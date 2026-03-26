Neskutečná bitva! Fils otočil ztracený zápas, odvrátil čtyři mečboly a vyzve Lehečku
Paul – Fils 7:6, 6:7, 6:7
Jednadvacetiletý Francouz během dvou hodin a 47 minut nedokázal soupeři ani jednou prolomit servis, přesto zápas dovedl k vítězství. V rozhodujícím tie-breaku otočil nepříznivý stav 2:6, když získal šest bodů v řadě. "Byl to boj a já se z boje nikdy nevzdávám," uvedl Fils v pozápasovém rozhovoru na kurtu. "I když třeba prohraju, je to v pořádku, prostě jsem bojoval, jak nejlépe jsem uměl."
Osmadvacátý nasazený hráč předváděl po celý zápas agresivní tenis, který postupně stupňoval. Do čtvrtfinále přitom vstupoval s bilancí 0:4 v této fázi turnajů ATP Masters 1000, včetně nedávné porážky v Indian Wells. Postupem mezi nejlepší čtyřku se stal nejmladším francouzským semifinalistou této kategorie od roku 2007, kdy se to podařilo Richardu Gasquetovi.
"To je nejlepší výsledek, jakého jsem v životě dosud dosáhl,“ řekl Fils. „Pokusím se v semifinále podat co nejlepší výkon, ale teď jsem docela spokojený."
Úvodní set patřil Paulovi, který při svém prvním servisu ztratil jediný bod. Filsova snaha o agresivní hru vedla v klíčových momentech k chybám, což se projevilo zejména v tie-breaku. Ve druhém setu však Francouz zlepšil výkon, zpřesnil forhend a dokázal si udržet vyšší intenzitu hry. Ve třetím setu Paul zaujal mimo jiné vítěznou výměnou o 29 úderech, která mu pomohla převzít iniciativu.
Fils si vytvořil první brejkbol i mečbol za stavu 6:5 v rozhodujícím setu, ale příležitost nevyužil. Následně přišlo drama v tie-breaku, kde prohrával už 2:6. Paul měl dva mečboly při vlastním servisu, ale ani jeden neproměnil. Fils se v kritických momentech opřel o kvalitní bekhend a donutil soupeře k chybám.
Po využitém mečbolu reagoval Francouz emotivně – zakryl si obličej tričkem, udeřil se do hrudi a s úsměvem hledal svůj tým v hledišti. V průběhu turnaje si zároveň drží stoprocentní bilanci na servisu, když vyhrál všech 49 gamů na podání.
V semifinále se Fils utká s Jiřím Lehečkou, aktuálně 21. nasazeným hráčem. Francouz vede ve vzájemné bilanci 2:1, přičemž jejich poslední duel vyhrál minulý měsíc ve čtvrtfinále v Dauhá 6:3, 6:3.
Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Miami
Skvěle! Lehečka zastavil senzaci turnaje. V Miami vyrovnal své maximum na Masters
