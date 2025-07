Hrozba pro Menšíka. Chci víc. Vím, čeho jsem schopen, říká Davidovich

Finálový kolaps ve Washingtonu s Australanem Alexem de Minaurem, ve kterém neproměnil tři mečboly, ho nijak nepoznamenal. Naopak. Alejandro Davidovich (26) ukazuje na turnaji v Torontu velké odhodlání a ambice. Po přesvědčivém vstupu do soutěže je už ve třetím kole a cíl má jasný – využít formu i sebevědomí k dalšímu posunu vzhůru. Jeho další obětí by se měl stát Jakub Menšík, který bude jeho příštím soupeřem.

Přestože ozvěny událostí z Washingtonu ještě nedozněly, tenisový kolotoč se nezastavuje. Davidovich se na kanadském Masters v Torontu rychle oklepal a výhrou nad Francouzem Moutetem ukázal, že ze svého sebevědomí nic neztratil.



"Klíčem k mým výkonům v této sezoně je především nalezení konzistence ve hře a přístupu k tenisu. Z toho následně plyne spokojenost a radost z hry na kurtu," prohlásil šestadvacetiletý Španěl.



A podle svých slov zdaleka ještě nedosáhl svého vrcholu. Ambice má mnohem vyšší než je současné 19. místo žebříčku. "Vím, jaké úrovně tenisu můžu dosáhnout. Každý musí vidět, s jakým sebevědomím chodím do zápasů, jak se mi na kurtu daří, jakou formu mám. To, že dokážu hrát na takové úrovni, nutí mé soupeře přemýšlet o změně hry. Protože vědí, že já moc chyb dělat nebudu," říká Davidovich sebevědomě.

<br />



Přestože se nově usadil v elitní dvacítce žebříčku ATP, pro Davidoviche to není konečná. Jeho cíle jsou vyšší. "Jsem moc rád, že jsem se dostal do první dvacítky na světě, ale to nebyl cíl stanovený na začátku sezony. Chci víc, chci i nadále vyhrávat zápasy a využít sebevědomí, které momentálně mám."



Davidovich se netají obdivem k hráčům, kteří se podle jeho přesvědčení vyznačují mimořádnou odolností. "Chci být jako Medveděv, Paul nebo De Minaur. Abyste je porazili, musíte je překonat hned v několika ohledech – jsou neuvěřitelně houževnatí, bojují o každý míček a jsou těžko k poražení," poznamenal.



Další zkouškou bude pro Španěla duel ve třetím kole torontského Masters proti Jakubu Menšíkovi. Vzájemná bilance je pozitivní pro Davidoviche, který ze čtyř vzájemných střetnutí vyhrál tři. Ztratil jen to první, když v minulém roce podlehl českému mladíkovi v Dauhá. Naposledy se oba střetli nedávno v Eastbourne, kde vládl Španěl 6:4, 7:6.



Menšíka musí především mrzet letošní střetnutí ve třetím kole Australian Open, kde Davidovichovi podlehl po pětisetové bitvě, když ovládl úvodní dva sety.