil nepříznivý stav 2:6, a stal se prvním hráčem narozeným v roce 2004, který postoupil do semifinále turnaje Masters 1000.
Tento výsledek mu zároveň otevírá možnost návratu do první třicítky světového žebříčku, což je důležité s ohledem na nasazení v úvodních turnajích Masters 1000 na antuce. Právě na tomto povrchu se jeho hra stává výrazně nebezpečnější. Výkon v Miami tak může představovat významný krok směrem k očekávanému dalšímu kariérnímu posunu.
S Lehečkou se Fils dosud potkal třikrát. Naposledy letos ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá, kde zvítězil Francouz hladce dvakrát 6:3. Ve vzájemné bilanci vede nad českou jedničkou 2:1.
Neskutečná bitva! Fils otočil ztracený zápas, odvrátil čtyři mečboly a vyzve Lehečku
