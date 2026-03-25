Hrozba pro Lehečku. Jsem unavený, ale chci mnohem víc, říkal Fils po neskutečném obratu

DNES, 15:00
Arthur Fils (21) postoupil do semifinále Miami Open po obrovské bitvě s Tommym Paulem (23), ve které odvracel čtyři mečboly a stav 2:6 v tie-breaku třetího setu. "Byl to urputný boj, jsem velmi unavený, ale chci víc," uvedl po zápase, v němž podle svých slov čelil výbornému výkonu soupeře, ale dokázal najít energii k obratu. O finále si talentovaný Francouz zahraje s Jiřím Lehečkou (24).
Arthur Fils si věří v semifinále i na Jiřího Lehečku (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Fils se vrací na kurty po náročném zranění zad a comeback mu vychází na výbornou. Na prvním podniku Sunshine Double v Indian Wells skončil až ve čtvrtfinále na hvězdném Alexanderovi Zverevovi, v Miami si zahraje o finále. Na turnaji mu již gratulovali k postupu mimo jiné Stefanos Tsitsipas, kterého Francouz zostudil výsledkem 6:0, 6:1, dále Valentin Vacherot a naposledy právě Paul.

"Myslím, že Tommy hrál ve všech třech setech lépe než já, ale našel jsem v sobě potřebnou energii k návratu. Kdybych prohrál, neměl bych si co vyčítat, nechal jsem na kurtu naprosto všechno," uvedl po zápase šťastný Fils.

Postupem do semifinále zaznamenal Fils několik významných milníků. Stal se jedním z mála hráčů, kteří se dostali do semifinále turnaje Masters 1000 bez ztráty servisu, a zároveň nejmladším francouzským hráčem, jenž dosáhl účasti mezi posledními čtyřmi na turnaji této kategorie.

V rozhodujícím tie-breaku třetího setu odvrátil čtyři mečboly v řadě, když otočil nepříznivý stav 2:6, a stal se prvním hráčem narozeným v roce 2004, který postoupil do semifinále turnaje Masters 1000.

Tento výsledek mu zároveň otevírá možnost návratu do první třicítky světového žebříčku, což je důležité s ohledem na nasazení v úvodních turnajích Masters 1000 na antuce. Právě na tomto povrchu se jeho hra stává výrazně nebezpečnější. Výkon v Miami tak může představovat významný krok směrem k  očekávanému dalšímu kariérnímu posunu.

S Lehečkou se Fils dosud potkal třikrát. Naposledy letos ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá, kde zvítězil Francouz hladce dvakrát 6:3. Ve vzájemné bilanci vede nad českou jedničkou 2:1.

Neskutečná bitva! Fils otočil ztracený zápas, odvrátil čtyři mečboly a vyzve Lehečku

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
