Indian Wells: Nosková jde do boje s krizí, Menšíka čeká zrádná hrozba. Svrčina bez šance?

DNES, 14:00
Previews 0
Trio českých tenistů odehraje v pátek druhé kolo na prestižní tisícovce v Indian Wells. Zatímco trápící se Linda Nosková i rozjetý Jakub Menšík budou plnit roli favorita a absolvují teprve první zápas na turnaji, kvalifikantovi Daliborovi Svrčinovi se v souboji se světovou dvojkou nedávají takřka vůbec žádné šance na úspěch.
Profily hráčů (7)
Nosková Linda
Bouzas Maneiro Jessica
Menšík Jakub
Giron Marcos
Svrčina Dalibor
Sinner Jannik
Linda Nosková se pokusí v Indian Wells o odvetu (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 6. 3.

Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.) | Stadium 5 (20:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Giron (USA) | Stadium 4 (sobota 02:00 SEČ)
Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.) | Stadium 1 (sobota 03:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nosková je v krizi, Menšík proti zrádné hrozbě

Linda Nosková prožila velmi nepovedený vstup do sezony a vzhledem k žebříčkovému postavení a loňským výsledkům se dá bezpochyby hovořit o nepříjemné krizi. Tu se pokusí zlomit v průběhu slavného Sunshine Swingu a může si jedině polepšit, protože v loňském roce ztroskotala v Indian Wells i Miami hned po prvním utkání. Letos by se tento případ opakovat neměl, protože i když se jí nedaří, tak je v této sezoně stoprocentní v úvodních zápasech na turnajích. Ideální formu nemá ani její soupeřka Jessica Bouzasová, která letos disponuje bilancí 3:6 a v prvním kole v kalifornské poušti využila ještě většího trápení Beatriz Haddadové Maiaové. Nosková překvapivě bude cílit na odvetu. Jediný předchozí vzájemný souboj se uskutečnil loni v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové a aktuální světová čtrnáctka podlehla Španělce jednoznačně 4:6, 2:6.

Více informací

 

Roli výrazného favorita bude plnit také Jakub Menšík. Aktuálně 12. hráč světa na rozdíl od Noskové v úvodních dvou měsících sezony sbíral úspěchy, a dokonce si připsal i svůj druhý kariérní titul a senzační skalp Jannika Sinnera. Solidní formou se prezentoval i na posledních dvou turnajích v Dauhá a Dubaji a v Indian Wells by na to mohl navázat. Na "pátém grandslamu" je poprvé mezi nasazenými a oba předchozí starty zakončil ve druhém kole. Vítězství nad Marcosem Gironem by mu tak stačilo na vylepšení zdejšího maxima. Američan ale představuje zrádnou hrozbu. Za poslední rok sice prohrál osm z devíti soubojů s hráči TOP 20, ovšem pouze dvakrát nedokázal vzdorovat a letos výrazně potrápil Alexandera Bublika, Taylora Fritze i Caspera Ruuda. Menšík tak rozhodně nesmí Girona podcenit, což nejspíše neudělá, protože v jediném předchozím duelu loni ve Wimbledonu nebyl daleko od toho, aby musel do pátého setu.

Více informací

Nulová šance Svrčiny?

Jasně nejtěžší výzvu z českých tenistů v rámci pátečního programu má Dalibor Svrčina. Českému kvalifikantovi se v podstatě vůbec nevěří, že by mohl světovou dvojku Jannika Sinnera jakkoli ohrozit. Pokud byste si chtěli vsadit na postup italské hvězdy, tak na Tipsportu nemáte možnost a Fortuna vypsala kurz 1.01. Sinner sice nemá v úvodu probíhající sezony ideální formu, ale i tak by měl českého kvalifikanta jednoznačně přehrát. Jedinou zbraní Svrčiny bude obrana a snaha udělat z tohoto zápasu fyzicky náročnou bitvu. Ostravský rodák ještě nikdy neporazil hráče z TOP 50 žebříčku, v takových zápasech to má 0:7 a většinou opouštěl kurt po jasné porážce. Další nezdar zřejmě utrpí teď v kalifornské poušti proti Sinnerovi, jelikož i zisk jednoho setu by byl velkou senzací.

Více informací

 

V pátek už půjdou poprvé do akce také největší hvězdy. Úvodní zápas kromě Sinnera čeká například i Alexandera Zvereva, světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, Coco Gauffovou či Amandu Anisimovovou. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

 

Páteční program

STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)
1. M. Berrettini (It.) – Zverev (4-Něm.)
2. Sabalenková (1-) – Sakacumeová (Jap.) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. Gauffová (4-USA) – Rachimovová (Uzb.)
4. Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Blinkovová (-) – Anisimovová (6-USA) / nejdříve v sobotu v 05:00 SEČ


STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)
1. Mboková (10-Kan.) – Birrellová (Austr.)
2. Shelton (8-USA) – Opelka (USA)
3. Brooksby (USA) – Tiafoe (21-USA)
4. Jiménezová Kasintsevová (And.) – Ósakaová (16-Jap.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Bergs (Belg.) – Paul (23-USA)


STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)
1. Walton (Austr.) – Tien (25-USA)
2. Musetti (5-It.) – Fucsovics (Maď.)
3. Monfils (Fr.) – Auger-Aliassime (9-Kan.)
4. Jovicová (18-USA) – Osoriová (Kol.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Jastremská (Ukr.) – Ealaová (31-Fil.)


STADIUM 4 (od 20:00 SEČ)
1. Raducanuová (25-Brit.) – Zacharovová (-)
2. Šnajderová (21-) – Cirsteaová (Rum.)
3. Potapovová (Rak.) – Paoliniová (7-It.)
4. Etcheverry (29-Arg.) – Shapovalov (Kan.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Menšík (12-ČR) – Giron (USA)


STADIUM 5 (od 20:00 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.)
2. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – Juraková Schreiberová/Olmosová (Chorv./Mex.)
3. Prižmič (Chorv.) – Fils (30-Fr.)
4. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Raducanuová/Ruseová (Brit./Rum.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist