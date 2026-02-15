Hvězdné americké finále ovládl Shelton. V dramatické koncovce odvrátil mečboly, slaví čtvrtý titul
Fritz – Shelton 6:3, 3:6, 5:7
Finále halového podniku ATP 500 v Dallasu nabídlo bitvu mezi dvěma domácími hráči a zároveň mezi dvěma nejvýše nasazenými. Lépe začal zápas Fritz, který uspěl hned v prvním gamu na returnu, když využil svůj jediný brejkbol, a díky suverénnímu podání si náskok pohlídal až do konce sady. Americká jednička v úvodním setu neztratila na prvním servisu ani jeden míček.
I ve druhém dějství měl Fritz více šancí při podání soupeře, nedokázal je však využít a později na to doplatil. V osmém gamu se Shelton po vítězném prohozu poprvé dostal k brejkbolům. Druhý z nich po chybě krajana využil, následně set dopodával a srovnal na 1:1.
Rozhodující dějství přineslo největší drama. Oba hráči si jednou prohráli servis a došlo na napínavou koncovku. Fritz měl za stavu 5:4 tři mečboly na returnu. Shelton však díky odvážné hře všechny odvrátil vítězným úderem a po dalším skvělém zásahu na síti vyrovnal. To ho neskutečně nakoplo. V dalším gamu sebral soupeři podání a výhru už si ujít nenechal. Po hodině a 52 minutách mohl slavit svůj čtvrtý titul.
"Byl to opravdu zábavný zápas...až na ten konec," usmíval se i přes bolestivou prohru Fritz. "Gratuluji tobě i tvému týmu. Hrál si skvěle, především v těch důležitých momentech," dodal osmý hráč světa. "Jsi inspirace. Každé dítě by se mělo dívat, jak tvrdě soutěžíš, den co den, i když se necítíš stoprocentně," vyjádřil respekt svému soupeři, kterého letos trápí zranění kolene, Shelton.
Levou rukou hrající Američan podruhé triumfoval na podniku ATP 500, kde získal i svůj premiérový titul, když v roce 2023 ovládl turnaj v Tokiu. Druhou ze čtyř trofejí získal na domácí půdě, před dvěma lety vyhrál dvěstěpadesátku na antuce v Houstonu. Fritz si naopak zhoršil svou finálovou bilanci na 10:10 a druhý titul z pětistovek nepřidal.
