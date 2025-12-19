Hvězdy pro Ferrera. Koho by mohl španělský kouč po rozchodu s Alcarazem trénovat?
Je jasné, že Ferrero nebude mít o nabídky nouzi a bude si moci vybírat. Portál The Tennis Gazette přišel se třemi kandidáty, kteří by mohli Alcarazovo místo zaujmout.
Mezi prvními se zmiňuje Taylor Fritz. Americká hvězda v roce 2025 opět zaujala kvalitními výkony, ale přesto stále zaostává za Alcarazem a jeho rivalem Jannikem Sinnerem. Fritz má ale velmi dobrý vztah se svým současným trenérem Michaelem Russellem. Podle australské legendy Rennae Stubbsové by mu však změna trenéra mohla prospět.
"Michaela Russella miluji," řekla bývalá světová deblová jednička. "Ale myslím, že Taylor prostě potřebuje něco navíc; jeho hra na síti se musí zlepšit. Možná je čas, aby hledal nového trenéra."
Dalším kandidátem je podle britských médií Fritzův krajan Ben Shelton. Shelton v roce 2025 udělal další krok vpřed a poprvé se dostal do elitní desítky. Třiadvacetiletého hráče trénuje jeho otec Bryan Shelton, také bývalý profesionální tenista.
Na finále ATP v Turíně však Shelton prohrál všechny tři zápasy a byl jediným hráčem turnaje s bilancí 0–3. Angažování zkušeného trenéra, který vyhrál grandslam, by mu mohlo pomoci dosáhnout dalšího vytouženého posunu.
Třetím možným adeptem je dle portálu Nor Casper Ruud. Trojnásobný grandslamový finalista za sebou na své poměry nemá povedenou sezonu a vypadl z první desítky. Zároveň ale zůstává jedním z nejlepších hráčů, zejména na antuce.
Vzhledem k tomu, že právě na tomto povrchu Ferrero získal svůj grandslamový titul, by se z této dvojice mohl stát silný tým. Ferrero je známý tím, že od svých hráčů vyžaduje tvrdou práci a obětavost, což Ruud splňuje.
