Hvězdný Američan stojí před zásadním rozhodnutím. Kvůli bolestem zvažuje dlouhou pauzu
Fritz přiznal, že je čas na důležité rozhodnutí. Zánět šlach v koleni ho trápí už několik měsíců a nyní osmadvacetiletý Američan zvažuje delší pauzu, aby tento zdravotní problém konečně úplně zahojil. "Myslím, že tenhle týden bude rozhodující," prozradil.
Nejlepší americký tenista o tom promluvil před startem domácí tisícovky v Miami, kde se otevřeně vyjádřil ke svému zdravotnímu stavu – ten se přitom zlepšuje i zhoršuje prakticky ze dne na den. "Pořád se to snažím nějak zvládat. Některé dny je to lepší, jiné horší, a upřímně ani nevím proč," vysvětlil.
"Třeba v Dallasu jsem se cítil skvěle a během celého turnaje mě to vůbec neomezovalo. Měl jsem pocit, že se pohybuju výborně. Pak se to ale před Indian Wells zhoršilo, skoro jako bych se vrátil o krok zpět. Něco podobného se mi stalo už i v Austrálii," komentoval. Problémy s kolenem měl už v závěru loňského roku, což odhalil po dlouhém zápase proti Carlosu Alcarazovi na Turnaji mistrů v Turíně.
"Řekli jsme si s týmem, že pokud po Miami neuvidíme výrazné zlepšení, možná nastane čas trochu zvolnit, omezit zápasy a dát tomu prostor k úplnému doléčení." Sedmý hráč světa by tak pravděpodobně vynechal celou antukovou část roku, aby se mohl v plné síle vrátit na oblíbené travnaté turnaje.
Američanův problém začal jako bolest po zápasech, kterou bylo možné zvládnout během regenerace, postupně se ale zhoršil natolik, že měl potíže ohnout zadní nohu při podání a později dokonce vůbec zatížit pravou nohu během výměn. Tomu odpovídají i jeho kolísavé výsledky. Od loňské pětistovky v Tokiu až do letošního Australian Open nedokázal vyhrát dva zápasy po sobě.
Na osmifinále v Melbourne navázal povedeným turnajem v Dallasu, kde postoupil do finále, v němž nestačil ve vyrovnané bitvě na krajana Bena Sheltona. Následně ale v Delray Beach a na tisícovce v Kalifornii vyhrál dohromady jen dva zápasy. "Potřebuju mít tělo stoprocentně v pořádku. Když se tak cítím, dokážu se i skvěle pohybovat. A to je něco, co jsem třeba v Indian Wells úplně nemohl."
Fritz plní na Floridě pozici nasazené sedmičky a na úvod měl volný los. Už ve druhém kole však bude muset obstát v těžké zkoušce. Vyzve totiž vítěze zápasu mezi Denisem Shapovalovem a Boticem van de Zandschulpem. V Miami obhajuje loňské semifinále, ve kterém loni padl s pozdějším šokujícím šampionem Jakubem Menšíkem.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře