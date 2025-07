Smolař Davidovich znovu padl ve finále, De Minaur slaví 10. titul

ATP WASHINGTON - Alex de Minaur (26) má na kontě jubilejní desátý titul na okruhu ATP Tour. Australský tenista ovládl finále turnaje ve Washingtonu, kde po strhujícím obratu porazil Španěla Alejandra Davidoviche (26) po setech 5:7, 6:1, 7:6.

Davidovich - De Minaur 7:5, 1:6, 6:7

Zápas nabídl dramatickou zápletku – De Minaur odvrátil v rozhodující sadě tři mečboly, a to včetně jednoho za stavu 4:5, kdy Davidovich podával na vítězství a vedl při svém servisu 30:0. Třetí mečbol pak Australan přežil díky lobu, který o pouhých 16 milimetrů dopadl na čáru. I díky této riskantní výměně nakonec otočil celý zápas a mohl slavit.

"Na tomhle kurtu je něco zvláštního. Dokázal jsem to v roce 2018 proti Rubljovovi a upřímně řečeno, prostě jsem věděl, že to dokážu znovu," připomněl De Minaur utkání ze svých devatenácti let, kdy ve Washingtonu odvrátil čtyři mečboly proti Andreji Rubljovovi, ale ve finále tehdy nestačil na Alexandera Zvereva. "Říkal jsem si, že do toho půjdu, ať se děje cokoli, a že pokud tenhle zápas prohraju, bude to za mých podmínek. Dnes to vyšlo."

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zklamaný Davidovich tak na svůj první titul na okruhu ATP Tour dál čeká. Finálová porážka ve Washingtonu je pro něj už třetí zklamáním na této úrovni – letos v únoru mu k vítězství v Delray Beach chyběly dva míčky, v březnu v Acapulcu podlehl Tomáši Macháčovi.

Ve Washingtonu přitom sahal znovu po velkém výsledku. Po čtvrtfinálovém skalpu nasazené jedničky Taylora Fritze byl blízko i titulu, ale po tříhodinové bitvě s De Minaurem si po utkání zakryl hlavu ručníkem.





"Jsi moc dobrý na to, abys neměl jednu z těchto trofejí. Určitě přijde," vzkázal zklamanému soupeři De Minaur během slavnostního ceremoniálu. "Dnes sis ji zasloužil. Jen jsem měl štěstí. Jsi skvělý soupeř, skvělý hráč. Nikdo na Tour s tebou nechce hrát. Tohle není konec, tohle je jen cesta nahoru."

Vzájemná bilance obou hráčů se nyní přiklonila na stranu De Minaura, který vede 3:2. Jejich první duel se odehrál už v roce 2019 na turnaji Next Gen ATP Finals.

Triumfem ve Washingtonu se De Minaur posunul o pět míst na 8. místo v žebříčku, Davidovich pak o sedm míst na 19. místo

Přestože byli ve Washingtonu nasazeni jako číslo sedm (De Minaur) a dvanáct (Davidovich), finálová účast obou hráčů nebyla úplně překvapením. Na tvrdém povrchu letos dominují ve výhrách na tvrdém povrchu.

A classy gesture from Alex de Minaur



He consoles Davidovich Fokina after a heartbreaking final. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/KYGpyzppib — Tennis Channel (@TennisChannel) July 28, 2025

V celkovém počtu vítězství v sezoně patří mezi pět nejúspěšnějších hráčů, De Minaur má na kontě 35 výher, Davidovich 32.

"Jsem velmi spokojený s tím, kde se momentálně nacházím, jak se vypořádávám s věcmi na kurtu i mimo něj," hodnotil De Minaur. "I když to dnes třeba nebylo ideální, byl to velmi pozitivní týden. Je to skvělý pocit držet svůj desátý titul."

Výsledky turnaje ATP 500 ve Washingtonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.